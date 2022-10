Đường tình ngang trái của các siêu mẫu nội y

Từng là người giữ được hôn nhân lâu bền nhất trong số dàn thiên thần đời đầu của Victoria's Secret, Gisele Bundchen giờ đây khó có thể bước tiếp cùng Tom Brady.

Candice Swanepoel là một trong những thiên thần nổi tiếng nhất của Victoria's Secret.

Gisele Bundchen, Adriana Lima, Candice Swanepoel và Alessandra Ambrosio là những thiên thần đời đầu của Victoria's Secret. Họ có điểm chung đều xinh xắn, tài năng nhưng không phải ai cũng may mắn trong chuyện tình cảm.

Gisele Bundchen

Chuyện tình của Gisele Bundchen - Tom Brady nổi tiếng, khăng khít đến độ Us Magazine, People cùng nhiều báo Hollywood từng gọi đây là "biểu tượng hạnh phúc của làng thể thao - giải trí thế giới".

Vì dành niềm tin yêu tuyệt đối cho tuyển thủ bóng bầu dục người Mỹ, siêu mẫu Brazil chấp nhận hy sinh sự nghiệp sáng chói trên sàn diễn Victoria's Secret và lùi về hậu trường làm vợ, làm mẹ. Cô chấp nhận cả chuyện chồng có con riêng, nuốt nước mắt để vun vén hạnh phúc gia đình.

Hôn nhân của Gisele Bundchen và Tom Brady được cho là đang trên bờ vực tan vỡ. Ảnh: Vanity Fair.

Trải qua nhiều sóng gió, tình cảm của họ gắn bó bền chặt hơn. Tuy nhiên, sự gắn kết đó hiện đã rạn nứt.

Nguyên nhân bắt nguồn từ việc nhà vô địch Super Bowl tuyên bố trở lại sân cỏ, nhưng vợ anh không đồng ý. Bundchen cho rằng bóng bầu dục là môn thể thao nguy hiểm, cô muốn anh thay vì chơi bóng, hãy dành nhiều thời gian hơn cho vợ con.

Nhưng cuối cùng, siêu mẫu không thể ngăn cản được quyết định của chồng.

Cô đã tháo nhẫn cưới, một mình đưa hai con đi du lịch. Cô đã làm việc với luật sư ly hôn trong nhiều tuần và sẵn sàng đối diện tình huống xấu nhất.

"Gisele buồn vì rạn nứt thời gian dài. Phía trước là những khó khăn, nhưng cô cảm thấy cần bước tiếp. Siêu mẫu cho rằng hôn nhân với Tom không thể cứu vãn được nữa", People dẫn lời nguồn tin ngày 8/10.

Adriana Lima

Adriana Lima, siêu mẫu được xem "đại tỷ" của Victoria's Secret vì quyền lực và kinh nghiệm trình diễn dày dặn, có tình sử yêu toàn cầu thủ và doanh nhân.

Năm 2009, cô kết hôn cùng cầu thủ bóng rổ Marko Jaric sau 3 năm mặn nồng. Họ có với nhau hai con gái xinh xắn là Valentina và Sienna. Tuy không rầm rộ như Gisele Bundchen - Tom Brady, hôn nhân của Lima khiến nhiều người thèm muốn. Chân dài từng khen ngợi đức lang quân thông minh, luôn làm cô cười.

Đến giữa năm 2014, People đưa tin cặp sao ly hôn. "Chúng tôi thật sự hạnh phúc khi có hai con gái đáng yêu và sẽ cùng nhau nuôi dạy các con trưởng thành. Chúng tôi cảm kích khi được mọi người tôn trọng sự riêng tư để mỗi người bắt đầu cuộc sống mới", đại diện Lima tuyên bố.

Adriana Lima và Andre Lemmers trên thảm đỏ Liên hoan phim Cannes 2022. Ảnh: Getty.

Bạn trai tiếp theo của Lima là doanh nhân Emir Uyar, được công khai thông qua chuyến nghỉ dưỡng ở Hy Lạp năm 2019. Trên mạng xã hội, siêu mẫu chưa bao giờ nhắc đến Uyar nhưng thỉnh thoảng cô lại cùng anh dự sự kiện giải trí. Một thời gian ngắn sau đó, họ bất ngờ xa nhau trong im lặng.

