FIFA công bố sự thay đổi từ bán kết World Cup 2022

Trái bóng được nhà tài trợ Adidas sản xuất, tích hợp những công nghệ tiên tiến nhất tương tự như trái bóng Al Rihla. Công nghệ lõi bên trong quả bóng này có một cảm biến để đo các dữ liệu như tốc độ và hướng chuyền bóng, từ đó giúp cho trọng tài dễ dàng theo dõi bóng cũng như bắt các pha việt vị thông qua VAR.



Al Hilm cũng là quả bóng đầu tiên được sử dụng tại bán kết và chung kết World Cup, được cấu tạo chỉ từ mực và keo gốc nước. Quả bóng được thiết kế trên nền màu vàng có kết cấu nổi bật với hoa văn hình tam giác tinh tế, lấy cảm hứng từ những sa mạc lấp lánh bao quanh thành phố Doha, Qatar kết hợp cùng hoa văn của quốc kỳ nước chủ nhà Qatar và màu sắc của chiếc cúp vàng World Cup.

“Al Hilm đại diện cho ngọn hải đăng về sức mạnh của thể thao và bóng đá, qua đó gắn kết thế giới lại với nhau. Hàng triệu người sẽ theo dõi từ hầu hết quốc gia trên toàn cầu, đoàn kết bởi niềm đam mê của họ đối với trò chơi. Chúng tôi chúc tất cả đội tham gia vào giai đoạn cuối của giải đấu gặp nhiều may mắn khi họ thi đấu trên sân khấu lớn nhất mà bóng đá mang lại,” Nick Craggs, Tổng Giám đốc Bóng đá của Adidas cho biết.

Sau 60 trận đấu tại World Cup 2022, Al Rihla hoàn thành sứ mệnh của mình và lập kỷ lục khi gắn liền với 158 bàn thắng từ đầu giải, vượt qua tổng số bàn thắng tại World Cup 2006 (145 bàn thắng) và World Cup 2010 (147 bàn thắng).

Tuy nhiên, Al Rihla cũng là trái bóng gắn liền với ít bàn thắng nhất tại vòng bảng của một kỳ World Cup kể từ 2010 (120 bàn thắng). Sau 48 trận đấu vòng bảng World Cup 2014 tại Brazil 2014 đã chứng kiến ​​136 bàn thắng, trong khi World Cup 2018 ở Nga có 122 bàn.

Kỳ World Cup đầy bất ngờ

World Cup 2022 đang được giới chuyên môn đánh giá là một trong những kỳ Cúp Thế giới đáng xem nhất lịch sử với dấu ấn đậm nét từ các đại diện châu Á và nhất là châu Phi. Một trong những bất ngờ tương tự từng được viết trong cuốn The official history of FIFA World Cup, xuất bản năm 2019