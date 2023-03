Dương Tử Quỳnh thắng Cate Blanchett, khán phòng Oscar 2023 bùng nổ

Dương Tử Quỳnh làm nên lịch sử là diễn viên gốc Á đầu tiên thắng hạng mục Nữ chính xuất sắc tại Oscar 2023.

Khoảnh khắc khán phòng bùng nổ vì Dương Tử Quỳnh làm nên lịch sử Những chia sẻ của Dương Tử Quỳnh khi nhận giải Nữ chính xuất sắc tại Oscar 2023 khiến khán giả xúc động.

Ngày 13/3 (giờ Việt Nam), người hâm mộ toàn cầu vỡ òa khi Dương Tử Quỳnh vượt qua Cate Blanchett giành tượng vàng Oscar tại hạng mục Nữ chính xuất sắc. Minh tinh sinh năm 1962 đi vào lịch sử điện ảnh thế giới khi là diễn viên gốc Á đầu tiên chiến thắng hạng mục này.

"Xin cảm ơn các bạn. Cảm ơn những người theo dõi tôi đêm nay. Tượng vàng là biểu tượng cho hy vọng, bằng chứng rằng giấc mơ có thể trở thành hiện thực. Đừng để ai nói với bạn rằng bạn đã hết thời rồi", Dương Tử Quỳnh mở lời bài phát biểu.

“Đối với những người theo dõi tôi buổi tối ngày hôm nay, đây là ngọn hải đăng của hy vọng và khả năng. Là bằng chứng cho thấy giấc mơ trở thành hiện thực. Và các quý cô, đừng để bất kỳ ai nói với bạn rằng bạn đã qua thời kỳ đỉnh cao. Đừng bao giờ bỏ cuộc", cô tiếp tục.

Dương Tử Quỳnh trở thành diễn viên gốc Á đầu tiên thắng giải Nữ chính xuất sắc tại Oscar. Ảnh: Reuters.

Dương Tử Quỳnh gửi lời cảm ơn tới đạo diễn và hãng phim A24. Nữ diễn viên người Malaysia muốn dành giải thương cho mẹ mình và tất cả người mẹ trên thế giới. Cô cho rằng mẹ là siêu anh hùng trong đời thực.

Trong Everything Everywhere All at Once, Dương Tử Quỳnh vào vai Evelyn Wang – chủ tiệm giặt là. Số phận bà bất ngờ thay đổi khi chồng Waymond (Quan Kế Huy) tiết lộ có kẻ âm mưu hủy diệt sự yên bình của đa vũ trụ. Theo đó, Evelyn và chồng tạm gạt bỏ đời tư, cùng nhau hợp lực cứu thế giới.

Trên hành trình giành tượng vàng Oscar, Dương Tử Quỳnh đã thắng SAG (giải Nghiệp đoàn Diễn viên Màn ảnh Mỹ), Saturn Awards, Independent Spirit Awards. Cô và Cate Blanchett đều thắng giải Quả cầu Vàng nhưng khác thể loại phim.

Xuyên suốt sự nghiệp diễn xuất, Dương Tử Quỳnh góp mặt trong loạt tác phẩm ấn tượng như Ngọa hổ tàng long, Hồi ức của một geisha, Hoắc Nguyên Giáp, The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor, hay Crazy Rich Asians.