Em bé hai tháng tuổi sống sót 128 giờ sau trận động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ

Theo hãng thông tấn nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ Anadolu, em bé 2 tháng tuổi được lực lượng cứu hộ đưa ra khỏi đống đổ nát trong tiếng vỗ tay và reo hò của người dân thành phố Antakya, tỉnh Hatay - một trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất sau trận động đất hôm 6/2.

Trong khi đó, trên khắp các tỉnh giáp biên giới Syria - Thổ Nhĩ Kỳ, hàng chục nghìn nhân viên cứu hộ vẫn đang đào bới các khu dân cư bất chấp thời tiết lạnh giá, theo NDTV.

Nhiều nạn nhân trong trận động đất đã nhìn thấy phép màu. Ngoài em bé hai tháng tuổi, một bé gái 2 tuổi, một phụ nữ mang thai 6 tháng và một cụ bà 70 tuổi, cũng may mắn sống sót sau 5 ngày mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Đêm 10/2 - rạng sáng 11/2, Phó tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Fuat Oktay cho biết các nhân viên cứu hộ đã đưa được 67 người ra khỏi các đống đổ nát trong vòng 24 giờ trước đó. Hiện có khoảng 31.000 nhân viên cứu hộ đang hoạt động tại quốc gia này.

Trận động đất mạnh 7,8 độ hôm 6/2 với nhiều đợt dư chấn mạnh trên khắp Thổ Nhĩ Kỳ và Syria được coi là thảm họa thiên nhiên nguy hiểm thứ bảy trên thế giới trong thế kỷ này. Số người chết hiện đã vượt mức 28.000 người, gần bằng con số 31.000 người trong trận động đất ở nước láng giềng Iran năm 2003.

Quyền lực tối cao của hoàng tử 8X giàu nhất Trung Đông

Mục Thế giới giới thiệu cuốn MBS: The Rise to Power of Mohammed bin Salman của tác giả Ben Hubbard, người đứng đầu văn phòng Beirut của New York Times (NYT). Cuốn sách này nói về Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman, khắc họa con đường ông vươn lên quyền lực tối cao và cuộc sống của giới giàu có Trung Đông.

Độc giả có thể xem thêm tại đây.