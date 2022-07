Em trai Kim Kardashian có tài sản khổng lồ dù sống kín tiếng

Dù không giàu bằng người chị đình đám Kim Kardashian và em gái Kylie Jenner, Rob Kardashian (35 tuổi) vẫn có cuộc sống xa hoa nhờ khối tài sản không nhỏ, theo SCMP. Tháng 10/2017, gia đình anh ký hợp đồng 150 triệu USD để tiếp tục xuất hiện trong show truyền hình thực tế Keeping Up with the Kardashians đến ít nhất năm 2021. Kris Jenner nói với The Ellen DeGeneres Show rằng gia đình bà chia đều cát-xê cho các thành viên lên sóng. Mức phí được cho là 1 triệu USD /tập nhưng Rob chỉ nhận được 50.000 USD vì ít tham gia kể từ năm 2018. Ảnh: Entertainment Tonight.