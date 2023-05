Emma Watson học thạc sĩ tại Đại học Oxford

Tháng 9 tới, Emma Watson sẽ trở lại Đại học Oxford để học lên thạc sĩ sau 10 năm nhận bằng cử nhân từ ngôi trường này.

Trước đây, Watson đã theo học tại Đại học Oxford (Anh) hệ đào tạo từ xa trong năm học 2011-2012. Đây là chương trình cô theo đuổi trong quãng thời gian bảo lưu tại Đại học Brown (Mỹ) để tập trung cho vai diễn Hermione Granger trong loạt phim Harry Potter.

Nữ diễn viên cũng đã tốt nghiệp Đại học Brown vào năm 2014. Cô mất 5 năm mới hoàn thành chương trình học tại đây thay vì 4 năm như bạn bè vì từng phải bảo lưu vì công việc. Tuy nhiên, Watson chưa bao giờ có ý định bỏ học. Thậm chí, cô từng từ chối rất nhiều lời mời để dành thời gian cho việc học.

Emma Watson trong buổi lễ tốt nghiệp tại Đại học Brown năm 2014. Ảnh: Just Jared.

Hiện tại, nữ diễn viên 33 tuổi sẽ bắt đầu tham gia khóa học thạc sĩ về Viết sáng tạo từ tháng 9 tới. Quyết định này được cô tiết lộ trong buổi phỏng vấn gần đây với Finacial Times.

Những năm qua, Watson vẫn có mối quan hệ chặt chẽ với Đại học Oxford.

Năm 2016, minh tinh Người đẹp và Quái vật trở thành học giả không chính thức tại Lady Margaret Hall của Đại học Oxford. Trong 3 năm giữ chức vụ này, cô thường xuyên được mời tham dự các cuộc tranh luận và diễn thuyết tại trường đại học.

Năm 2019, cô tiếp tục được bổ nhiệm lên làm học giả liên kết của Đại học Oxford.

Cũng trong cuộc phỏng vấn với Finacial Times, Watson giải thích về quyết định tạm ngừng diễn xuất của mình từ năm 2018.

“Tôi cảm thấy không được tự do. Một trong những điều khó khăn nhất khi làm nghề này là tôi phải trả lời những câu hỏi mà bản thân không liên quan như đưa ra nhận định cá nhân cho một tình tiết phim", Watson cho hay.

Emma Watson sinh năm 1990 và trở nên nổi tiếng thế giới khi thủ vai phù thủy Hermione Granger trong loạt phim Harry Potter. Cô tiếp tục gây ấn tượng khi góp mặt trong The Perks of Being a Wallflower (2012) và gần đây là Beauty and the Beast (2017), Little Women (2019).