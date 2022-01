Ê-kíp ‘Shang-Chi’ phá hỏng nhiều xe hơi khi ghi hình

Điều phối viên hành động của dự án “Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings” đã hé lộ hậu trường cảnh chiếc xe bị hỏng phanh lao dốc trên màn ảnh.

Comicbook đưa tin Dan Oliver, điều phối viên hành động của Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, đã chia sẻ về hậu trường cảnh xe bus bị đứt phanh và lao xuống dốc khiến khán giả thót tim trên màn ảnh. Phần lớn cảnh phim được dàn dựng thật tại hiện trường và khiến khoảng 15 chiếc xe hơi thể thao biến thành sắt vụn.

“Chúng tôi đã phá hỏng kha khá xe hơi trong lúc quay. Cảnh chiếc xe bus lao từ trên đỉnh đồi xuống và phá hỏng các phương tiện hai bên đường trông rất hấp dẫn trên màn ảnh. Khi quay, chúng tôi đã cho xe bus cán nát dãy xe thể thao ấy thật. Cả tá xe đã bị phá tan thành trong chớp mắt, khiến những người chứng kiến không khỏi thót tim. Nhưng thành quả thì tuyệt vời”, Oliver thuật lại.

Cảnh chiếc xe BMW đắt đỏ bị nghiền nát trong Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Ảnh: Marvel Studios.

Joe Farrell, giám sát hình ảnh bổ sung cho Shang-Chi, tiếp lời Oliver. Anh nhấn mạnh đây là cảnh phim chỉ có thể thực hiện được trên những con phố quanh co của San Francisco. “Đó là món quà của người dân San Francisco. Chúng tôi biết cảnh phim sẽ rất ấn tượng nếu phá hủy cảnh quan có thật trên đường phố”, Farrell nói. Nhà làm phim cũng tiết lộ họ đã phá hủy 15 chiếc xe trong hai cảnh quay khác nhau thuộc trường đoạn này.

Trong quá trình sản xuất, do ảnh hưởng của Covid-19, đoàn phim Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings không thể di chuyển tới Macau (Trung Quốc) để ghi hình một trường đoạn quan trọng. Do đó, toàn bộ khung cảnh thành phố này đã được tái hiện bằng CGI trên màn ảnh.

Thành công thương mại của Shang-Chi đã thuyết phục Marvel Studios bật đèn xanh cho phần phim hậu truyện. Dự án do đạo diễn Destin Daniel Cretton thực hiện ở những bước phát triển sơ khai. Phần phim chắc chắn không thể thiếu các gương mặt được yêu thích như Shang-Chi của Lưu Tư Mộ, Katy do Awkafina thủ vai cùng cô em gái Xialing được Meng’er Zhang đảm nhiệm.

Trong một cuộc phỏng vấn trước đây, chủ tịch Marvel Studios từng nhận xét về Daniel Cretton: “Destin là một đối tác tuyệt vời, đã đóng góp cho Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings góc nhìn độc đáo và kỹ thuật làm phim của mình. Cả hai phía đều hài lòng tiếp tục quan hệ hợp tác và đã sẵn sàng bắt tay vào công việc”.