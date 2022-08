Dương Tử trượt dốc hình ảnh vì một lời nói dối

Sau scandal tình ái với Lưu Học Nghĩa, hình ảnh Dương Tử bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nữ diễn viên bị đào lại những khoảnh khắc kém duyên khi tương tác với các bạn diễn nam.

Theo Sina, Dương Tử đang trong thời kỳ khủng hoảng danh tiếng do vướng bê bối tình ái với nam diễn viên Lưu Học Nghĩa. Ngôi sao Hương mật tựa khói sương bị bắt gặp ăn chung một miếng bánh kem với tài tử họ Lưu. Tuy nhiên, Dương Tử và Lưu Học Nghĩa lại nhanh chóng phủ nhận, khẳng định cả hai chỉ là bạn bè và không hề có chuyện ăn chung một thìa.

Đáng nói, câu chuyện vẫn chưa dừng lại, blogger tiếp tục tung thêm video khẳng định hai diễn viên đã nói dối. Lúc này, có nhiều ý kiến chê bai Dương Tử và Lưu Học Nghĩa, cho rằng hai diễn viên thiếu trung thực.

Đặc biệt, Dương Tử đi kèm với những chủ đề không mấy tích cực như "nữ hoàng nói dối", "sát thủ lỗ mũi". Nhiều hành động bị coi là kém duyên của nữ diễn viên với các sao nam cũng bị đào lại.

Sở thích kém duyên bị nhiều người hâm mộ chỉ trích

Khán giả phát hiện Dương Tử có sở thích lấy tay chọc vào mũi bạn diễn. Các tài tử như Lý Hiện, Đặng Luân, Ngụy Đại Huân, Mã Thiên Vũ đều từng là ''nạn thân'' của cô. Mã Thiên Vũ tiết lộ đây là cảnh quay do Dương Tử tự thêm, khiến anh cảm thấy khó hiểu. Lý Hiện cũng thể hiện thái độ không thích với hành vi này của nữ diễn viên.

Ngoài ra, trong một lần khi đang thực hiện phỏng vấn, Dương Tử vô tư để tay lên đùi Đặng Luân hơn 10 phút. Một số khán giả cho rằng Đặng Luân khó chịu nên đã thay đổi tư thế ngồi. Người hâm mộ Đặng Luân từng khó chịu khi ở hậu trường Hương mật tựa khói sương, Dương Tử nhiều lần nhào vào nam diễn viên. Cô không ngần ngại ôm anh, đứng sát bên khiến Đặng Luân ngượng ngùng.

Loạt hành động của Dương Tử. Ảnh: Sina

Khi tham gia show Nhà hàng Trung Hoa, Dương Tử chen ngang vào cuộc điện thoại của nữ diễn viên Tần Hải Lộ và chồng. Cô nói với chồng Tần Hải Lộ rằng có nhiều người đàn ông Italy nhòm ngó đàn chị trên đường phố. Câu nói này khiến Tần Hải Lộ phải vội vàng bảo Dương Tử im lặng, sau đó giải thích với ông xã.

Ngoài ra, Dương Tử còn bôi nước bọt của chú cún vào áo Vương Tuấn Khải khiến fan của nam ca sĩ tức giận. Những hành động của Dương Tử với đồng nghiệp khiến cô bị tiếng vô duyên.

Đặc biệt, trong lần vướng tin hẹn hò này, nam diễn viên Lưu Học Nghĩa còn được cho là đang có mối quan hệ tình ái với người đẹp Trương Dư Hi. Hồi tháng 1, Lưu Học Nghĩa và Trương Dư Hi bị bắt gặp đi ăn chung, đút tôm cho nhau. Do đó, Dương Tử bị cho là người thứ ba chen chân vào mối quan hệ của cặp đôi. Cũng vì lẽ đó, Dương Tử phải nhanh chóng phủ nhận chuyện hẹn hò, nhưng rồi lại bị phát hiện nói dối.

Theo Sina, việc một ngôi sao gắn liền với biệt danh không mấy tích cực ảnh hưởng xấu tới danh tiếng. Không những vậy, vị thế của Dương Tử còn giảm sút sau những dự án phim ảnh không thành công.

