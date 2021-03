Ever Given và những chiếc tàu to nhất thế giới

Tối 29/3 (giờ địa phương), kênh đào Suez được thông trở lại sau khi siêu tàu Ever Given được giải thoát khỏi bãi cạn và di chuyển đi. Tàu Ever Given đã mắc cạn sau trận gió lốc mạnh vào sáng sớm ngày 23/3 (giờ địa phương), chắn ngang kênh đào Suez và làm gián đoạn tuyến đường vận chuyển hàng hóa giữa châu Á và châu Âu. Với việc chắn ngang kênh đào Suez, Ever Given có phải là chiếc tàu lớn nhất thế giới? Ảnh: EPA.