Fan cuồng độc hại và nỗi bức xúc của nam ca sĩ quyến rũ nhất thế giới

Việc Jungkook - "người đàn ông 25 tuổi quyến rũ nhất thế giới" - liên tục bị gửi đồ ăn đến nhà dấy lên mối lo ngại về vấn nạn hâm mộ thần tượng quá khích ở Kpop.

Hâm mộ thần tượng vốn được coi là nét văn hóa đặc trưng ở Kpop. Đó là khi người hâm mộ biết thể hiện sự ủng hộ và yêu mến các thần tượng một cách văn minh, đúng mực. Thế nhưng, sự xuất hiện của một bộ phận fan cuồng với những hành động quá khích, phản cảm đã khiến công chúng dần có cái nhìn không mấy thiện cảm về mối quan hệ tốt đẹp giữa fan và thần tượng.

Xâm phạm đời tư nghiêm trọng

Fan cuồng (sasaeng fan) luôn là một trong những vấn đề nan giải ở Kpop. Thời gian gần đây, vấn nạn này lại được đưa ra bàn luận khi nhiều sasaeng fan liên tục có các hành vi cực đoan, xâm phạm nghiêm trọng quyền riêng tư của nghệ sĩ.

Cụ thể, trong ảnh teaser giới thiệu tập mới của The Return Of Superman, khán giả bất ngờ phát hiện một fan cuồng đang ẩn nấp phía xa để chụp hình hai thành viên nhóm Seventeen là Joshua và Jun khi họ đang quay show cùng các em nhỏ. Đáng chú ý, buổi ghi hình hôm đó không được công khai chính thức. Chỉ có công ty quản lý và nhóm sản xuất chương trình được biết về lịch trình này.

Bởi vậy, nhiều người hâm mộ nghi ngờ fan cuồng này đã mua chuộc hoặc lấy cắp được thông tin của nhóm từ những người trong ekip. Sự việc này khiến cộng đồng fan của Seventeen không khỏi phẫn nộ. Họ kêu gọi phía công ty quản lý nên có biện pháp xử lý thẳng tay với fan cuồng để ngăn chặn những chuyện tương tự hoặc tồi tệ hơn có thể xảy ra với nhóm trong tương lai.

V, Jung Kook và các thành viên BTS thường xuyên trở thành mục tiêu bị fan cuồng theo dõi. Ảnh: Naver.

Nghiêm trọng hơn trường hợp của Seventeen, em út BTS gần đây phải đối mặt với tình trạng khủng hoảng khi bị rò rỉ địa chỉ nhà riêng và số điện thoại. Trước đó, Jungkook và các thành viên khác BTS đã nói về vấn đề thông tin cá nhân của họ bị tiết lộ cho saseang fan.

Thành viên V cho biết: “Có những người biết rằng chúng tôi sẽ di chuyển trên những chuyến bay đường dài và họ ngồi ở những chiếc ghế phía trước hoặc bên cạnh chúng tôi. Điều đó rất khó chịu và chúng tôi không thể nghỉ ngơi ngay cả trong không gian cá nhân của mình. Tôi hy vọng điều đó sẽ không xảy ra lần nữa. Chúng ta hãy dừng nó ngay tại đây. Điều đó thật đáng sợ, thực sự đáng sợ”.

Khi đang ở Mỹ để chuẩn bị cho buổi hòa nhạc tại Las Vegas, Jungkook đã bị quấy rối qua nhiều cuộc điện thoại. Thời điểm đó, nam idol thể hiện sự khó chịu ngay trong buổi phát sóng trực tiếp với người mộ: “Này, bạn đang xem chương trình phát sóng phải không?. Bạn là ai? Ai đang thực hiện các cuộc gọi chơi khăm vậy? Dừng lại đi. Tôi không thích tiếng chuông điện thoại này. Phiền thật đấy. Thật đáng sợ. Khi tôi nghe thấy tiếng chuông, tôi nổi da gà”.

Thế nhưng, những hành vi thái quá của sasaeng fan vẫn tiếp diễn. Lần này, họ còn tìm thấy địa chỉ nơi ở và giao đồ ăn đến tận nhà riêng của nam thần tượng. Ngay lập tức, em út BTS đã thể hiện thái độ kiên quyết trên Weverse: “Đừng gửi đồ ăn giao đến nhà tôi. Dù sao thì tôi cũng sẽ không ăn đâu. Cảm ơn nhưng tôi đang ăn rất ngon. Bạn hãy mua đồ ăn cho mình đi. Làm ơn. Nếu bạn gửi cho tôi một lần nữa, tôi sẽ kiểm tra số đơn đặt hàng và có biện pháp xử lý. Vì vậy, hãy dừng lại đi”.

