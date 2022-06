Em đâm anh ruột tử vong

Sau khi nhậu xong, Giàu về nhà đập phá đồ đạc và đòi chém mẹ đẻ. Người anh bước ra can ngăn thì xảy ra xô xát và bị em trai đâm chết.

Ngày 10/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang, đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Võ Văn Giàu (31 tuổi, ở huyện Chợ Mới) điều tra về tội Giết người.

Theo cơ quan điều tra, sáng 1/5, Giàu đi nhậu cùng với nhóm bạn. Trưa cùng ngày, Giàu về ăn cơm rồi đập phá đồ đạc. Người mẹ thấy vậy nên la rầy. Giàu liền lấy con dao đòi chém mẹ ruột.

Võ Văn Giàu tại cơ quan điều tra. Ảnh: Nghiêm Túc.

Người mẹ chạy sang nhà con trai lớn gần đó. Giàu đuổi theo đến tận nơi rồi xô xát với anh trai là Võ Văn Dành (46 tuổi).

Bị anh trai cầm khúc gỗ đâm trúng mặt, Giàu lấy kéo đâm nạn nhân tử vong. Sau khi đâm anh trai tử vong, Giàu đến trụ sở cảnh sát đầu thú.

Ngay trong đêm, cảnh sát đã khám nghiệm hiện trường, tạm giữ thủ phạm để điều tra vụ việc.