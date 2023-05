‘Fast X’ - quá nhanh nhưng chưa quá nguy hiểm

Nội dung của "Fast X" có mối liên hệ mật thiết với phần 5. Phim gây choáng ngợp với trải nghiệm giải trí đắt giá, nhưng phần kịch bản chưa thực sự hiệu quả.

Genre: Hành Động, Tội phạm

Director: Louis Leterrier

Cast: Vin Diesel, Jason Momoa, Michelle Rodriguez,...

Rating: 7,5/10

*Lưu ý: Bài viết có tiết lộ một phần nội dung phim

Sau hơn 2 thập kỷ tung hoành trên màn ảnh rộng, Fast & Furious tới nay đã trở thành loạt phim đồ sộ nhất nhì Hollywood. Bên cạnh một dự án spin-off năm 2019, có tới 10 phim thuộc Main Saga (mạch truyện chính), với tổng doanh thu lên tới 6,7 tỷ USD .

Phần phim mới nhất thuộc thương hiệu này mang tên Fast X (tựa Việt: Fast & Furious X), do nhà làm phim người Pháp Louis Leterrier cầm trịch. Anh chính là gương mặt đứng sau thành công của loạt phim Transporter hay Now You See Me.

Đảm nhiệm vị trí đạo diễn từ tay Justin Lin, Louis Leterrier từng chia sẻ phải thức nhiều đêm liền để hoàn thiện kịch bản. Phong cách mà anh mang tới Fast X cũng sẽ khác, với hàng loạt cảnh hành động phức tạp, cùng việc đề cao tầm quan trọng của hiệu ứng thực tế thay vì kỹ xảo vi tính.

Cơn ác mộng tới từ quá khứ

Nội dung của Fast X có mối liên hệ mật thiết với phần 5, ra mắt năm 2011. Lúc này, gia đình Dom (Vin Diesel thủ vai) phải đối mặt với cơn ác mộng lớn nhất từ trước tới nay - Dante Reyes (Jason Momoa). Gã là con trai của Hernan Reyes, trùm ma túy từng bị anh đánh bại. Chứng kiến tài sản, danh tiếng và gia đình bị hủy hoại, Dante quyết tâm trả đũa, bắt Dom phải nếm mùi những điều mình từng phải trải qua.

Bằng sự mưu mô và điên loạn, gã từng bước dụ gia đình Dom vào bẫy. Anh một mặt phải chạy trốn sự truy đuổi của chính phủ, mặt khác phải chật vật xoay sở trước những màn trả thù đáng sợ của Dante Reyes.

Fast X mở màn bằng phân đoạn gợi nhớ quá khứ, khi Dom cùng Luke Hobbs hạ gục tên trùm Hernan Reyes trong phi vụ Rio. Đây là sự kiện xảy ra ở phần 5, thời điểm hãng Universal Studios quyết định từ bỏ chủ đề đua xe đường phố quen thuộc, rẽ hướng sang thể loại hành động trộm cướp có sử dụng xe hơi.

Dante Reyes tìm mọi cách trả thù Dom trong Fast X.

Chuyện phim sau đó chính thức mở ra với việc nhóm của Dom bị cuốn vào nhiệm vụ ở Rome. Họ không hay biết rằng, tất cả đều nằm trong kế hoạch báo thù điên rồ của Dante Reyes. Cùng lúc này, phản diện cũ Cipher (Charlize Theron) lộ diện. Cả hai lần xuất hiện trước đó trong The Fate of the Furious và Fast & Furious 9, ả đều khiến gia đình Dom nhiều phen khốn đốn. Tuy nhiên, Cipher chạm mặt anh lần này để cảnh báo về Dante, kẻ vừa khiến ả suýt suýt chút nữa phải “về chầu ông bà”.

Kể từ đây, cuộc đấu căng thẳng giữa Dom và Dante nổ ra. Đối diện với một gã mưu mô và điên cuồng, Dom cùng gia đình không ít phen bị đẩy vào tình huống ngàn cân treo sợi tóc.

Bữa tiệc giải trí xa hoa

Ấn tượng đầu tiên về Fast X là hàng loạt bối cảnh đa dạng, trải dài từ Rome (Italy), London (Anh) cho tới Lisbon (Bồ Đào Nha) và cả Los Angeles,... Được đầu tư với kinh phí 340 triệu USD , dự án có thể đem lại trải nghiệm giải trí khiến người xem choáng ngợp.

Dưới bàn tay của Louis Leterrier, phim mang đậm màu sắc của một bom tấn hành động giật gân, với khối lượng cảnh rượt đuổi, đánh đấm và cháy nổ khổng lồ. Toàn bộ đều được dàn dựng một cách công phu, cho thấy sự đầu tư nghiêm túc của ê-kíp làm phim.

Không ngoa khi nhận xét rằng, Fast X là dự án hành động nặng đô nhất trong toàn bộ series, vượt qua cả “tượng đài” Fast & Furious 7. Phần lớn thời lượng, khán giả bị cuốn theo những pha truy đuổi kịch tính, điển hình như màn chạm trán ở Rome, cho tới những cuộc đấu súng nghẹt thở tại căn hộ hay trên đường phố,... Với hầu bao khổng lồ, chất lượng hình ảnh và kỹ xảo phim thực sự mãn nhãn, chiếm trọn cảm tình của khán giả.

