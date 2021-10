F0 tiếp tục tăng trong các đoàn người về miền Tây

Ngoài việc tập trung lo ăn, nghỉ chu đáo cho người dân về quê, lãnh đạo các tỉnh miền Tây chỉ đạo ngành y tế đẩy nhanh việc xét nghiệm để bóc tách F0 với số lượng rất nhiều.

Chiều tối 5/10, lực lượng chức năng tỉnh An Giang đón và bố trí nơi nghỉ ngơi cho 2.000 công dân của tỉnh này được Công an Đồng Nai dẫn đường về quê. Ngoài nhóm người này, CSGT Công an Đồng Nai còn dẫn đường và đưa 18.000 người về các tỉnh Tây Nguyên và miền Trung.

Gần 400 F0

Trao đổi với Zing, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình cho biết đến cuối ngày 5/10, địa phương này đã đón trên 37.100 người trở về từ TP.HCM và các tỉnh phía nam. Ngành y tế đã test nhanh được khoảng 50%, phát hiện hơn 130 trường hợp dương tính nCoV.

“Chúng tôi đang xét nghiệm RT-PCT các trường hợp dương tính qua test nhanh, đã có 50 F0 được khẳng định và tiếp tục chạy các mẫu còn lại. Đối với thông tin F0 nhẹ được cách ly tại nhà chỉ là kịch bản dự phòng của Sở Y tế chứ tỉnh chưa áp dụng”, ông Bình chia sẻ.

Một bếp ăn phục vụ người dân về quê đang được cách ly tại huyện Mỹ Xuyên, Sóc Trăng. Ảnh: Cẩm Mười.

Theo ông Bình, tất cả những người về quê đã được lực lượng tại TP Long Xuyên hỗ trợ y tế, bố trí các khu vực tiếp nhận ban đầu đảm bảo quy mô rộng rãi, giãn cách. Địa phương đã vận động các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm chăm lo đầy đủ, chu đáo về thức ăn, nước uống, nhu yếu phẩm. Đối với người lớn tuổi, trẻ em, người đau yếu còn được hỗ trợ sữa, cháo, súp…

Sau khi về nhà cách ly, các địa phương được lãnh đạo tỉnh yêu cầu vận động mọi nguồn lực để hỗ trợ những hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, không để bà con thiếu đói.

Tại Cà Mau, Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Quốc Việt cho biết đã có gần 20.000 người hồi hương. Sau khi xét nghiệm được 50%, ngành y tế phát hiện trên 100 F0.

Theo ông Việt, những người về quê lần này đều có hoàn cảnh khó khăn, không còn tiền. Ông đã ký văn bản trình HĐND tỉnh xem xét cho UBND tỉnh dùng ngân sách hỗ trợ tiền ăn mỗi người 40.000 đồng một ngày trong suốt thời gian cách ly tập trung.

Tại Đồng Tháp, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thiện Nghĩa cho biết những ngày qua có 107.000 người về quê miền Tây được CSGT dẫn đường đi qua địa phương này. Có 22.000 công dân Đồng Tháp được tỉnh tiếp nhận, hơn 85.000 người còn lại tiếp tục di chuyển về các tỉnh lân cận.

“Số ca nhiễm nCoV tại Đồng Tháp qua sàng lọc bước đầu là 99 người. Tỉnh chưa áp dụng việc cách ly tại nhà đối với những người về quê”, ông Nghĩa chia sẻ.

Một số tỉnh tổ chức xét nghiệm sàng lọc cho người dân tại chốt cửa ngõ. Ảnh: Phương Vũ.

Không chỉ An Giang, Cà Mau, Đồng Tháp có nhiều F0, Bạc Liêu cũng đã ghi nhận 41 người nhiễm nCoV khi sàng lọc hơn 13.000 người trở về từ TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương, Long An. Số F0 tại Cần Thơ là 10 người, Trà Vinh 12 trường hợp…

Khó thực hiện theo Bộ Y tế

Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh Lê Văn Hẳn phản ánh với Zing rằng ông đã trao đổi với lãnh đạo Bộ Y tế sau khi nhận được công văn số 8318 ngày 3/10, có nội dung liên quan đến cách ly tại nhà đối với công dân từ nơi khác vào địa phương này.

Theo ông Hẳn, hơn 13.000 người về quê cùng lúc và có địa chỉ ở tất cả các ấp, Trà Vinh không dám áp dụng công văn 8318. Vì vậy, những người tiêm đủ 2 mũi vaccine và F0 hết bệnh vẫn được cách ly tập trung 7 ngày, nhóm còn lại 14 ngày.

“Khi nghe tôi đặt vấn đề khó thực hiện, lãnh đạo Bộ Y tế nói rằng công văn chỉ mang tính chất gợi ý, nơi nào thấy đủ điều kiện và an toàn thì thực hiện. Tôi nói ở Trà Vinh không dám làm vì nguy cơ dịch bệnh cao lắm. Nếu cho cách ly tại nhà mà xuất hiện F0 ở mỗi ấp thì Trà Vinh đỏ rực nên không dám làm”, ông Hẳn khẳng định.

Còn Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Huỳnh Quốc Việt cho biết địa phương đang tính đến phương án nhà nào không có người ở hoặc nhường nhà trống cho bà con về cách ly thì áp dụng theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Tuy nhiên, đối tượng này phải được tiêm 1-2 mũi vaccine, đã điều trị khỏi bệnh Covid-19 và trẻ em đi cùng cha mẹ.

“Chúng tôi tính phương án đó để giải quyết từ từ vì bà con về quá đông không đảm bảo phòng, chống dịch. Nếu cho bà con về cách ly tại nhà, chúng tôi sợ địa phương quản lý không nổi. Có F0 bung ra ngoài cộng đồng là rất căng”, ông Việt nói.

Người dân Sóc Trăng về quê được tập trung tại Hồ Nước Ngọt để nghỉ ngơi, ăn uống miễn phí trước khi chạy xe vào khu cách ly. Ảnh: Hoài Nhân.

Tại Bạc Liêu, Giám đốc Sở Y tế Bùi Quốc Nam cho rằng UBND tỉnh từng ra văn bản trước Bộ Y tế về hướng dẫn cách ly người dân tại nhà khi trở về từ vùng dịch. Tuy nhiên, do số người hồi hương quá nhiều (13.000) nên Bạc Liêu chưa áp dụng rộng rãi việc cho bà con cách ly tại nhà.

“Theo hướng dẫn của Bộ Y tế, chúng tôi đang xem xét điểm nào phù hợp với thực tế tại địa phương thì áp dụng. Việc cách ly tập trung hiện nay là để xét nghiệm, sàng lọc cho an toàn. Cách ly tại nhà tỉnh chưa an tâm lắm, chỉ áp dụng cho người tiêm đủ 2 liều vaccine và có kết quả xét nghiệm âm tính nCoV”, bác sĩ Nam nói.

Tại Cần Thơ, Phó giám đốc Sở Y tế Phạm Phú Trường Giang cho rằng địa phương thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Y tế nhưng chặt hơn. Đó là người trở về từ vùng dịch chưa tiêm vaccine hoặc một mũi thì phải cách ly tập trung.

“Cần Thơ đã có gần 5.000 người về quê, phát hiện hơn 10 F0. Bà con về quê tự phát, không phải tập trung để sàng lọc, đón rước nên không biết lọt ra ngoài cộng đồng bao nhiêu người”, ông Giang băn khoăn.