Andre Lemmers - Giám đốc sáng tạo và nhà sản xuất điều hành công ty MiLu Entertainment - được giới thiệu là người yêu hiện tại của cựu thiên thần nội y. Lima đã sinh con cho bạn trai cùng tuổi vào tháng 9. Theo People, em bé chào đời tại Santa Monica, California (Mỹ) và được đặt tên là Cyan.

Candice Swanepoel

Những bức ảnh đi chơi chung gần đây khiến Candice Swanepoel vướng tin đồn hẹn hò rapper Kanye West, Page Six đưa tin.

Trở về từ chuyến du lịch ở Anh, ngôi sao tỷ phú tháp tùng siêu mẫu nội y đến sự kiện, cùng tham gia New York Fashion Week. Trên Instagram, Swanepoel đã đăng ảnh chụp với chồng cũ Kim Kardashian sau tấm kính mờ.

"Kanye và Candice đã gặp nhau rất nhiều và anh ấy còn giới thiệu người mẫu với bạn bè. Cho đến nay, mọi thứ vẫn khá bình thường với Candice vì họ đều bận rộn. Tuy nhiên, mối quan hệ này tiến triển khả quan hơn lần Kanye qua lại với Irina Shayk và Julia Fox", nguồn The Sun viết.

Candice Swanepoel và người mẫu Hermann Nicoli từng có với nhau hai con. Ảnh: Page Six.

Trước đó, Swanepoel độc thân khá lâu kể từ khi chia tay Hermann Nicoli, người mà cô từng xem là "hình mẫu bạn trai lý tưởng nhất". Siêu mẫu đã dành cả tuổi thanh xuân cho nam người mẫu kém nổi. Họ quen và yêu nhau khi chân dài Brazil mới 17 tuổi. Swanepoel vẫn một lòng thủy chung với anh dù cô được nhiều đại gia cưa cẩm.

Siêu mẫu nói cô chỉ cần người thấu hiểu mình, không nhất thiết phải giàu có, vì thế cô chọn Nicoli. Nhưng cuối cùng, mối tình này đã kết thúc năm 2018. Swanepoel đơn độc trên hành trình chăm sóc các con, xóa hết ảnh tình cũ trên mạng xã hội.

Đến nay vẫn chưa rõ nguyên nhân hai người dứt tình. Có tin đồn rằng Nicoli ngoại tình nhưng báo Hollywood không có được bằng chứng xác thực.

Trong một cuộc phỏng vấn, Swanepoel chia sẻ mục tiêu duy nhất của cô là nuôi dưỡng hai con trưởng thành và điều hành công việc kinh doanh riêng.

Alessandra Ambrosio

Tương tự đàn chị Adriana Lima, Alessandra Ambrosio phải nhanh chóng lấp đầy khoảng trống trong tim ngay sau khi chia tay mối tình sâu đậm.

Ambrosio bước ra khỏi cuộc hôn nhân 10 năm với triệu phú Jamie Mazur cùng thời điểm cô giã từ sàn diễn Victoria's Secret vào tháng 3/2018. Không ít người hâm mộ đã sốc và tiếc nuối, bởi trước nay vào mỗi dịp sinh nhật, Giáng sinh, cặp uyên ương vẫn chia sẻ khoảnh khắc yêu nhau thắm thiết.

Không lâu sau, chân dài Brazil tìm thấy hạnh phúc mới bên doanh nhân người Italy Nicolo Oddi. Vào dịp Valentine, siêu mẫu Ambrosio chia sẻ khoảnh khắc khóa môi bạn trai trong tình trạng bán nude khiến dân mạng chú ý.

Những tưởng câu chuyện tình đầy hứa hẹn này sẽ tiến xa hơn nữa, nhưng chỉ chưa đầy một năm, cả hai đã đường ai nấy đi.

Siêu mẫu bên bạn trai mới Richard Lee. Ảnh: Wonderwall.

Không để bản thân độc thân quá lâu, Ambrosio chỉ tốn vài tháng để tìm người đàn ông khác, đó là Richard Lee, người mẫu có tiếng của công ty Wilhelmina và LA Models. Dịp lễ Phục sinh năm 2021, Ambrosio chia sẻ bức ảnh hôn môi nửa kia kèm dòng trạng thái: "Love you with my whole heart" (Tạm dịch: Yêu anh bằng cả trái tim).

Đôi uyên ương kỷ niệm một năm yêu vào tháng 2 bằng chuyến nghỉ dưỡng đến bờ biển St. Barthélemy, thuộc Pháp.