Thời gian gần đây, em út BTS thường xuyên có nhưng buổi phát sóng trực tiếp trong tâm trạng không hài lòng với fan cuồng. Jungkook chia sẻ bản thân đã bị sốc khi phát hiệu có nhiều người theo chân anh tới phòng tập thể dục. Anh hy vọng mọi người đừng đến tìm gặp nếu đó không phải lịch trình chính thức. Nam idol nói thêm những người hâm mộ khác cũng có thể đã nhìn thấy anh, nhưng họ đã không cố tìm gặp vì sự tôn trọng giữa BTS và ARMY (fandom của BTS).

Không chỉ BTS mà nhiều thần tượng Kpop khác cũng thường xuyên bị sasaeng fan xâm phạm quyền riêng tư. Theo Naver, thông tin cá nhân của nghệ sĩ như số điện thoại, hộ chiếu, địa chỉ nơi ở, lịch trình hoạt động bằng cách nào đó vẫn được trao đổi công khai trên SNS.

Hae Chan NCT và Yunho TVXQ từng bị fan cuồng xâm phạm đời tư. Ảnh: Naver.

TVXQ là một trường hợp điển hình. Trong một buổi phát sóng, Yunho đã chia sẻ: “Ai đó đã chụp ảnh các vật dụng trong ký túc xá và gửi cho tôi qua tin nhắn. Ngay cả khi thay đổi số điện thoại, tôi vẫn sẽ nhận được cuộc gọi đến số mới chỉ trong vòng 5 phút”.

Trước đó, SM Entertainment cho biết các thành viên NCT bị nhiều fan cuồng bám đuôi, theo dõi và xuất hiện ở những địa điểm mà họ lui tới. Những kẻ đó không chỉ bám đuôi mà còn chụp ảnh, thu thập thông tin cá nhân và lan truyền nhiều tin đồn tiêu cực về các thành viên.

Hồi tháng 11/2022, một fan cuồng thậm chí đã đột nhập nơi ở của Hae Chan. Thời điểm đó, nam idol đang chung sống cùng gia đình. Bởi vậy, vụ việc không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến anh mà còn gây tổn thương tinh thần cho các thành viên trong gia đình.

Kẻ đột nhập này sau đó đã bị bắt giữ và truy tố nhưng không phải nhận cáo buộc hình sự hay hình phạt bồi thường SM do mong muốn của chính Hae Chan… Bất chấp những lời cảnh báo, vấn đề vẫn tiếp diễn mà không có sự thay đổi từ các sasaeng fan.

Thực hiện hành động quyết liệt

Quyền riêng tư là bài toán nan giải đối với người nổi tiếng. Thực tế chỉ ra rằng khi danh tiếng càng lớn sẽ kéo theo sự quan tâm càng nhiều. Mọi người đều yêu thích các ngôi sao và muốn biết mọi thứ về họ. Thế nhưng, điều đó không có nghĩa họ bắt buộc phải chia sẻ cuộc sống riêng tư của mình.

BTS, TWICE, EXO thường là mục tiêu đeo bám của sasaeng fan. Ảnh: Naver.

Bởi vậy, các thần tượng cần phải tỏ rõ thái độ dứt khoát, mạnh tay xử lý các sasaeng fan vì sự an toàn của chính bản thân cũng như những người xung quanh mình thay vì chỉ cảnh cáo đơn thuần. Khi phát hiện bản thân bị theo dõi, thần tượng nên báo ngay cho công ty quản lý hoặc nhờ sự can thiệp của lực lượng an ninh để có biện pháp xử lý kịp thời.

Các đơn vị quản lý nghệ sĩ cũng như cộng đồng người hâm mộ cũng cần thể hiện lập trường không khoan nhượng đối với mọi hành vi bất hợp pháp như xâm nhập nhà riêng, rò rỉ thông tin cá nhân hoặc theo dõi các thần tượng. Đồng thời, cá nhân mỗi người cần nâng cao nhận thức về tầm quan trọng trong việc bảo vệ sự an toàn và quyền riêng tư của các nghệ sĩ.

Trong chương trình Section TV phát sóng vào năm 2019, một luật sư cho biết, nếu sasaeng fan bị cảnh sát phát hiện, họ sẽ bị phạt 38.000 USD hoặc ngồi tù 5 năm cho hành vi mua bán số điện thoại và ID của người nổi tiếng. Với những kẻ theo dõi (stalker), mức phạt sẽ là 76 USD . Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng mức án phạt áp dụng cho các sasaeng fan chưa đủ nghiêm khắc để ngăn chặn hành vi này.