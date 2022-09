Eriksen giúp MU quên đi De Jong

HLV Erik ten Hag đã có Frenkie de Jong của riêng mình mà không cần Manchester United phải trả 85 triệu euro.

Christian Eriksen không khiến MU mất một khoản phí chuyển nhượng nào và càng theo dõi anh thi đấu, bạn càng hiểu tại sao ba đời HLV khác nhau của MU cố gắng ký hợp đồng với tiền vệ người Đan Mạch. MU có khoản chi kỷ lục cho chuyển nhượng trong mùa hè với tổng giá trị lên tới 225,41 triệu bảng, nhưng khoản đầu tư tốt nhất của họ lúc này trông có vẻ là một bản hợp đồng miễn phí.

Giá trị của cầu thủ đến miễn phí

Louis van Gaal, Jose Mourinho và Ole Gunnar Solskjaer đều từng nói chuyện với Eriksen để thăm dò độ hứng thú của ngôi sao sinh năm 1992 về việc gia nhập MU. Họ đều không thành công và cho đến lúc này, ba người tiền nhiệm của Ten Hag có thể sẽ liếc nhìn HLV hiện tại của "Quỷ đỏ" với vẻ đầy ghen tị. Sau nhiều năm, MU cuối cùng cũng có một tiền vệ trung tâm đẳng cấp.

Eriksen sẽ bước sang tuổi 31 vào tháng 2 năm sau và những người ủng hộ nửa đỏ thành Manchester đã bị mê hoặc. Đội bóng này không có một tiền vệ lùi sâu sở hữu nhãn quan và tầm nhìn như vậy kể từ khi Michael Carrick rời đội cách đây 6 năm.

Eriksen lúc này trở thành "bộ não" trong lối chơi của MU. Tiền vệ người Đan Mạch là trung tâm của những pha "đá ma" diễn ra trong đội hình MU, với 8 đường chuyền liên tục chỉ trong vòng 10 giây của cuộc đối đầu với Leicester City.

Eriksen liên tục gây ấn tượng ở hàng tiền vệ MU trong thời gian qua. Ảnh: Reuters.

Cựu sao Tottenham trở thành một phần không thể thiếu trong lối chơi mới Ten Hag triển khai tại sân Old Trafford. Eriksen nhanh chóng xóa tan quan điểm rằng anh chỉ có thể thay thế Juan Mata, người giữ một vai trò nhỏ trong 3 năm cuối cùng tại Old Trafford.

Eriksen đá chính trong cả 6 trận đấu của "Quỷ đỏ" tại Premier League kể từ đầu mùa. MU không còn phụ thuộc vào Bruno Fernandes để phá vỡ các phòng tuyến của đối thủ. Ten Hag không gặp vấn đề gì trong việc bố trí Fernandes và Eriksen trong cùng một đội. Cả hai đều là mẫu tiền vệ kiến thiết và có thể chơi ở nhiều vai trò nơi trung tuyến.

Ở chiến thắng 3-1 của MU trước Arsenal, Eriksen chính là tiền vệ chọc thủng hàng phòng ngự của "Pháo thủ" hết lần này đến lần khác. Vai trò sáng tạo ở tuyến giữa MU từng là gánh nặng của Fernandes, nhưng giờ đây Eriksen đã san sẻ phần nào cho tiền vệ Bồ Đào Nha.

Eriksen tìm thấy Fernandes với những đường chuyền xuyên tuyến, chọc thẳng hàng phòng ngự Arsenal trong hai bàn thắng đầu tiên của MU tại vòng 6 Premier League, sau đó giúp tiền vệ người Bồ Đào Nha kiến tạo cho Marcus Rashford.

"Tôi nói chuyện với HLV về vai trò mà ông ấy dành cho tôi, cũng như vị trí ông ấy xếp tôi thi đấu", Eriksen nói về Ten Hag cách đây 5 tuần. "Rõ ràng là HLV chọn cầu thủ thi đấu, rồi từ đó tự thân bạn phải thích nghi với đồng đội được xếp cùng. Nhưng tôi không thấy có vấn đề gì khi đá cặp với Bruno, không hề".

