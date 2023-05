Fan cuồng độc hại đang làm khổ Jungkook

Cộng đồng người hâm mộ của BTS nói chung và Jungkook nói riêng đang rất lo lắng khi phát hiện một tài khoản mạng xã hội liên tục đăng bài dọa giết em út của nhóm nhạc nổi tiếng. Người hâm mộ lập tức gửi thư về Big Hit Music - công ty quản lý của BTS - để yêu cầu bảo vệ nam thần tượng.

Fan cuồng từ lâu đã vấn nạn đáng lo ngại với các thần tượng Kpop và đến nay vẫn khó được xử lý triệt để. Fan cuồng thường xuyên rình rập nơi ở của thần tượng, thậm chí đột nhập phòng khách sạn, liên tục gọi vào số điện thoại cá nhân… Hành vi đáng lên án này đã gây ra rất nhiều phiền toái cho các thần tượng Kpop.

Thông qua nội dung các bài viết, tài khoản dọa giết Jungkook được cho là lập bởi người trước đó đã gửi đồ ăn cho Jungkook nhưng bị nam thần tượng từ chối. Cụ thể, người dùng "@chu02859" trên Instagram viết: "Cậu cứ đợi đó, tôi sẽ giết Jungkook".

"Các người cho rằng tôi không làm được sao? Tôi có thể đưa đồ ăn cho hắn, giết hắn cũng không khó. Tôi biết nhà hắn ở đâu, cũng gần nhà tôi thôi" hay "Tôi thề vài tháng nữa, bạn sẽ thấy Jungkook dưới mồ. Anh ta thô lỗ và từ chối đồ ăn của tôi" là nội dung các bài đăng khác của tài khoản này.

Trước đó, News1 đưa tin Jungkook đưa ra lời cảnh báo cho các sasaeng (fan cuồng) liên tục gửi đồ ăn đến nhà anh.

Em út nhóm BTS cho biết: "Đừng gửi đồ ăn cho tôi nữa, tôi sẽ không ăn nó ngay cả khi bạn đưa trực tiếp cho tôi. Cảm ơn tấm lòng của bạn, nhưng tôi đã có đồ ăn rất ngon, vì vậy hãy tự mua cho mình".

Nam ca sĩ tiếp tục: "Nếu bạn gửi đồ ăn thêm một lần nữa, tôi sẽ tra cứu số đơn đặt hàng và có biện pháp xử lý. Dừng lại đi". Đây không phải lần đầu tiên Jungkook phàn nàn việc fan cuồng xâm phạm quyền riêng tư. Vào tháng 3, thành viên BTS cho biết người hâm mộ bám đuôi khi anh làm việc.

Hành động của Jungkook được đồng tình bởi sasaeng hoặc anti-fan (những người thù ghét) có thể làm ra bất cứ chuyện gì. Sự việc anti-fan cải trang thành fan rồi đem nước cam có pha thuốc độc cho Yunho uống từng gây chấn động ngành giải trí. Nam ca sĩ nôn nao, ho ra máu và ám ảnh suốt nhiều năm sau đó. Vụ việc cũng dấy lên hồi chuông cảnh tỉnh cho các thần tượng trước sự điên cuồng của sasaeng hoặc anti-fan.

Trên thực tế, hầu hết người nổi tiếng đều phải chịu thiệt hại trực tiếp từ sasaeng fan. Đặc biệt trong bối cảnh Internet phát triển, sasaeng càng có nhiều phương thức khác nhau để tiếp cận đời sống riêng tư của người nổi tiếng.

Fan cuồng lầm tưởng việc theo dõi một phía, chẳng hạn đến chỗ ở hoặc lên cùng máy bay, là một trải nghiệm thú vị như thể buổi hẹn hò với thần tượng.

Tiến sĩ nhân chủng học Kim Jeong Won chỉ ra sasaeng là một tinh thần hâm mộ lệch lạc bắt nguồn từ việc coi các ngôi sao là hàng hóa hơn con người. Về fan cuồng, tiến sĩ Kim nói: “Có những sasaeng fan đã chờ đợi các ngôi sao trước cửa nhà và ký túc xá của họ trong thời gian dài. Lý do sasaeng xâm phạm không gian cá nhân, ăn cắp đồ hoặc cố gắng liên lạc gia tăng là do ảnh hưởng của các phương tiện truyền thông”.

