F0 tăng nhanh tại nhiều tỉnh miền Tây

Ba tỉnh An Giang, Kiên Giang và Bạc Liêu xuất hiện nhiều trường hợp nhiễm nCoV trong cộng đồng. Dịch bệnh tại 2 doanh nghiệp thủy sản đang diễn biến phức tạp.

Sáng 24/10, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) tỉnh Bạc Liêu cho biết trong 24 giờ qua, đơn vị ghi nhận 155 F0 qua xét nghiệm RT-PCR. Trong đó, 22 trường hợp tại cộng đồng thị xã Giá Rai, huyện Vĩnh Lợi và Hồng Dân.

Trong 22 F0 trong cộng đồng mới phát hiện tại Bạc Liêu, 15 người liên quan Công ty TNHH Thủy sản Tấn Khởi và Công ty TNHH Thủy sản Châu Bá Thảo, cùng thị xã Giá Rai.

7 trường hợp còn lại có một nhân viên y tế ở phường Láng Tròn (thị xã Giá Rai), 4 người ở xã Ninh Qưới, huyện Hồng Dân; 2 trường hợp tại xã Hưng Hội và Vĩnh Hưng A của huyện Vĩnh Lợi liên quan đến chuỗi lây nhiễm của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu.

Đối với 100 F0 phát hiện tại khu phong tỏa và cách ly tập trung ở Bạc Liêu, 97 người liên quan chuỗi lây nhiễm của Công ty Tấn Khởi và Công ty Châu Bá Thảo. 33 F0 trở về từ TP.HCM và các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Long An đều được phát hiện trong khu cách ly tập trung.

Tỉnh Bạc Liêu kiên quyết không bỏ chốt cửa ngõ trên quốc lộ 1 để kiểm soát dịch Covid-19. Ảnh: Việt Tường.

Theo lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu, những trường hợp về từ các tỉnh, thành không có khả năng lây lan ngoài cộng đồng vì đã được cách ly từ trước. Các trường hợp còn lại khả năng lây lan cao ngoài cộng đồng, do trước khi có kết quả xét nghiệm, các F0 đã tiếp xúc nhiều người.

Tại Kiên Giang, tối 23/10, ngành y tế ghi nhận thêm 99 người nhiễm nCoV, nâng tổng số F0 tính từ ngày 21/6 lên 7.724 trường hợp.

Trong 99 F0 mới tại Kiên Giang có 9 ca cộng đồng (hơn 9%), 45 người trong khu phong tỏa (45,45%), 35 ca đang cách ly tập trung (35,35%) và 10 trường hợp về từ TP.HCM và các tỉnh (10,11%).

“Số ca mắc mới và F0 tại cộng đồng đều tăng hơn ngày trước. Số F0 chiếm tỷ lệ cao chủ yếu tại khu cách ly tập trung, cách ly tại nhà nên đề nghị các địa phương tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định về cách ly và triển khai xét nghiệm tầm soát theo hướng dẫn”, lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Kiên Giang chia sẻ.

24 giờ qua, tỉnh An Giang ghi nhận 297 người nhiễm nCoV. Trong 109 F0 mới tại cộng đồng, huyện Chợ Mới 67 trường hợp, Châu Phú 28 người. Số F0 trở về từ TP.HCM và các tỉnh cũng rất nhiều (39 người).

Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh An Giang, số ca nhiễm trong cộng đồng tăng cao do bệnh nhân tự đến các phòng khám, bệnh viện để sàng lọc. Dịch bệnh tại huyện Chợ Mới đang lan ra thị trấn Chợ Mới và các xã Tấn Mỹ, Bình Phước Xuân và Kiến An (liên quan ổ dịch thị trấn Mỹ Luông).

Nhiều quán ăn tại phường Mỹ Quý, TP Long Xuyên (An Giang) chỉ bán mang về dù được phép phục vụ tại chỗ. Ảnh: Thanh Trần.

Trước tình hình phức tạp của dịch bệnh, UBND tỉnh An Giang đã có văn bản gửi các địa phương về việc yêu cầu người dân không ra đường từ 20h đến 5h hôm sau. Hiện, An Giang vẫn tiếp nhận trên 1.000 người hồi hương mỗi ngày, trong đó có hàng chục F0 được cách ly, điều trị.

Tại Sóc Trăng, 24 giờ qua tỉnh này phát hiện 87 F0 mới (8 cộng đồng), nâng tổng ca mắc Covid-19 từ cuối tháng 4 đến nay lên lên 4.278 người. Trong đó, 2.042 trường hợp được điều trị khỏi bệnh.

Nói với Zing, bác sĩ Trần Văn Dũng, Phó giám đốc Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng, khẳng định địa phương không phải là điểm nóng dịch Covid-19 dù F0 tăng nhanh trong nhiều ngày.

Theo ông Dũng, tỉnh Sóc Trăng đã kiểm soát được các ca nhiễm nCoV trong cộng đồng. F0 được phát hiện nhiều hiện nay là những trường hợp trở về từ vùng dịch, trong khu cách ly và phong tỏa.

Sóc Trăng vừa hoàn thành bệnh viện dã chiến tại trụ sở Tỉnh đoàn. Ảnh: Nhật Tân.

Ông Nguyễn Trọng Khánh, Giám đốc Ban Quản lý dự án 1 tỉnh Sóc Trăng, cho biết đơn vị vừa bàn giao cho ngành y tế một bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19 tại trụ sở của Tỉnh đoàn (250 giường). Đơn vị còn đầu tư bệnh viện dã chiến 150 giường tại thị xã Vĩnh Châu và trên 100 giường ở huyện Long Phú.

Tại TP Sóc Trăng, khu cách ly tập trung và điều trị F0 không triệu chứng với quy mô 600 giường đang hoàn thiện trong khu văn hóa Hồ Nước Ngọt với kinh phí hơn 19 tỷ đồng . Bệnh viện Quân dân y tỉnh này được chuyển đổi công năng thành bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19.