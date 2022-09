Ethereum liên tiếp mất giá sau sự kiện hợp nhất lịch sử

Dù nhận được nhiều kỳ vọng sau sự kiện hợp nhất mạng blockchain The Merge diễn ra thành công hôm 15/9, giá Bitcoin và Ether vẫn chưa cho thấy dấu hiệu hồi phục.

Sự kiện The Merge đã chuyển đổi Ethereum sang quy trình PoS. Ảnh: CoinTelegraph.

Bitcoin và Ether, hai loại tiền mã hóa lớn nhất tiếp tục đà giảm dù sự kiện hợp nhất lịch sử mạng blockchain The Merge diễn ra thành công hôm 15/9. Cụ thể, sau The Merge, giá Ether đã giảm hơn 15%, trong khi con số này của Bitcoin là 4,4%.

Sự kiện hợp nhất mạng blockchain The Merge là ngày lịch sử được cả giới tiền mã hóa chờ đón, khi chuyển đổi quy trình xác thực Ethereum từ bằng chứng công việc (Proof of Work - PoW) sang phương thức bằng chứng cổ phần (Proof of Stake - PoS). Người xác thực không còn là các thợ đào, mà là các "cổ đông" nắm giữ Ether.

Theo Vijay Ayyar - phó chủ tịch phát triển doanh nghiệp và quốc tế của sàn giao dịch tiền điện tử Luno, tin tức về sự kiện The Merge thực chất đã phản ánh vào giá trước đó và thời điểm tin tức xuất hiện là lúc các nhà đầu tư chốt lãi.

Trái với kỳ vọng, giá Bitcoin và Ether liên tục giảm sau sự kiện lịch sử The Merge. Ảnh: Cointelegraph.

Cũng theo ông Ayyar, các nhà giao dịch tiền mã hóa chuyên nghiệp (trader) đang có xu hướng chuyển các khoản đầu tư từ Ether và các đồng tiền mã hóa khác sang Bitcoin với kỳ vọng "sẽ hoạt động tốt hơn trong vài tháng tới”.

Anto Paroian - Giám đốc điều hành của quỹ đầu cơ ARK36 cũng đồng ý với nhận định tin tức đã được thể hiện trong giá từ trước và triển vọng kinh tế vĩ mô tiêu cực vẫn là trở ngại lớn đối với đà tăng trưởng của tài sản này.

CNBC nhận định các nhà đầu tư cũng đang lo ngại vị thế pháp lý của Ether có thể thay đổi. Gary Gensler, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Mỹ gần đây cho rằng việc chuyển sang phương thức bằng chứng cổ phần (Proof of Stake - PoS) của Ethereum sau The Merge có thể khiến đồng Ether hoàn toàn có thể rơi vào tầm ngắm của các cơ quan quản lý.

Cơ chế mới khiến nhà đầu tư lo ngại đồng Ether có thể rơi vào tầm ngắm của các cơ quan quản lý. Ảnh: Coinpedia.

Ngoài ra, không chỉ tiền mã hóa, giá dầu và các hàng hóa khác, cũng như thị trường chứng khoán đều sụt giảm khi thị trường chờ đợi động thái tiếp theo của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED).

Giới quan sát tin rằng FED sẽ nâng lãi suất 0,75 điểm phần trăm, hay 75 điểm cơ bản, lần thứ 3 liên tiếp. Nhưng một số nhà đầu tư cho rằng ngân hàng trung ương Mỹ có thể tăng lãi suất 1 điểm phần trăm để đối phó với lạm phát dai dẳng.