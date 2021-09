Em gái nổi tiếng của Chân Tử Đan

Em gái sao "Diệp vấn" cũng là diễn viên, võ sư có tiếng. Cô hiện hoạt động chủ yếu ở hậu trường và sáng tác kịch bản cho các phim hành động Hollywood.

Theo South China Morning Post, Chân Tử Thanh (Chris Yen) không bền bỉ với diễn xuất như anh trai Chân Tử Đan - tài tử võ thuật hàng đầu Trung Quốc, nhưng cô cũng được yêu mến bởi tài năng và sự trẻ trung ở tuổi 47.

Ngay từ nhỏ, anh em nhà họ Chân đã được mẹ là nữ võ sư nổi tiếng Mạch Bảo Thiền huấn luyện võ thuật. Mạch Bảo Thiền là người sáng lập Viện nghiên cứu wushu Trung Quốc ở Boston, Mỹ vào năm 1976. Bà đã nhiều năm dạy võ tại Đại học Boston và Đại học Harvard.

Anh em tài tử họ Chân đều là bậc thầy võ thuật, được huấn luyện bởi người mẹ tài năng. Ảnh: Getty.

Sinh ra tại Quảng Châu, Chân Tử Thanh hiện là diễn viên, biên kịch, nhà thiết kế, võ sư và nhà đầu tư bất động sản sống ở Los Angeles. Cô thấy may mắn và tự hào khi được nuôi dưỡng trong môi trường võ thuật, mặc dù phải trả cái giá rất đắt.

"Người phương Tây luôn sợ hãi những gì họ nhìn thấy trong môi trường của chúng tôi", Tử Thanh chia sẻ.

Tuổi thơ gắn liền với võ thuật

Trả lời phỏng vấn South China Morning Post, Chân Tử Thanh nhắc đến nỗi ám ảnh tập luyện mỗi ngày khi còn trẻ. Cô xem tập luyện không khác gì việc ăn và ngủ.

Thời chập chững vào mẫu giáo, cứ vào hè, Tử Thanh lại được đưa đến Thâm Quyến, Vũ Hán và Bắc Kinh đào tạo võ thuật. Cô cùng những võ sĩ nhí tập luyện cường động cao "chẳng khác nào vận động viên Olympic" - theo đúng lời Tử Thanh nói. Cô tập 6h/ngày và 6 ngày/tuần.

Quá trình vất vả ấy đã mang lại kết quả vượt mong đợi khi Tử Thanh mới 6 tuổi. Cô giành huy chương bạc giải đấu Thái Cực Quyền Quốc tế lần I và huy chương đồng giải Wushu Quốc tế trong 2 năm liên tiếp.

Dù coi đó là vinh quang bước đầu, Tử Thanh thừa nhận môn võ mà cô theo đuổi không được xem trọng dưới góc nhìn của người phương Tây.

"Wushu khá mới với giới trẻ phương Tây lúc bấy giờ. Vì lẽ đó, gia đình tôi trở nên khác biệt giữa cộng đồng. Tôi tự hỏi tại sao mình phải tập điên cuồng chỉ để diễn trước người lạ - những người thậm chí không biết hoặc không hiểu văn hóa chúng tôi?", Tử Thanh phát biểu.

Chân Tử Thanh tập võ thuật từ bé. Ảnh: South China Morning Post.

Theo gia đình sang Mỹ định cư từ bé, Tử Thanh cảm thấy cô đơn vì ít bạn. Cô muốn hòa nhập với thế giới nhưng võ thuật là bức tường vô hình ngăn cản điều đó.

Trong mắt Tử Thanh, bà Mạch Bảo Thiền là người mẹ phi thường. Sự răn dạy nghiêm túc của vị võ sư khiến Tử Thanh có cảm giác cô là một sinh viên wushu đích thực.

"Mẹ tôi đặc biệt, không nói nhiều, không khoa trương. Mọi người ghen tị vì tôi có người mẹ tuyệt vời", em gái Chân Tử Đan tự hào nói.

Thế nhưng, Tử Thanh tâm sự rằng mẹ con cô đôi khi bở lỡ những khoảnh khắc đời thường bình dị và nhẹ nhàng vì cứ mải miết tập trung vào đánh đấm.

Cô chia sẻ: "Tôi chắc chắn không đánh đổi sự nuôi dưỡng của mẹ để lấy thứ gì khác. Song, tôi tự hỏi mẹ sẽ thế nào nếu không tập kung fu? Liệu mẹ con tôi có thể dành nhiều thời gian hơn cho nhau, và nói nhiều hơn về những chuyện ngoài võ thuật?".

