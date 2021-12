‘Encanto’ - xứ thần tiên ở Colombia

Bom tấn hoạt hình của Disney có sức hút riêng nhờ kịch bản khai thác các yếu tố văn hóa Colombia cùng phần âm nhạc đậm chất Latin.

Bất chấp đại dịch, Walt Disney Animation Studios mạnh dạn giới thiệu hai tác phẩm hoạt hình được xem là bom tấn trong cùng năm. Nếu Raya and the Last Dragon gây chú ý vì lồng ghép các yếu tố Á Đông, Encanto lại hấp dẫn nhờ bối cảnh xứ Nam Mỹ, cài cắm nhiều nét văn hóa Colombia.

Từ nét vẽ, văn hóa Colombia trong Encanto hiện lên rõ nét.

Phim mang ý nghĩa kỷ niệm khi là tác phẩm thứ 60 do hãng sản xuất, được nhào nặn bởi bàn tay của bộ đôi Jared Bush và Byron Howard – đạo diễn của Zootopia (2016), Tangled (2010) và Bolt (2008).

Hành trình trưởng thành giàu tình cảm gia đình

Chuyện phim xoay quanh gia đình Madrigal sống ở Encanto – một xứ sở thần tiên giả tưởng được lấy cảm hứng từ các đồi núi Colombia. Điều đặc biệt là mỗi đứa trẻ ở vùng đất đều có khả năng phép thuật độc nhất vô nhị. Có bé biến hình thành bất kỳ ai, có bé lại biết cách chữa lành vết thương cho người khác.

Trong số đó, Mirabel là người duy nhất sinh ra không được trời ban phước khi chẳng sở hữu bất kỳ siêu năng lực nào. Trước sự thất vọng của gia đình, cô bé 15 tuổi phải tự khám phá bí ẩn về số phận khác biệt của mình.

Giống loạt tác phẩm nổi tiếng của Disney như Moana, Zootopia hay Raya and the Last Dragon, trọng tâm của Encanto là nữ chính. Các yếu tố nữ quyền được lồng ghép khéo léo xuyên suốt hành trình trưởng thành (coming-of-age) của Mirabel. Cô bé nhút nhát dần bước ra khỏi vỏ bọc, dũng cảm đứng lên cứu giúp mọi người khi toàn bộ phép thuật xứ Encanto bị đe dọa.

Bên cạnh đó, kịch bản còn lồng ghép nhiều thông điệp ý nghĩa về gia đình. Ngoài Mirabel, các thành viên trong nhà Madrigal đều hiện lên sống động, với tính cách riêng. Đặc biệt là Dolores – chị họ 21 tuổi của Mirabel - có thính giác siêu phàm, hay Antonio – em họ 5 tuổi của Mirabel - nói chuyện được với động vật.

Đường dây câu chuyện từng bước giúp khán giả hiểu rõ hơn về thế giới nội tâm của từng thành viên, bao gồm suy nghĩ tình cảm cũng như áp lực mà họ phải gánh chịu khi sở hữu sức mạnh hơn người. Vượt lên tất cả, các anh chị em vẫn luôn thương yêu, bảo vệ nhau, tạo thành câu chuyện giàu cảm xúc.

Các yếu tố gia đình dễ khiến người xem nhớ đến tác phẩm nổi tiếng Coco (2017) – từng thắng hai giải Oscar 2018 bao gồm Phim hoạt hình xuất sắc và Ca khúc gốc xuất sắc. Tuy nhiên, Coco xây dựng dựa trên bối cảnh Mexico thì Encanto lại dùng văn hóa Columbia làm “khung xương” để phát triển toàn bộ nội dung.

Thế giới huyền ảo mang đậm phong cách Disney

Encanto trong tiếng Tây Ban Nha mang nghĩa sự quyến rũ, câu thần chú hay sự mê hoặc. Với ý nghĩa đó, Disney đã dựng lên một thế giới thần tiên rộng lớn, dễ dàng làm say đắm lòng người.

Có thể nói Disney đã làm rất tốt trong việc đưa những nét văn hóa đặc trưng của người Colombia lên phim. Điển hình như việc cùng một gia đình nhưng nhiều thành viên có nước da khác nhau, xuất phát từ việc quốc gia giáp Venezuela và Brasil vốn đa sắc tộc, với bộ gen pha trộn từ các chủng tộc di cư. Ở cuối phim, biên kịch cũng khéo léo đưa khán giả trở về một giai đoạn lịch sử đen tối của Colombia, mang đến nhiều cảm xúc cho người xem.

Encanto - vùng đất ngập hoa và phép màu.

Để tạo sự chân thực, ê-kíp quyết định sử dụng dàn diễn viên lồng tiếng hầu hết là người gốc Colombia. Từng âm sắc tái hiện không khí vui nhộn, ngập tràn nụ cười đậm chất Nam Mỹ.

Ngoài ra, hai nhà làm phim khéo léo cài cắm các chi tiết liên quan đến chủ nghĩa “hiện thực huyền ảo” (magical realism) trong văn học, vốn là phong cách điển hình của Gabriel García Márquez - nhà văn Colombia nổi tiếng từng đoạt giải Nobel. Chẳng hạn, những đám bụi bay trong logo Disney được thay bằng những con bướm vàng, vốn là hình ảnh lặp đi lặp lại trong tiểu thuyết Trăm năm cô đơn phát hành năm 1967 của Márquez.

Sức hút từ âm nhạc và hình ảnh

Một trong những điểm giúp Encanto trở nên hấp dẫn chính là phần âm nhạc do Lin-Manuel Miranda sản xuất. Nhạc sĩ sinh năm 1980 từng là tác giả của hai vở nhạc kịch nổi tiếng In the Heights, Hamilton cùng hàng loạt tác phẩm lớn nhỏ khác.

Dù còn trẻ, Miranda đã đạt nhiều thành tích trong sự nghiệp, từng thắng các giải thưởng danh giá như Pulitzer, Emmy, Tony và Grammy. Năm 2021, anh gây chú ý khi đạo diễn phim ca nhạc tick, tick...BOOM!. Tác phẩm đang là ứng cử viên sáng giá tại đường đua Oscar.

Trong phim, Miranda sử dụng nhiều ca khúc mang âm hưởng Latin với tiết tấu nhanh, giai điệu vui vẻ, bắt tai. Anh bắt đầu viết nhạc cho phim từ tháng 6/2020, hào phóng sáng tác đến 8 ca khúc gốc bằng cả tiếng Anh lẫn Pháp. Bên cạnh đó, Germaine Franco – nhà soạn nhạc của Coco – cũng tham gia, giúp cho thế giới âm nhạc trong phim đa dạng hơn.

Ngoài ra, phần đồ họa vi tính được chăm chút giúp từng khung hình hiện lên sống động với nhiều màu sắc. Các nhà làm phim dựng nên nhiều khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp làm nền, khiến cho chuyến hành trình của Mirabel thêm hấp dẫn.

Nhìn chung, Encanto giữ vững phong độ và tinh thần của Disney trong các tác phẩm trước đây. Phim cũng chứa đựng nhiều khoảnh khắc xúc động, lồng ghép thông điệp ý nghĩa về gia đình. Điều đó giúp tác phẩm nhận phản hồi khá tốt từ khán giả và giới phê bình với 91% tươi trên Rotten Tomatoes và 7.3/10 điểm trên IMDb.