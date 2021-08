F0 thoát khỏi nguy kịch nhờ tin nhắn cầu cứu bệnh viện

Sau khi nhận được tin nhắn cầu cứu từ người thân của một bệnh nhân Covid-19, bác sĩ Bệnh viện Hồi sức Covid-19 tức tốc hội chẩn, chuyển F0 về điều trị.

"Các bác sĩ ơi, cứu chồng em với. Chồng em điều trị Covid-19, đang nguy kịch phải đặt ống nội khí quản, nguy cơ tử vong. Hai mẹ con em ở đây không biết phải làm sao để cứu chồng em. 10 ngày rồi giờ nghe tin mà đứt ruột đứt gan. Em van xin, khẩn cầu các bác sĩ cứu giúp chồng em với".

Lúc 14h ngày 7/8, Fanpage Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) nhận được tin nhắn cầu cứu từ một phụ nữ trẻ. Chị cho biết người chồng tên Trần Văn An, 29 tuổi, đang điều trị Covid-19 ở TP Thủ Đức.

Ngay lập lức, những thông tin trên được chuyển đến cho bác sĩ chuyên khoa II Trần Thanh Linh, Phó khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Chợ Rẫy kiêm Phó giám đốc Bệnh viện hồi sức Covid-19 (TP Thủ Đức).

Bệnh nhân An đang thở oxy mask, sức khỏe hồi phục ngoạn mục sau khi được điều trị tại Bệnh viện Hồi sức Covid-19. Ảnh: Nguyên Hạnh.

Sau khi nhận được sự chỉ đạo của Ban giám đốc bệnh viện, các bác sĩ đã nhanh chóng liên hệ với bệnh viện bạn để tìm hiểu về tình trạng của bệnh nhân Trần Văn An.

Từ những thông tin được cung cấp, các bác sĩ hồi sức cấp cứu đánh giá tình trạng của bệnh nhân phù hợp với tiêu chí nhận bệnh của Bệnh viện Hồi sức Covid-19 và có khả năng an toàn trên đường chuyển viện.

21h cùng ngày, anh Trần Văn An được chuyển đến Bệnh viện Hồi sức Covid-19 và nhập khoa 2A, nơi điều trị Covid-19 nguy kịch. Thời điểm nhập viện, bệnh nhân An hôn mê, đang dùng thuốc an thần, thở máy hỗ trợ gần như ở mức cao nhất.

Sau 3 ngày được các y bác sĩ nỗ lực cứu chữa, bệnh nhân An đã dần cải thiện, được rút nội khí quản và cho thở oxy dòng cao. Sau 5 ngày kể từ lúc nhập viện, sức khỏe bệnh nhân ổn định hơn và được chuyển sang khu điều trị hồi sức.

Thạc sĩ, bác sĩ Phạm Minh Huy, khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết ngày 17/8, bệnh nhân An đã cai được máy oxy dòng cao (HFNC) để chuyển sang thở oxy qua mặt nạ (mask).

“Hy vọng trong vài ngày tới, chúng tôi sẽ bỏ được oxy mask để cho bệnh nhân thở qua cannula và tính đến chuyện cho xuất viện", bác sĩ Huy nói.





Theo Sở Y tế TP.HCM, toàn thành phố có 32.667 bệnh nhân đang được điều trị Covid-19, trong đó, 1.978 trẻ em dưới 16 tuổi, 2.256 bệnh nhân nặng đang thở máy và 16 bệnh nhân can thiệp ECMO.

Trong ngày 16/8 có 2.561 bệnh nhân xuất viện. Tổng số bệnh nhân xuất viện cộng dồn từ 1/1 đến nay là 78.150. Trong ngày có 285 trường hợp tử vong.

Trong vòng một tháng trở lại đây, lượng F0 được xuất viện trong một ngày ở mức vài nghìn ca. Đây là tín hiệu đáng mừng cho ngành y tế và sức khỏe bệnh nhân, giúp giảm áp lực lên các tầng điều trị.