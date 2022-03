Dương Siêu Việt liên tục đóng vai chính dù bị chê

Ngoài ra, Dương Siêu Việt còn đóng Trọng Tử, một dự án truyền hình chuyển thể từ tiểu thuyết ngôn tình. Trong phim, Dương Siêu Việt thủ vai nữ chính, đem lòng yêu sư phụ Lạc Âm Phàm. Theo Sina, tiểu thuyết Trọng Tử có nhiều điểm giống với Hoa Thiên Cốt. Do đó, Dương Siêu Việt cũng được so sánh với Triệu Lệ Dĩnh. Và tất nhiên, diễn xuất của Dương Siêu Việt lép vế hơn hẳn so với đàn chị.