Khi Arsenal đến làm khách trên sân Old Trafford ở vòng 6 Premier League cuối tuần trước, lần đầu tiên sau nhiều năm người hâm mộ "Pháo thủ" mới lại có sự tự tin lớn đến vậy để đối đầu MU. Arsenal dẫn đầu bảng với thành tích toàn thắng sau 5 vòng. Về lý thuyết, đội bóng của HLV Mikel Arteta là đội có phong độ cao nhất Premier League đến trước vòng 6. Nhưng Arsenal mang đến Old Trafford một hàng tiền vệ lỏng lẻo, khi Mohamed Elneny và Thomas Partey đều vắng mặt. Chỉ Granit Xhaka và Albert Sambi Lokonga ở vai trò tiền vệ trung tâm là không đủ để tuyến giữa Arsenal chống chọi lại các pha phản công từ MU do Eriksen hay Fernandes khởi xướng.

Eriksen không chỉ để lại dấu ấn trong những đường "tiền kiến tạo" trước Arsenal, khả năng pressing và tranh chấp của tiền vệ người Đan Mạch cũng ấn tượng. "Eriksen cũng làm những phần việc xấu xí trong trận", Troy Deeney phân tích trên BBC. "Đó là điều mà tôi nghĩ rằng bất kỳ đứa trẻ nào - xem vào buổi sáng, hy vọng - sẽ thấy. Học và theo dõi Eriksen rất giá trị với mọi cầu thủ".

Sự bền bỉ

Tính cả trận gặp Real Sociedad vào giữa tuần này, Eriksen chơi 7 trận cho MU trong vòng 31 ngày, dẹp tan những lo ngại về độ bền và sức khỏe của anh. Anh xuất sắc vượt qua nỗi ám ảnh tại Brentford để tóm lấy những điều tốt đẹp hơn. Các cổ động viên Brentford la ó tiền vệ người Đan Mạch đơn giản vì họ tiếc nuối, khi cầu thủ không chọn tiếp tục cống hiến cho CLB này.

Eriksen chơi nổi bật trong chiến thắng 3-1 của MU trước Arsenal ở vòng Ngoại hạng Anh cuối tuần trước. Ảnh: Reuters.

Trong hai trận MU thua Brighton và Brentford, Ten Hag sai lầm khi dùng Eriksen ở vị trí "số 9 ảo", vai trò anh không làm tốt. Thuyền trưởng MU biện minh rằng Eriksen từng chơi "số 9 ảo" tại Ajax, nên ông mới dùng cầu thủ ở vai trò đó.

Nhưng rõ ràng chiến lược gia người Hà Lan mắc sai lầm và ông phải thay đổi. MU chơi khởi sắc hơn khi Eriksen được đặt ở vị trí lùi sâu trong hàng tiền vệ. Tân binh Casemiro đã đến, nhưng Ten Hag chưa sử dụng tiền vệ người Brazil mà vẫn tin dùng Scott McTominay, người bị chính CĐV MU chỉ trích thậm tệ trong vài năm qua.

Việc hàng tiền vệ MU chơi tốt thời gian qua chỉ nói lên đẳng cấp của Eriksen. Nếu tiền vệ sinh năm 1992 có thể khiến McTominay chơi tốt lên, hãy tưởng tượng mọi chuyện sẽ thế nào nếu anh được đá cặp cùng Casemiro?

Nếu Ten Hag phải lựa chọn giữa Eriksen và Frenkie de Jong ngay từ đầu kỳ chuyển nhượng hè, HLV người Hà Lan chắc chắn sẽ chọn tiền vệ đồng hương. MU cần một tiền vệ trung tâm đẳng cấp và De Jong là phương án hoàn hảo, nhưng cũng tốn nhiều thời gian và gây ra rắc rối nhất cho "Quỷ đỏ" trong kỳ chuyển nhượng mùa hè 2022. Nhưng De Jong muốn ở lại Barca và liên tục từ chối MU.

Những sự hụt hẫng của ban lãnh đạo và người hâm mộ "Quỷ đỏ" là có thật, khi họ dành nhiều tâm sức theo đuổi ngôi sao Barca. Nhưng lúc này, khi Eriksen chơi tốt và toàn tâm cống hiến cho MU, sự hụt hẫng De Jong mang lại vơi đi phần nào. Sau gần một thập niên, MU lại có một tiền vệ trung tâm đẳng cấp trong đội hình.