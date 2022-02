Erik lung lay vị trí đầu bảng #zingchart vì AMEE

Bản tình ca thanh xuân “Thay mọi cô gái yêu anh” của AMEE tiến đến top 3 #zingchart real-time sau một ngày, tranh giành vị trí đầu bảng với “Chạy về khóc với anh” (Erik).

AMEE vừa ra mắt dự án âm nhạc nhân dịp Valentine mang tên Thay mọi cô gái yêu anh. Sau một ngày phát hành trên Zing MP3, ca khúc nhanh chóng nhận được sự yêu thích của khán giả và tiến thẳng lên top 3 #zingchart real-time. Bài hát đang cạnh tranh vị trí đầu bảng cùng Chạy về khóc với anh (Erik) và Không trọn vẹn nữa (Châu Khải Phong).

Thay mọi cô gái yêu anh tiến đến top 3 #zingchart real-time sau 1 ngày.

Thay mọi cô gái yêu anh trái ngược phong cách nhí nhảnh, năng động của loạt hit “thả thính” trước đây do AMEE thể hiện như Anh nhà ở đâu thế, Sao anh chưa về nhà hay Em bé. Sản phẩm lần này cho thấy khía cạnh dịu dàng, nữ tính của giọng ca sinh năm 2000. Ca khúc là những dòng tâm sự lãng mạn từ cô gái gửi đến mối tình đầu “thanh xuân vườn trường”, âm thanh mang màu sắc retro của thập niên 1990.

Chất nhạc retro là xu hướng được khán giả ưa chuộng những năm gần đây nhờ khơi gợi được cảm xúc hoài niệm và nhung nhớ. Trước Thay mọi cô gái yêu anh, nhiều tác phẩm khai thác âm hưởng tương tự gặt hái thành tích nhạc số nổi bật. Có hẹn với thanh xuân thống trị top 1 #zingchart tuần, bội thu 23 triệu lượt nghe trên Zing MP3. Răng khôn (Phí Phương Anh, RIN9) đạt hạng 2 và 37 triệu lượt nghe. Tôi đã quên thật rồi do Isaac trình bày giữ hạng 10, thu hút 50 triệu lượt nghe.

AMEE là một trong những nữ ca sĩ nổi bật tại Vpop hiện nay.

Thay mọi cô gái yêu anh sáng tác bởi Kai Đinh - người đứng sau các bản hit của Vpop như Có em chờ, Điều buồn nhất. Ở sản phẩm kết hợp cùng AMEE, nữ nhạc sĩ phát huy tối đa thế mạnh viết lời đậm chất ngôn tình: “Chạm mặt lúc học thêm, anh ngại ngùng đến tìm em, tặng em lời giải toán thay lời tỏ tình”, “Baby à, you are my favourite, như soái ca bước ra từ truyện tranh, như giấc mơ tất cả nàng thơ đều yêu thích”.

Trong đó có câu hát chủ đạo để tạo điểm nhấn ấn tượng, đọng lại tâm trí người nghe: “Thay mặt mọi cô gái trên thế giới, em yêu anh”. Ngoài ra, với việc phát hành cận lễ Valentine, chất nhạc ngọt ngào của Thay mọi cô gái yêu anh dễ tạo sự đồng cảm của khán giả, từ đó thăng tiến nhanh chóng trên bảng xếp hạng.

AMEE là một trong những nữ ca sĩ nổi bật nhất hiện nay khi hầu hết sản phẩm của cô đều tạo sức ảnh hưởng lớn trên thị trường. Anh nhà ở đâu thế từng chiếm lĩnh top 1 #zingchart tuần, 233 triệu lượt nghe trên Zing MP3. AMEE cũng sở hữu nhiều bản hit khác giành thứ hạng cao trên top 10 #zingchart như Sao anh chưa về nhà, Trời giấu trời mang đi, Em bé, Từ thích thích thành thương thương, Ex’s hate me (Part 2).