Facebooker Đặng Như Quỳnh đối mặt hình phạt nào?

Theo luật sư, nếu bị xử lý về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức và cá nhân, hình phạt nặng nhất mà ông Quỳnh có thể phải đối mặt là 7 năm tù.

Chiều 14/4, Cơ quan An ninh điều tra của Bộ phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao bắt khẩn cấp ông Đặng Như Quỳnh (sinh năm 1980, ở quận Thanh Xuân, Hà Nội) để điều tra hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân.

Theo Bộ Công an, ông Quỳnh đã sử dụng mạng xã hội đăng các bài viết, thông tin chưa được kiểm chứng về một số cá nhân, doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán, bất động sản, trực tiếp xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức này, gây ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường tài chính, chứng khoán.

Trước khi vụ việc này diễn ra, hồi tháng 3/2020, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cũng làm việc với ông Quỳnh để làm rõ hành vi đăng gần 300 bài viết chưa được kiểm chứng, sai sự thật về dịch Covid-19 tại nhiều địa phương.

Với hành vi trên, ông Đặng Như Quỳnh đối mặt hình phạt nào?

Luật sư Trần Xuân Tiền, Trưởng văn phòng luật sư Đồng Đội.

Với cáo buộc từ Bộ Công an, ông Đặng Như Quỳnh có dấu hiệu phạm tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo Điều 331 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Điều luật này quy định người nào có hành vi trên sẽ bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

Trong trường hợp cơ quan điều tra xác định hậu quả của hành vi vi phạm gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội, người vi phạm đối diện khung hình phạt 2-7 năm tù, tùy vào tính chất, mức độ hành vi vi phạm cũng như hậu quả gây ra.

Về việc ông Quỳnh từng bị mời làm việc về hành vi đăng tải các bài đăng trên Facebook sai sự thật, gây hoang mang dư luận, đây không phải tình tiết tăng nặng, nhưng thể hiện Facebooker này có nhân thân không tốt, và có thể không được hưởng khoan hồng.

Trong vụ án này, cơ quan điều tra sẽ tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ hành vi của những người có liên quan (nếu có).