Bí quyết duy trì sự trẻ trung

Theo South China Morning Post, Chân Tử Thanh giỏi các môn phái Thái Cực Quyền, Trường Quyền và Võ Đang, sử dụng thành thạo các binh khí như gậy, gươm và giáo.

"Cường độ tập luyện như trừng phạt cơ thể tôi", Tử Thanh hồi tưởng về cảm giác căng thẳng trong phòng tập. Vì lúc trẻ thường xuyên vận động mạnh nên bây giờ cô dễ bị đau cơ.

Chân Tử Thanh trẻ trung ở tuổi 47. Ảnh: South China Morning Post.

Cô nói: "Tôi hạn chế tập các bài võ khắc nghiệt, nếu không cơ thể tôi sẽ bị hủy hoại mất. Tôi đã chứng kiến anh trai bị thương liên tục, sẹo khắp người và chịu đựng đau đớn thế nào. Tôi bị ám ảnh bởi điều đó".

Nói đi cũng phải nói lại, không thể phủ nhận võ thuật đã giúp Tử Thanh rèn óc nhạy bén, khả năng phối hợp cơ thể và tâm trí. Cô đạt đến cảnh giới thiền định giác ngộ, không bị tiếng ồn làm ảnh hưởng sự tập trung.

Bước sang tuổi 47, Tử Thanh vẫn tập võ nhưng mức độ vừa phải, kết hợp thêm yoga. Thi thoảng nhớ nghề thì nữ diễn viên mới tung cước, đấm bốc để không mất đi sự dẻo dai.

Nét đẹp nữ tính và đậm chất châu Á của em gái Chân Tử Đan không thay đổi nhiều theo thời gian. Trên South China Morning Post, diễn viên Give 'Em Hell, Malone chia sẻ bí quyết trẻ lâu phụ thuộc vào chế độ dinh dưỡng, chơi nhạc cụ, làm công việc mà cô yêu thích và quan trọng là dành thời gian cho gia đình.

Thực đơn hàng ngày của Tử Thanh chủ yếu là rau, trái cây và hải sản. Thực phẩm tươi sống chiếm 80% khẩu phần ăn mỗi bữa. "Tôi xài phung phí và ăn uống thoải mái. Tâm trí và cơ thể chỉ khỏe mạnh khi ta ăn ngủ đủ, tập thể dục và suy nghĩ tích cực".

Cuộc sống ở tuổi 47

Đâu đó trong đoạn phỏng vấn, Chân Tử Thanh ca ngợi anh trai cô như biểu tượng khó thay thế. Chân Tử Đan đã dìu dắt em gái vào điện ảnh, truyền kinh nghiệm cho cô hoàn thành tốt vai diễn ở phim Detective Marlon,A Good Days of Black and Sexy, Give 'em Hell Malone, Adventures of Johnny Tao...

Ngoài diễn xuất, Tử Thanh hoạt động chủ yếu ở hậu trường và sáng tác kịch bản cho các bộ phim hành động Hollywood.

Cô trải lòng: "Tôi đã sống nhiều cuộc đời khác nhau với vô vàn trải nghiệm. Không phải lúc nào sống cũng phải cạnh tranh về đích. Không phải ai cũng nên trở thành vận động viên Olympic hoặc ngôi sao chiến thắng giải Oscar".

Chân Tử Thanh có những trải nghiệm quý sau nhiều năm làm nghề. Ảnh: Bullet Films.

Hiện tại, Tử Thanh sống ở Los Angeles, Mỹ cùng chồng Hubert Young - tay đua xe chuyên nghiệp và nhà tư vấn tài chính, nhưng thường xuyên sang Boston thăm cha mẹ già.

Bà Mạch Bảo Thiền và ông Chân Vân Long (cha của Tử Thanh, Tử Đan) tuổi tác đã cao. Càng trưởng thành, Tử Thanh càng nhận ra cô không muốn xa gia đình. Cô hy vọng vào ngày gần nhất, anh trai sẽ sang Mỹ đoàn tụ với cả nhà và lên kế hoạch cho kỳ nghỉ dưỡng cùng nhau.

Sắp tới, Tử Thanh sẽ ra mắt phim tài liệu nói về cuộc đời dạy võ của mẹ cô. Nữ diễn viên bày tỏ: "Tôi muốn giữ gìn di sản mà mẹ để lại. Mẹ đã dành cả đời cho võ thuật và những học trò của bà ấy, trong đó có cả anh em tôi".