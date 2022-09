Dưỡng tóc thế nào khi tạo kiểu bằng nhiệt

Máy là phẳng, uốn xoăn hay lược chải nóng giúp bạn tạo kiểu dễ dàng tại nhà mà không tốn thời gian và tiền bạc ở ngoài tiệm.

Ngày nay, việc tạo kiểu tóc không nhất thiết phải đến tiệm làm tóc. Nhờ có rất nhiều công cụ hiện đại, bất kỳ ai cũng có thể trở thành nhà tạo mẫu tóc tại nhà.

Các công cụ nhiệt cung cấp cho chúng ta những khả năng gần như vô tận. Rodney Cutler, đại sứ thương hiệu chăm sóc tóc Redken, cho biết chúng cũng có thể gây hư tổn cho tóc bằng cách làm căng lớp biểu bì. Điều này dẫn đến tóc trở nên thô ráp, khô, hư tổn và thậm chí là gãy rụng.

Do đó chúng ta cần chú ý đến một số điều trước khi sử dụng các dụng cụ nhiệt tạo kiểu tóc để hạn chế hư tổn.

Các dụng cụ tạo kiểu tóc bằng nhiệt mở ra nhiều lựa chọn khác nhau để tạo kiểu tóc tại nhà, nhưng bạn cần phải cẩn thận với chúng. Ảnh: Shutterstock.

Máy là thẳng

Tóc thẳng bóng mượt là kiểu tóc cổ điển mà mọi người thường làm bằng cách dùng máy là thẳng.

Thiết bị này được tạo thành từ hai tấm phẳng, khi được làm nóng và ép vào xung quanh tóc, sẽ phá vỡ các liên kết hydro trong vỏ giúp giữ nguyên hình dạng tự nhiên của tóc để bạn tạo kiểu tóc theo ý muốn.

Máy là sẽ giúp bạn có mái tóc thẳng và bóng mượt. Ảnh: SCMP.

Máy là uốn xoăn

Nếu bạn đang khao khát những làn sóng bồng bềnh, năng động trên mái tóc của mình, máy uốn tóc xoăn lọn to có thể là câu trả lời cho bạn.

Những thứ này hoạt động giống như cách làm của máy là phẳng, bằng cách sử dụng nhiệt để phá vỡ các liên kết hydro, do đó bạn có thể tạo kiểu tóc theo ý muốn.

Khi tóc của bạn được quấn quanh máy uốn, nó sẽ được uốn thành những lọn tóc xoăn như lò xo hoặc sóng mềm, tùy thuộc vào thời gian bạn sử dụng nhiệt và độ dày của ống uốn tóc.

Nhà tạo mẫu tóc Eugene Toye cho biết: "Máy uốn tóc có kích thước 32mm phù hợp cho hầu hết khuôn mặt trong mọi hoàn cảnh".

Máy uốn có thể uốn tóc thành những lọn tóc xoăn bồng bềnh hoặc sóng mềm mại. Ảnh: SCMP.

Máy sấy tóc

Không chỉ giúp làm khô tóc bằng không khí nóng, máy sấy tóc còn có thể được sử dụng như thiết bị hỗ trợ tạo kiểu khi kết hợp lược với keo vuốt tóc, sáp và gel.

Bạn có thể thỏa sức sáng tạo và tạo ra nhiều kiểu khác nhau, từ sóng cho đến tóc thẳng hoặc từ lọn to đến kiểu pixie có kết cấu.

Máy sấy tóc kết hợp với các dụng cụ khác có thể tạo ra nhiều kiểu tóc. Ảnh: SCMP.

Lược điện

Những dụng cụ lai này trông giống như lược tóc bình thường, nhưng chúng được làm nóng để có thể tạo kiểu tóc.

Sau khi cắm điện, lược sẽ nóng lên theo cách tương tự như máy là phẳng, cho phép bạn vừa gỡ rối vừa làm thẳng tóc chỉ trong một lần chải đơn giản.

Một số lược nóng cũng bao gồm hệ thống sấy tóc để bạn có được các kết quả khác nhau, bằng cách chọn thổi khô và chải.

Lược điện có chế độ nóng và lạnh giúp bạn vừa tạo kiểu vừa sấy tóc. Ảnh: SCMP.

Lời khuyên

Dụng cụ tạo kiểu tóc bằng nhiệt cung cấp rất nhiều lựa chọn, nhưng điều cần thiết là bạn phải biết cách chăm sóc tóc nếu sử dụng những dụng cụ này thường xuyên, để tránh hư tổn vĩnh viễn.

Tìm hiểu về vật liệu

Bạn nên chọn chất liệu phù hợp tùy thuộc vào mục tiêu phong cách và loại tóc của mình.

Ví dụ, các tấm tourmaline giúp loại bỏ xoăn cứng đồng thời thúc đẩy độ bóng, bằng cách duy trì độ ẩm trong từng sợi tóc.

Tấm titan tốt cho những người có loại tóc dày và thô hơn. Chúng nóng lên nhanh chóng và phân bổ nhiệt tốt để giảm thời gian tạo kiểu tóc.

Trong khi đó, các công cụ ion làm giảm độ ẩm của tóc, làm phẳng tóc để tóc không cần sấy hoặc định hình lại tóc có khả năng gây hại nhiều.

Lược điện có nhiều hình dạng và kích cỡ. Ảnh: SCMP.

Chú ý đến nhiệt độ

Nhiệt độ của các dụng cụ tạo kiểu tóc bằng nhiệt sẽ quyết định kết quả mái tóc bạn.

Theo SCMP, 210-232 độ C là nhiệt độ dành cho những người có mái tóc rất dày, mất nhiều thời gian để tạo kiểu. Khoảng 170 độ C cho mái tóc bình thường, không quá dày và thường dễ xử lý. Trong khi đó, mái tóc mỏng, không cần nhiều nhiệt để tạo kiểu nên để ở mức nhiệt độ 120-150 độ C.

Chất bảo vệ tóc mọi lúc mọi nơi

Bạn nên sử dụng các sản phẩm chống nóng để bảo vệ tóc. Những sản phẩm này thường ở dạng xịt, kem hoặc serum - giúp giảm hư tổn cho tóc trước khi tiếp xúc với nhiệt trực tiếp. Bạn có thể thoa chất bảo vệ lên tóc ẩm hoặc khô tùy theo chất tóc của bạn.

Chúng tạo ra một rào cản giữa dụng cụ nóng và sợi tóc của bạn, khóa độ ẩm để tránh làm xoăn và hư hại nhiệt, đồng thời làm chậm quá trình dẫn nhiệt, truyền nhiệt đều hơn. Ngoài ra, sản phẩm bảo vệ tóc cũng giúp làm mịn lớp biểu bì, do đó tóc của bạn trông mềm mại và sáng bóng.