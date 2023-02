Fed chưa thể dừng tăng lãi suất?

Những dữ liệu mới nhất của kinh tế Mỹ cho thấy lạm phát đang có dấu hiệu tăng trở lại. Các quan chức Fed cũng liên tục gửi đi thông điệp "diều hâu".

Fed đang đứng trước bài toán khó trong việc kìm hãm lạm phát. Ảnh: Reuters.

Theo CNBC, ông James Bullard - Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) St. Louis - tin rằng ngân hàng trung ương có thể vẫn phải đối phó với lạm phát và ủng hộ việc đẩy mạnh tốc độ tăng lãi suất.

Vị quan chức khẳng định việc tăng lãi suất mạnh tay hơn sẽ mang lại cho FOMC (cơ quan hoạch định chính sách của Fed) nhiều cơ hội kìm hãm lạm phát hơn. Ông cho rằng lạm phát đã giảm so với năm ngoái nhưng vẫn còn ở mức cao.

Ông Bullard cho rằng đây vẫn chưa phải lãi suất cực đại của chu kỳ tăng. "Hãy đi đến đó, sau đó đánh giá lại và xem chúng ta cần làm gì", vị quan chức bình luận.

Cần quyết liệt hơn?

Cách đây một tuần, ông Bullard và Chủ tịch Fed Cleveland - Loretta Mester - đều ủng hộ việc tăng lãi suất 0,5 điểm phần trăm trong cuộc họp đầu tiên của năm 2023, thay vì 0,25 điểm phần trăm như quyết định của FOMC.

Cả hai tiết lộ sẽ ủng hộ việc tăng lãi suất mạnh tay hơn trong cuộc họp tháng 3. Các bình luận của ông Bullard và Mester, cùng với những dữ liệu mới nhất của kinh tế Mỹ, đã khiến các thị trường chao đảo.

Trong phiên giao dịch ngày 21/2, các chỉ số chứng khoán chính của Mỹ ghi nhận phiên giảm mạnh nhất trong năm. Toàn bộ mức tăng của chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones kể từ đầu năm đã bị xóa sạch.

Chỉ số S&P 500 cũng mất mốc quan trọng 4.000 điểm. Nhưng theo dữ liệu của CME Group, bất chấp những tín hiệu "diều hâu" từ phía các quan chức Fed và những dữ liệu mới nhất, các thị trường vẫn đặt cược vào khả năng Fed chỉ tăng lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong cuộc họp sắp tới.

Điều này sẽ khiến các thị trường sụt giảm mạnh hơn nữa nếu Fed tăng lãi suất mạnh tay hơn, hoặc giữ lãi suất ở mức cao lâu hơn dự kiến.

Rủi ro gia tăng

Theo dữ liệu được Cục Thống kê Lao động Mỹ công bố hôm 16/2, chỉ số giá sản xuất (PPI) của Mỹ trong tháng 1 đã tăng 0,7% so với tháng 12/2022 và 6% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây mức tăng hàng tháng lớn nhất kể từ tháng 6/2022 và cao hơn dự đoán trước đó của giới quan sát.

PPI đi lên sẽ tiếp thêm nhiệt lượng cho đà tăng của chỉ số giá tiêu dùng (CPI), vốn đã tăng vượt dự báo của giới quan sát trong tháng 1.

Chúng ta sẽ ổn nếu lạm phát tiếp tục giảm. Nhưng rủi ro là lạm phát không những không giảm mà còn tăng nhanh, các vị sẽ làm gì khi đó? Ông James Bullard, Chủ tịch Fed St. Louis

Theo dữ liệu được Bộ Lao động Mỹ công bố hôm 14/2, lạm phát tại Mỹ tăng cao trong tháng 1 do chi phí nhà ở, giá xăng và nhiên liệu đi lên. CPI tăng 0,5% so với tháng trước đó và 6,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

"Báo cáo PPI tháng 1 là một bước lùi trong cuộc chiến chống lạm phát. Việc PPI tăng chuyển thành CPI tăng sẽ có độ trễ. Bởi các nhà sản xuất chuyển chi phí của họ - về cả nguyên liệu thô lẫn chi phí vận chuyển - cho người tiêu dùng", chuyên gia kinh tế cấp cao Kurt Rankin của PNC nhận định.

"Chúng ta sẽ ổn nếu lạm phát tiếp tục giảm. Nhưng rủi ro là lạm phát không những không giảm mà còn tăng nhanh, các vị sẽ làm gì khi đó?", ông Bullard đặt câu hỏi.

"Chúng ta sẽ phải hành động nếu lạm phát không hạ nhiệt, và có thể lặp lại kịch bản của thập niên 70. Không ai muốn điều đó xảy ra. Vì vậy, chúng ta hãy thật quyết liệt. Hãy kiểm soát lạm phát trong năm nay", vị quan chức nhấn mạnh.