Scandal hẹn hò, ăn chung bánh kem với Lưu Học Nghĩa khiến Dương Tử bị tiếng "nữ hoàng nói dối". Ảnh: Weibo

Gây thất vọng về diễn xuất

Dương Tử vốn được đánh giá là nữ diễn viên 9X tài năng. Cô có kinh nghiệm diễn xuất từ nhỏ, có nhiều cảnh đắt giá trên màn ảnh. Song, thời gian gần đây, khả năng diễn xuất của Dương Tử bị nhận xét là thụt lùi khi cô thường nhận các nhân vật với tính cách, số phận giống nhau và diễn xuất rập khuôn.

Hai bộ phim gần nhất của Dương Tử là Trầm vụn hương phai (tên khác Trầm hương như tiết) và Dư sinh không thành công như mong đợi. Trong đó, Trầm vụn hương phai bị đánh giá "khó xem" với phần nội dung nhạt, nhiều tuyến nhân vật nhưng được giới thiệu hời hợt, không có nhiều cao trào, tình tiết và cách xây dựng nhân vật cũ kỹ.

Theo 163, diễn xuất của Dương Tử là điểm đáng lo trong phim. Gương mặt của cô bị nhận xét sưng phù thất thường. Trong nhiều cảnh đứng cạnh nữ phụ Mạnh Tử Nghĩa, Dương Tử bị lấn át hoàn toàn về khí chất và sự tươi tắn.

163 bình luận Dương Tử diễn xuất rập khuôn. Biểu cảm của cô bị chê không linh động như thời đóng Cẩm Mịch trong Hương mật tựa khói sương. Ngoài ra, việc tạo hình na ná dự án cổ trang cũ khiến nữ diễn viên bị đánh giá thiếu đột phá.

Dương Tử diễn xuất rập khuôn qua nhiều vai. Ảnh: 163

Trong Dư sinh, Dương Tử lại có những biểu cảm, nét tính cách nhí nhảnh, lạc quan, tỏ ra dễ thương giống Đồng Niên trong Thân ái chí ái (Cá mực hầm mật). Thực tế, các nhân vật này có bối cảnh và nét tính cách khác nhau. Song, Dương Tử áp dụng cách diễn đáng yêu vào mọi nhân vật, thậm chí tạo hình tóc cũng không thay đổi, khiến người xem khó lòng nhận ra sự khác biệt trong mỗi phim.

Trước đó, Dương Tử từng bị chỉ trích vì cảnh phim say rượu khoa trương trong Nữ bác sĩ tâm lý. Trong khi nhân vật này được xây dựng là người lạnh lùng, lý trí, Dương Tử lại thể hiện có phần lố, không phù hợp hình tượng nhân vật Hạ Đốn vốn được đắp nặn từ đầu bộ phim. Nữ bác sĩ tâm lý vốn là dự án chính kịch được đầu tư, nhưng do Dương Tử diễn xuất thiếu thuyết phục nên phim không gây được tiếng vang.

Theo Sina, Dương Tử đang bị đánh giá là có cách diễn "mỳ ăn liền", áp dụng một công thức vào đủ mọi nhân vật. Do đó, các nhân vật của cô thiếu sức hấp dẫn riêng và là một trong các nguyên nhân khiến phim thất bại.

Từ sau Cá mực hầm mật (2019) đến nay, Dương Tử đã ra mắt 4 bộ phim, nhưng cô không còn ở trên đỉnh cao. "Dương Tử đang thèm khát một tác phẩm bùng nổ đúng nghĩa", Sina nhận định.

Dương Tử không có phim gây tiếng vang, khiến cô thụt lùi so với các người đẹp cùng lứa 9X. Ảnh: Weibo

Tuy nhiên, trong khi Dương Tử giậm chân tại chỗ, những nữ diễn viên trẻ khác như Ngu Thư Hân, Triệu Lộ Tư, Bạch Lộc đều có những dự án gây tiếng vang. Họ trở thành đối thủ đáng gờm của Dương Tử. Do đó, những cú sảy chân như việc nói dối hẹn hò, cùng với thành tích phim không tốt khiến vị thế của Dương Tử lung lay.