Ngoài ra, âm nhạc vẫn luôn là điểm sáng trong loạt phim này, và Fast X không phải ngoại lệ. Nó hỗ trợ rất tốt cho phần hình ảnh của phim, đưa khán giả tới nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau.

Fast X đem tới bữa tiệc hành động mãn nhãn với những cú máy biến hóa và chuyển động phức tạp.

Ở phần này, khán giả dễ nhận thấy màn đua xe đường phố - vốn là “chữ ký” của thương hiệu Fast & Furious lại không được nhấn nhá quá nhiều. Điều tương tự xảy ra với những pha tay đôi giữa các nhân vật. Bù lại, màn so găng kéo dài ít phút giữa Letty (Michelle Rodriguez) với Cipher (Charlize Theron) vẫn có thể khiến khán giả cảm thấy cực kỳ “đã” và phấn khích.

Tuy nhiên, Fast X vẫn có những màn hành động “làm quá”, phản khoa học, dù ít nhiều đã được tiết chế. Theo dõi Fast & Furious giai đoạn gần đây, khán giả có lẽ đã quen với cảnh “người thường hóa siêu anh hùng”, khi nhân vật có thể lái xe qua các tòa nhà, thậm chí phóng ra... ngoài không gian.

Thế nhưng, một điều đặc biệt là người xem thường có xu hướng “nhắm mắt làm ngơ” trước những chi tiết phi lý để tận hưởng trọn vẹn cảnh hành động hoành tráng.

Nội dung nhạt, chưa quá “nguy hiểm”

Không phủ nhận, câu chuyện của Fast X đã cải thiện so với các phần gần đây. Song, nó vẫn cho thấy sự lép vế khi đặt cạnh Fast & Furious 4, 5 và 6.

Phim vẫn theo motif đề cao tình cảm gia đình. Tới mức, từng có ý kiến cho rằng Fast & Furious là “Gia đình là số 1 phiên bản Mỹ”. Trong Fast X, điều này lại càng được thể hiện rõ ràng ở cả hai tuyến nhân vật.

Tuy nhiên, nhìn nhận thực tế, kịch bản phim vẫn thiếu chặt chẽ, trong khi cách xây dựng cao trào chưa thể hiện hiệu quả. Đây chính là “gót chân Asin” của loạt phim này kể từ Fast & Furious 7 đổ lại đây. Điều này khiến các nhân vật trở nên thiếu biến hóa, bị quanh quẩn trong ranh giới sắp đặt của ngòi bút biên kịch. Chưa kể, sự xuất hiện của nhiều tuyến nhân vật phụ khiến mạch phim đôi lúc bị rối.

Vậy nên, phim có thể tạo kịch tính, căng thẳng nhờ các phân cảnh hành động nặng đô. Nhưng, nó lại chưa cho thấy tính chất nguy hiểm mà nhân vật phải đối mặt, xuất phát từ sự phát triển lũy tiến của hệ thống sự kiện. Bên cạnh đó, Fast X nhiều phen còn tham tình tiết, khiến nội dung trở nên ôm đồm.

Jason Momoa xuất sắc trong lần đầu hóa thân "trai hư" trên màn ảnh rộng.

Điểm sáng trong dàn nhân vật đồ sộ không ai khác ngoài phản diện Dante của Jason Momoa. Không phải là khủng bố đe dọa an ninh xã hội, gã chỉ là kẻ điên cuồng tìm mọi cách “hành hạ” tinh thần của Dom. Bởi theo lời của Dante, con người của gã ngày hôm nay chính là “di sản” mà anh để lại.

Thực chất, nhân vật này được xây dựng không quá đa chiều, lại có phần cường điệu. Nhưng đặt trong bối cảnh Fast X, điều này lại giúp nhân vật có nhiều đất diễn và trở nên đặc biệt. Chưa kể, diễn xuất biến hóa của Jason Momoa khiến cho Dante càng trở nên thú vị trong mắt khán giả.

Ngoài ra, phim còn quy tụ dàn sao “khủng” như Brie Larson, Charlize Theron, Michelle Rodriguez, Jason Statham, John Cena,... nhưng nhìn chung chưa có nhiều đất diễn. Nhiều khả năng, nhân vật của họ sẽ được phát triển trong phần tiếp theo.

Cuối cùng, màn trình diễn của Vin Diesel có lẽ là điểm trừ khó thể bỏ qua. Không thể phủ nhận, tài tử là linh hồn của thương hiệu này. Nhưng thực tế, diễn xuất của anh vẫn chưa có sự tiến bộ đáng kể. Nam diễn viên thể hiện rất tốt các cảnh hành động và... chỉ có thế. Biểu cảm trên gương mặt Diesel còn khá thô và có phần gượng gạo, khó tạo được dấu ấn đặc biệt dù thời lượng lên hình rất nhiều.

Trên Rotten Tomatoes, Fast X nhận đánh giá 54% từ các nhà phê bình. Điều này không quá bất ngờ, bởi giới chuyên gia đó nay vẫn không mấy mặn mà với kịch bản loạt phim. Thế nhưng, khán giả vẫn luôn dành sự yêu thích đặc biệt cho thương hiệu bom tấn giải trí, bằng chứng là số điểm tích cực lên tới 84%.