Trước hành động quá khích của tài khoản"@chu02859", các ARMY (tên gọi fan của BTS) đã ngay lập tức liên hệ với Big Hit Music và tập đoàn HYBE để họ đưa ra biện pháp bảo vệ Jungkook. Họ hướng dẫn những người hâm mộ khác báo cáo tình hình qua email và đẩy sự việc thành vấn đề nóng trên nhiều nền tảng mạng xã hội nhằm gây chú ý tới công ty quản lý.

Đây là biện pháp được rất nhiều cộng đồng fan áp dụng khi thấy thần tượng của họ bị quấy rầy quá mức

Bên cạnh đó, sự quản lý chặt chẽ và động thái cứng rắn từ các công ty quản lý được xem là biện pháp bảo vệ hữu hiệu nhất cho thần tượng khi gặp fan cuồng.

Tháng 1/2020, tờ Money Today đưa tin JYP Entertainment đệ đơn khiếu nại một kẻ theo dõi người Đức. Người này thường xuyên quấy rầy thành viên TWICE Nayeon.

Theo thông cáo báo chí chính thức của JYP Entertainment vào ngày 8/1/2020, công ty đệ đơn khiếu nại hình sự đối với kẻ theo dõi ở nước ngoài của Nayeon tại Sở cảnh sát Gangnam, Seoul vì tội cản trở kinh doanh (Điều 314 của Bộ luật Hình sự). JYP Entertainment cho biết: "Vào ngày 7/1/2020, chúng tôi cũng đã hoàn thành đơn xin lệnh cấm tiếp cận từ Tòa án quận trung tâm Seoul".

JYP Entertainment thông báo: "Kẻ theo dõi đã lên cùng máy bay với TWICE khi họ trở về Hàn Quốc vào ngày 1/1/2020. Chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện tất cả biện pháp nghiêm khắc nhất để đảm bảo an toàn cho nghệ sĩ".

Kẻ theo dõi được nhắc đến là một người đàn ông quốc tịch Đức. Người này thường đăng video có nội dung anh đang hẹn hò với Nayeon hoặc lang thang khắp nơi để theo dõi hành động của chị cả nhóm nhạc TWICE.

JYP Entertainment cho biết công ty có phản ứng nhanh chóng khi phát hiện người đàn ông này ngồi cùng máy bay với TWICE nên không có thiệt hại nào xảy ra. Tuy nhiên, Nayeon rất lo lắng và hoang mang vì sự việc. Cùng ngày, Nayeon cũng đăng một bài viết trên tài khoản mạng xã hội với nội dung: "Làm ơn dừng lại".

Trao đổi với Ntoday, nhà phê bình Kim Seong Soo nhấn mạnh vai trò của công ty quản lý trong việc bảo vệ thần tượng. Ông nói: "Các công ty chỉ đang vận hành theo phương thức tiêu tiền và không hề nghĩ đến việc cải thiện văn hóa fandom. Họ coi những người nổi tiếng là sản phẩm họ tạo ra, là đối tác và coi người hâm mộ là khách hàng. Việc này không đúng. Việc bán sản phẩm cho người hâm mộ và không bắt họ chịu bất kỳ trách nhiệm nào chính là căn nguyên của vấn đề sasaeng fan".

Với cá nhân người nổi tiếng, việc thuê bảo vệ tại nơi ở hay vệ sĩ khi tham dự sự kiện là cần thiết. Đi máy bay riêng, dùng chìa khóa thông minh ở nhà thay vì nhập mật khẩu khóa cửa điện tử hoặc xóa dấu vân tay mỗi lần sử dụng cửa… cũng là biện pháp được truyền thông Hàn Quốc đưa ra nhằm ngăn chặn sự đột nhập của fan cuồng.

Truyền thông Hàn Quốc cũng chỉ ra người nổi tiếng nên dùng các số điện thoại, e-mail, tài khoản SNS khác nhau giữa công việc và hoạt động cá nhân. Việc đó có thể tránh được sự rò rỉ số điện thoại thông qua công ty quản lý. Ngoài ra, không kết nối điện thoại thông minh với Wi-Fi công cộng.

Những cuốn sách ảnh hưởng tới âm nhạc của BTS

Demian, The Ones Who Walk Away from Omelas, Bản đồ tâm hồn con người của Jung là ba trong số những tác phẩm truyền cảm hứng tới ban nhạc BTS. Những cuốn sách mà nhóm nhạc lựa chọn giới thiệu tới các fans hâm mộ, thông qua những MV, album, bài hát... là các tác phẩm tập trung nói về quá trình trưởng thành, với những khó khăn, định kiến mà người trẻ gặp phải trên con đường tìm kiếm bản thân, phá vỡ chiếc kén an toàn để bước ra ngoài xã hội.