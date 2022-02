F0, F1 tăng cao, học sinh nhiều nơi tạm dừng đến trường

Số ca mắc Covid-19 và F1 tăng cao, hàng loạt trường ở Hà Nội tạm dừng dạy học trực tiếp. Một số địa phương khác cũng cho học sinh ở nhà, học trực tuyến.

Phụ huynh trường THCS Lê Ngọc Hân (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) vừa nhận thông báo về việc học sinh các khối 7, 8, 9 chuyển sang học trực tuyến từ ngày 28/2 đến 5/3.

Lý do trường đưa ra là hiện nay, số giáo viên, nhân viên, học sinh mắc Covid-19 hoặc thuộc diện F1 ngày càng tăng. Trường quyết định tạm cho học sinh dừng đến lớp nhằm đảm bảo an toàn phòng, chống dịch cũng như chất lượng dạy học.

Nhiều trường khác ở Hà Nội cũng phải điều chỉnh phương án tổ chức dạy học vì dịch Covid-19.

Học sinh Marie Curie ở Mỹ Đình chuyển sang học trực tuyến từ ngày 28/2. Ảnh: Thạch Thảo.

Tạm dừng dạy học trực tiếp vì dịch

Trao đổi với Zing, thầy Trịnh Hùng Sơn, Hiệu trưởng trường THPT Lý Thái Tổ (Cầu Giấy, Hà Nội), cho hay tuần này, học sinh tiếp tục học online.

Thực tế, từ ngày 14/2, tức sau khi học sinh trở lại trường được một tuần sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, trường đã chuyển sang dạy học trực tuyến.

“Trường quyết định như vậy vì số lượng học sinh F0, F1 đông quá. Sĩ số học sinh lên lớp ít. Việc dạy học song song online-offline không hiệu quả. Hơn nữa, nhiều giáo viên cũng mắc Covid-19, trường không đủ lực lượng đứng lớp”, thầy Trịnh Hùng Sơn chia sẻ.

Hiệu trưởng trường THPT Lý Thái Tổ nói thêm phụ huynh vẫn mong chờ tình hình dịch bớt căng thẳng. Khi số ca mắc Covid-19 được ghi nhận mỗi ngày còn lên đến chục nghìn ca như hiện nay, họ chưa yên tâm cho con đến trường.

Trường THCS - THPT Lương Thế Vinh cũng duy trì việc dạy học trực tuyến trong bối cảnh số học sinh là F0, F1 tại 2 cơ sở Cầu Giấy và Thanh Trì lên đến hơn 1.000 em và 50% giáo viên mắc Covid-19.

Trước đó, trường cho học sinh học trực tuyến trong 3 ngày 21, 22, 23/2 vì thời tiết xấu. Từ ngày 24/2, trường duy trì tổ chức dạy học online vì dịch bệnh.

Trường Marie Curie cũng thông báo cho học sinh lớp 7, 8, 9, 10, 11, 12 tại cơ sở Mỹ Đình tạm dừng đến trường từ ngày 28/2 đến ngày 5/3 vì phường Mỹ Đình 1 (nơi trường đóng) được xác định cấp độ dịch cấp 3.

Tương tự, cô Hoàng Thị Vân Thanh, Hiệu trưởng trường THCS Trung Văn (Nam Từ Liêm), cho hay trường đang tổ chức dạy học trực tuyến do phường Trung Văn là vùng cam.

Theo quy định của Hà Nội, tại vùng có cấp độ dịch cấp 3 (vùng cam), các trường chuyển sang dạy học online.

Hiện tại, toàn thành phố có 74 xã, phường cấp độ 3. Điều đó đồng nghĩa học sinh các trường ở đây phải tạm dừng đến lớp.

