Ethereum mất 12% giá trị sau khi hợp nhất

Đồng tiền mã hóa lớn thứ 2 thế giới là Ethereum đã sụt giảm nghiêm trọng trong 12 giờ qua sau khi nâng cấp hợp nhất thành công.

Theo CNBC, giá Ethereum (ETH) - đồng tiền mã hóa lớn thứ 2 thế giới - đã giảm mạnh sau khi thành công hoàn thành một đợt nâng cấp lớn, có tên là "hợp nhất" (The Merge).

Theo đó, đồng ETH đã giảm khoảng 5,6% trong ngày 15/9 xuống còn 1.501,88 USD . Sáng ngày 16/9, đồng tiền này có lúc còn giảm về tận 1.446 USD , thấp hơn đến 12,6% so với mức đỉnh 1.655 USD trước khi nâng cấp.

Nhận xét về điều này, ông Anto Paroian - Giám đốc điều hành của Quỹ đầu cơ ARK36 - cho biết: "Việc hợp nhất thực ra đã được định giá từ trước. Đồng Ethereum đã tăng hơn 100% kể từ tháng 6 năm nay, chính vì vậy, kể cả việc nâng cấp có thể tác động tích cực đến đồng Ethereum thì nó cũng sẽ là đà tăng không bền".

Sau khi bị ảnh hưởng chung từ tình hình thị trường tiền mã hóa suy giảm trong nửa đầu năm nay, đồng ETH đã phục hồi trở lại kể từ đầu tháng 7 và tăng vượt trội so với đồng Bitcoin (BTC). Theo Coin Metrics, ETH đã tăng gần 70% trong tháng 7 so với mức 27% của BTC, và chỉ giảm khoảng 9,3% trong tháng 8 so với mức 17% của Bitcoin.

Đồng Ethereum đã giảm tới hơn 12% sau khi hợp nhất (giá giao dịch ngày 15/9). Nguồn: CNBC.

Tuy nhiên, ông Paroian cũng cho rằng giá giảm không phải là một vấn đề quá xấu và việc giá giảm cũng là điều nằm trong dự kiến của nhiều nhà đầu tư. "Chúng tôi đều dự kiến rằng giá Ethereum sẽ giảm trong vài ngày hoặc vài tuần tới, và một phần lý do đến từ triển vọng kinh tế vĩ mô tiêu cực", ông Paroian nói thêm.

Trước đó, đa số nhà đầu tư đều ủng hộ việc nâng cấp công nghệ của Ethereum để cải thiện tính bảo mật và tăng hiệu quả sử dụng năng lượng.

Ngoài ra, nhiều nhà đầu tư tiền mã hóa cũng sử dụng thêm hợp đồng phái sinh để thu lợi khi đồng ETH giảm giá. Cụ thể hơn, các nhà đầu tư này đã mua các hợp đồng ETH với giá giao ngay và bán các hợp đồng ETH tương lai, điều này giúp họ vẫn giữ được đồng Ethereum sau khi hợp nhất mà không phải chịu bất cứ rủi ro nào về giá.

Ông Jason Lau - Giám đốc điều hành tại Okcoin - cho biết: “Hợp nhất Ethereum chỉ là bước đầu trong một chuỗi dài nâng cấp, đồng Ethereum sau này sẽ còn nhiều tiềm năng mở rộng hơn".

Thêm vào đó, ông cũng nhận xét rằng đồng ETH thực tế vẫn bị ảnh hưởng bởi vĩ mô. Giá đồng tiền mã hóa này có giảm, nhưng đồng thời các chỉ số như Nasdaq Composite hay Dow Jones cũng giảm. Đặc biệt là đồng Bitcoin cũng đã giảm khoảng 1% trong ngày 15/9 và giảm thêm 2% trong ngày hôm nay.