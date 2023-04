F88 lãi kỷ lục hơn 211 tỷ đồng

Trong năm 2022, lợi nhuận của F88 tăng gấp 4 lần lên hơn 211 tỷ đồng và cũng là mức lãi cao nhất từ trước đến nay của doanh nghiệp cầm đồ này.

Trong báo cáo thông tin định kỳ về tài chính doanh nghiệp, Công ty Cổ phần F88 ghi nhận mức lãi hơn 211 tỷ đồng trong năm vừa qua, gấp hơn 4 lần số lãi của năm 2021 và cũng là mức lãi cao nhất từ trước đến nay.

Đáng chú ý, vốn chủ sở hữu của công ty này đã tăng từ 485 tỷ đồng năm trước đó lên 853 tỷ đồng . Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) tăng đáng kể so với năm 2021, từ 11,1% lên 31,6%.

Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu tăng từ 3,6 lên 4,2 lần. Ngược lại, dư nợ trái phiếu/vốn chủ sở hữu giảm từ 3,6 năm trước xuống 1,7, tương ứng mức dư nợ là 1.450 tỷ đồng tại thời điểm cuối năm ngoái.

Trong 2 năm 2021 và 2022, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) công bố F88 đã phát hành 20 lô trái phiếu, huy động thành công hơn 2.300 tỷ đồng . Hiện, dư nợ trái phiếu của F88 còn khoảng 770 tỷ đồng và đều đáo hạn trong khoảng thời gian tháng 5-9 năm nay. Các lô trái phiếu này có lãi suất dao động 10-11,5%/năm.

Về tình hình huy động vốn, đầu năm nay, chuỗi cầm đồ này đã huy động thành công 50 triệu USD ( 1.185 tỷ đồng ) trong vòng gọi vốn Series C bởi các nhà đầu tư gồm quỹ Việt Nam-Oman (VOI) và quỹ Mekong Enterprise Fund IV (MEF IV). Trong đó, VOI góp tới 30 triệu USD .

Trước đó, trong năm 2022, F88 đã huy động được 70 triệu USD từ các quỹ ngoại CLSA Capital Partners (HK) Limited (Lending Ark) và Lendable (London).

LỢI NHUẬN CỦA F88 TRONG 5 NĂM QUA

Nhãn 2018 2019 2020 2021 2022 Lợi nhuận sau thuế tỷ đồng 3 17 45 51 211

Liên quan tới hoạt động của chuỗi cầm đồ này, mới đây, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an đã phối hợp với Công an TP.HCM khám xét khẩn cấp trụ sở Công ty Cổ phần Kinh doanh F88 và nhiều chi nhánh khác tại TP.HCM để điều tra về hành vi Cưỡng đoạt tài sản. Theo đó, tại chi nhánh TP.HCM, cơ quan điều tra đã khởi tố 10 bị can là trưởng nhóm và nhân viên.

Bên cạnh đó, công an hàng loạt tỉnh thành khác như Hà Nam, Long An, Bắc Giang, Đà Nẵng... cũng đã tiến hành ra quân rà soát, kiểm tra hành chính nhiều chi nhánh của F88.

F88 trong vài năm gần đây nổi lên là cái tên đình đám nhất trong lĩnh vực dịch vụ tài chính, nhất là mảng cho vay tiền và cầm cố tài sản. Khách hàng chủ yếu của công ty này là nhóm dưới chuẩn, tức không đủ tiêu chuẩn vay ngân hàng. Bên cạnh lãi suất cố định hơn 13%/năm, F88 còn áp dụng thêm nhiều chi phí liên quan khiến tổng chi phí vay lên tới 56%/năm.

F88 đang có vốn điều lệ gần 567 tỷ đồng . Người đại diện pháp luật là ông Phùng Anh Tuấn, đồng sáng lập kiêm Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc điều hành toàn bộ hoạt động của chuỗi.

F88 có kế hoạch tìm các nhà đầu tư chiến lược từ nước ngoài cho đợt IPO trước cuối năm 2023. Mục tiêu vào năm 2024 có thể đạt vốn hóa thị trường khoảng 1 tỷ USD khi niêm yết trên sàn HoSE.

Thậm chí, với sự hậu thuẫn của các nhà đầu tư nước ngoài, F88 còn tham vọng năm 2023 sẽ cán mốc 1.000 chi nhánh khắp cả nước và đến 1.700 cửa hàng vào năm 2025, trở thành tập đoàn cung cấp dịch vụ tài chính số một Việt Nam.