Cụ thể, các xã, phường vùng cam là Kiến Hưng, Vạn Phúc, Văn Quán (Hà Đông); Bạch Mai, Nguyễn Du (Hai Bà Trưng); Kim Chung, Thị Trấn Trôi, Vân Côn (Hoài Đức); Chương Dương (Hoàn Kiếm); Đại Kim (Hoàng Mai); Bồ Đề, Phúc Lợi, Thượng Thanh (Long Biên); Liên Mạc, Mê Linh, Tiến Thắng, Văn Khê, Vạn Yên (Mê Linh); Mễ Trì, Mỹ Đình 1, Phú Đô, Tây Mỗ, Trung Văn, Xuân Phương (Nam Từ Liêm); Tân Hoà, Thạch Thán (Quốc Oai); Đông Xuân, Kim Lũ, Phú Minh, Trung Giã, Xuân Thu (Sóc Sơn); Quảng An (Tây Hồ); Bình Yên, Canh Nậu, Chàng Sơn, Đại Đồng, Hương Ngải, Lại Thượng, Liên Quan, Phú Kim (Thạch Thất); Cự Khê, Thanh Thùy (Thanh Oai); Ngọc Hồi, Tân Triều, Vĩnh Quỳnh (Thanh Trì); Kim Giang (Thanh Xuân); Hòa Bình, Lê Lợi, Nghiêm Xuyên (Thường Tín).

Học sinh từ lớp 1 đến lớ 6 ở 18 huyện, thị xã của Hà Nội tạm dừng đến trường. Ảnh: Thạch Thảo.

Nhiều địa phương điều chỉnh việc dạy học

Không chỉ các trường cho học sinh chuyển sang dạy học trực tuyến vì dịch, UBND thành phố Hà Nội cũng điều chỉnh phương án tổ chức dạy học do Covid-19.

Cụ thể, học sinh thuộc các khối lớp từ 1 đến 6 của 18 huyện, thị xã chuyển từ học trực tiếp sang học online kể từ ngày 28/2 sau hơn 2 tuần trở lại trường.

Ngày 27/2, UBND tỉnh Hà Giang cũng có văn bản về việc điều chỉnh phương án tổ chức dạy học đối với trẻ mầm non, học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục đào tạo, giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh quyết định cho trẻ em, học sinh tiểu học toàn tỉnh, học sinh THCS, THPT, học viên thuộc các cơ sở giáo dục, trung tâm ngoại ngữ - tin học, nhóm lớp bồi dưỡng, dạy thêm, học thêm trên địa bàn thành phố Hà Giang, huyện Bắc Quang, Vị Xuyên, Quang Bình nghỉ học trực tiếp kể từ ngày 28/2 đến hết ngày 12/3.

Chủ tịch UBND các huyện Đồng Văn, Mèo Vạc, Yên Minh, Quản Bạ, Bắc Mê, Hoàng Su Phì, Xín Mần căn cứ tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn, xem xét quyết định cho học sinh cấp THCS, THPT, học viên giáo dục thường xuyên nghỉ học trực tiếp. Trường hợp cần thiết phải cho học sinh toàn huyện nghỉ học, UBND huyện phải báo cáo UBND tỉnh trước khi quyết định.

Tại Ninh Bình, học sinh tiểu học và trẻ mầm non vẫn tạm dừng đến trường do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.

Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ninh cũng vừa có văn bản chỉ đạo tiếp tục cho học sinh tiểu học tạm dừng đến trường, học trực tuyến từ ngày 28/2 đến khi có thông báo mới.

Với cấp mầm non, trẻ nghỉ học từ ngày 28/2. Tuy nhiên, nếu gia đình trẻ nào do điều kiện không có người chăm sóc, trông coi trẻ ở nhà, có nguyện vọng đưa trẻ đến trường, cơ sở giáo dục vẫn bố trí đón trẻ, tổ chức các hoạt động giáo dục đảm bảo an toàn.

Tại Phú Thọ, các trường tiểu học và THCS tiếp tục dạy học trực tuyến sau khi cho học sinh tạm dừng đến trường từ ngày 21/2.