Phần phim thứ 10 trong series bom tấn "Quá nhanh, quá nguy hiểm" có kinh phí sản xuất lên tới 340 triệu USD. Đây là một trong những dự án đắt đỏ nhất từng được thực hiện.

Kinh phí sản xuất của "Fast X" đắt đỏ nhất lịch sử series này.

Theo báo cáo của The Wrap ngày 17/11, kinh phí sản xuất của Fast X (tựa Việt: Quá nhanh, quá nguy hiểm) lên tới 340 triệu USD , tăng đáng kể so với các phần phim tiền nhiệm. Đây là con số cao nhất trong lịch sử nhượng quyền thương mại này, thậm chí còn tiệm cận với ngân sách 356 triệu USD của bom tấn siêu anh hùng Avengers: Endgame (2019).

Với chi phí làm phim khổng lồ, Fast X góp mặt vào hàng ngũ những dự án điện ảnh đắt đỏ nhất từng được thực hiện trong lịch sử. Trước đó, một số siêu phẩm với kinh phí đầu tư kỷ lục đứng đầu danh sách này là Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides ( 379 triệu USD ), Avengers: Age of Ultron ( 365 triệu USD ) và Endgame ( 356 triệu USD ).

Chi phí làm phim Fast X cao bậc nhất lịch sử. Ảnh: Universal Pictures.

Dàn diễn viên đồ sộ gồm nhiều ngôi sao lớn được cho là một trong những nguyên nhân chính cho kinh phí khổng lồ của Fast X. Theo nguồn tin nội bộ, thù lao của tài tử Vin Diesel là 20 triệu USD . Trong khi đó, các diễn viên nổi tiếng khác như Michelle Rodriguez, Jason Momoa, John Cena hay Charlize Theron cũng có cát-xê không thua kém là bao.

Ngoài dàn diễn viên, nhiều khả năng chi phí sản xuất Fast X tăng do đại dịch Covid-19 và lạm phát toàn cầu. Không chỉ vậy, sự tham vọng với mỗi phần phim mới của nhà sản xuất cũng góp phần khiến ngân sách làm phim bị đội lên cao.

Càng về sau, series Fast & Furious càng có nhiều cảnh hành động nguy hiểm, hoành tráng. Bên cạnh đó, các bối cảnh ghi hình và đạo cụ phim trường cũng được đầu tư hơn rất nhiều.