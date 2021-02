Tỷ phú Elon Musk đã đàm phán với thị trưởng Miami, Francis Suarez, về vấn đề xây dựng đường hầm khoảng 3,3 km bên dưới thành phố nhằm giảm tắc nghẽn giao thông.

Vị tỷ phú tuyên bố tổng chi phí xây dựng sẽ rơi vào khoảng 30 triệu USD . Con số này chỉ là phần nhỏ so với 1 tỷ USD mà các quan chức phụ trách vận tải ở Miami đề ra.

Công ty The Boring, thuộc sở hữu của Elon Musk, sẽ đảm nhiệm thi công dự án lần này. The Boring có thể hoàn công trong vòng 6 tháng, nhanh hơn so với 4 năm dự tính ban đầu.

Suarez đã chia sẻ chi tiết "cuộc đối thoại tuyệt vời" giữa ông và CEO Tesla trong một video đăng tải trên Twitter. “Dự án mà ông ấy đề ra sẽ đem lại nhiều lợi ích cho người dân thành phố Miami với chi phí tiết kiệm đáng kể", Suarez chia sẻ.

Đường hầm của Elon Musk tại Las Vegas nhận được sự đồng tình vì tính tiện ích đối với giao thông vận tải. Ảnh: Electrek.

Theo The Verge, sau khi Elon Musk đăng tải một dự án pin tiết kiệm năng lượng lên mạng, Suarez đã mời ông đến thành phố như một phần của chiến dịch thu hút các nhà đầu tư công nghệ. Để đáp lại, Musk đã "gửi tặng" vị thị trưởng một dự án đường hầm dưới lòng đất.

"Tắc nghẽn giao thông có thể tạo ra hàng tấn khí thải độc hại trong môi trường. Dự án đường hầm của công ty The Boring chúng tôi sẽ giải quyết vấn đề trên và trở thành tấm gương cho thế giới", Musk chia sẻ trên Twitter vào ngày 18/1.

Ông cho biết mình đã bàn bạc kỹ lưỡng với thống đốc Florida, Ron DeSantis, về ý tưởng lần này. "Chỉ cần thống đốc phê duyệt, chúng tôi sẽ bắt tay vào làm", Musk khẳng định.

Về phía Thị trưởng Miami, ông đã trình lại vấn đề với Thống đốc DeSantis lẫn thị trưởng Hạt Miami-Dade, Deniella Levine Cava. "Tôi cho rằng đây là cơ hội duy nhất để chúng tôi tạo nên một dự án ấn tượng không chỉ cho Miami, mà cả thế giới", Suarez nói.

Hiện, giới chuyên gia cho rằng việc đào đường hầm dưới thành phố Miami sẽ gặp nhiều khó khăn vì phần lớn trong lòng đất là đá vôi tơi xốp. Đây cũng là lý do các quan chức nước này lại đề ra chi phí ban đầu cao như vậy. Điển hình như đường hầm cảng Miami chỉ dài chưa đến 1,6 km nhưng có phí thi công vào khoảng 700 triệu USD .

Theo Miami Herald, nền đá vôi và tác động của mực nước biển là những điểm cần phải chú trọng trong quá trình xây dựng. Không rõ vấn đề này được Elon Musk và Suarez bàn kỹ đến đâu. Tuy vậy, Musk từng bông đùa những tòa nhà chọc trời có thể xây cao bao nhiêu, ông cũng đào được hầm sâu bấy nhiêu, nhằm thể hiện sự tự tin của mình với dự án lần này.

Công ty The Boring được thành lập vào năm 2016 và đã khởi công một số dự án trên thế giới.

Đến nay, công ty đang nỗ lực mở rộng dịch vụ vận chuyển trong đường hầm sử dụng các phương tiện xe điện Tesla.

Tháng 12/2020, mô hình đầu tiên của công ty đã được Hội Đồng Thành Phố Las Vegas phê duyệt. Họ cho xây dựng một hệ thống đường hầm bên dưới Dải Las Vegas, kết nối trung tâm thành phố, sân vận động, sân bay và nhiều địa điểm lân cận.

Tuy nhiên, kế hoạch mở rộng dịch vụ ở các thành phố khác của vị tỷ phú đã vấp phải sự chỉ trích, nhiều đề xuất xây đường hầm bị từ chối hoặc chưa được phê duyệt.

Tại phía Nam Florida, nhiều chuyên gia đặt câu hỏi với mực nước ngầm cao và lớp đá vôi xốp, liệu công trình của Elon Musk có thật sự khả thi và tiết kiệm chi phí như ông đã nói.