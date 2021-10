Facebook tàu khu trục Mỹ bị hack, phát livestream chơi game AOE

Tài khoản Facebook của tàu khu trục USS Kidd bị tấn công và livestream chơi game "Đế chế" trong 2 ngày.

Theo Vice, trang Facebook của tàu USS Kidd bị mất kiểm soát lúc 22h26 ngày 3/10 (giờ Mỹ). Sau đó, trang này phát livestream chơi Đế chế (Age of Empires) trong 4 tiếng với tiêu đề "Hahahahaha". Ngay sau đó, đoạn livestream thứ 2 được phát vào 2h37 ngày 4/10 (giờ Mỹ) với mô tả "play game" (chơi game).

Sau 2 video, trang này tiếp tục phát 4 đoạn livestream với thời lượng ít nhất một tiếng. Facebook của USS Kidd đã phát tổng cộng 6 đoạn livestream chơi Age of Empires với những mô tả như "hi everyone", "hi guys", "fffffffffffff" hay "POSC". Đoạn livestream cuối cùng được phát lúc 8h51 ngày 4/10.

Tài khoản Facebook của tàu USS Kidd bị tấn công, phát livestream chơi game. Ảnh: Task & Purpose.

Người nắm quyền kiểm soát còn đổi lĩnh vực của trang USS Kidd từ Government Organization (Tổ chức chính phủ) sang Game Video Creator (Người sáng tạo video chơi game).

Nói với Task & Purpose, Nicole Schwegman, phát ngôn viên Bộ tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương thuộc Hải quân Mỹ xác nhận trang Facebook của USS Kidd bị tấn công, ghi nhận quyền truy cập từ một thực thể không xác định.

Theo Vice, các đoạn livestream không có nhiều tương tác, chỉ xuất hiện một số bình luận từ thành viên trong gia đình các thủy thủ. Vài bình luận bày tỏ lo lắng do trang Facebook của lực lượng quân đội Mỹ bị tấn công. Hiện tại, các đoạn livestream trên trang đã bị xóa.

Đây không phải lần đầu các lực lượng quân đội Mỹ bị mất kiểm soát tài khoản mạng xã hội. Vào năm 2020, tài khoản Twitter của căn cứ quân sự Fort Bragg đã đăng nhiều bình luận nhạy cảm trên OnlyFans. Quân đội Mỹ cho biết tài khoản này bị tấn công, nhưng thực chất một người quản lý trang đã quên chuyển về tài khoản cá nhân trước khi bình luận.