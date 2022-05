Đường gom đại lộ Thăng Long chìm trong biển nước

Người Hà Nội chỉ mất 20 phút đăng ký, bấm biển xe máy ở công an xã

0 73

Quy trình đăng ký xe máy tại công an xã chỉ gói gọn trong 20 phút thay vì phải chờ đợi lâu như làm ở công an cấp huyện. Hôm nay là ngày đầu tiên công an xã được cấp biển số xe máy.