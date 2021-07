Đường dây giao dịch tình dục trong giới giải trí Hàn

Vụ việc một công ty giải trí điều nghệ sĩ bán dâm được đăng tải ngày 29/7 một lần nữa vạch trần mặt tối của giới showbiz Hàn Quốc.

Ngành công nghiệp giải trí Hàn Quốc đã trở thành làn sóng, có sức ảnh hưởng tại nhiều quốc gia. Nơi đây tạo ra vô số nhóm nhạc, ca sĩ và diễn viên có vẻ ngoài hoàn hảo, bóng bẩy. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, thế giới hào nhoáng đó bị lu mờ bởi thảm kịch đau lòng.

Ngày 29/7, công chúng xôn xao trước thông tin CEO của một công ty giải trí điều nữ ca sĩ dưới trướng công ty bán dâm cho người hâm mộ. Đây không phải lần đầu tiên nghệ sĩ, thực tập sinh ở Hàn Quốc thực hiện các giao dịch tình dục. Một số bị quản lý ép buộc, số khác muốn đi đường tắt để nhanh chóng nổi tiếng, kiếm được tiền.

Đường dây mại dâm phức tạp ở Hàn Quốc

Theo bài viết của The Korea Times, khi các quy định giãn cách xã hội được áp dụng để ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm Covid-19, mọi người đã chuyển sang sử dụng tất cả dịch vụ trực tuyến để giao dịch dịch vụ tình dục. Mại dâm vẫn là một dịch vụ phổ biến dù bất hợp pháp ở Hàn Quốc. Các công ty môi giới thậm chí sử dụng hình thức ghép đôi hẹn hò để trá hình cho việc mua bán dâm.

Theo tin tức đăng bởi tờ Chosun ngày 29/7, một khán giả đã nhận được đề nghị gặp gỡ riêng từ công ty quản lý của nữ ca sĩ A. Người này trở thành fan của A sau khi theo dõi chương trình cô tham gia. Tại cuộc gặp, khán giả nam nhận được lời đề nghị đầu tư vào công ty. Khi bị từ chối, công ty ngỏ ý cho ca sĩ A qua đêm với khán giả nói trên.

Jang Ha On vướng tin đồn bán dâm.

“Tôi nhận được lời đề nghị từ công ty quản lý của một ca sĩ kiêm người dẫn chương trình trên Internet và từng xuất hiện trên chương trình nổi tiếng. Cụ thể, phía công ty nói với tôi: ‘Nếu cho tôi 30 triệu won, bạn có thể qua đêm với ca sĩ này'. Khi từ chối đề nghị của công ty, tôi đã nhận những lời đe dọa và hòa giải”.

Chosun cho biết ca sĩ Jang Ha On đang là cái tên trong diện tình nghi. Jang Ha On từng làm BJ và xuất hiện trên chương trình Miss Trot của TV Chosun. Một cư dân mạng đã để lại bình luận liên quan đến vụ việc trên Instagram của Jang Ha On. Người này hỏi: "30 triệu won có thật không?". Jang Ha On đáp ngắn gọn: "Sai sự thật". Tuy nhiên, bình luận đã bị xóa.

Gặp gỡ nhà tài trợ hoặc giao dịch tình dục giữa các giám đốc điều hành có sức ảnh hưởng với những người nổi tiếng là một phần thường thấy trong ngành công nghiệp giải trí.

Tháng 5/2017, thẩm phán tòa án tối cao Kwon Soo Il đã kết án giám đốc điều hành Kang 20 tháng tù giam và số tiền 20 triệu won vì tội môi giới mại dâm.

Theo The Fact, CEO Kang đã môi giới 4 nữ thực tập sinh của mình cho một doanh nhân Hàn Quốc giàu có ở Los Angeles từ tháng 2 đến tháng 5/2015. Anh ta cũng bị buộc tội dàn xếp đường dây bán dâm cho cô Choi vào tháng 7/2015. Năm 2010, Kang bị bắt và kết án 6 tháng tù vì giới thiệu các minh tinh vào đường dây mại dâm.

Ông Lee cũng là giám đốc điều hành một công ty giải trí khác bị cáo buộc tấn công thực tập sinh mới ký hợp đồng vào ngày 7/4/2016. Ông ta nói với thành viên nhóm nhạc nữ 27 tuổi nếu cô muốn trở thành người nổi tiếng phải học cách đi đường tắt bằng tình dục và lột quần áo.

Chương trình Heard Through the Grapevines của kênh Channel A mới đây đã khám phá nội dung trong bản hợp đồng giữa các nhà “tài trợ” với người nổi tiếng. Theo phóng viên của Channel A, người môi giới sẽ theo dõi số lượng hợp đồng mà mỗi ngôi sao được tài trợ cũng như số tiền họ phải trả và thời hạn của hợp đồng.

“Tôi đã phỏng vấn một nhà môi giới và được biết những người nổi tiếng chia thành nhiều thứ hạng khác nhau. Về cơ bản không có người nổi tiếng hạng A nào liên quan đến đường dây môi giới mại dâm. Những người nổi tiếng cấp độ B được trả 15 triệu won cho mỗi lần phục vụ và những người nổi tiếng cấp độ C được trả 3-5 triệu won”, phóng viên của Channel A nói trong chương trình Heard Through the Grapevines.

Một phóng viên khác cho biết nếu một người nổi tiếng có thai trong thời gian hợp đồng, họ phải sang nước ngoài để phá thai. Phóng viên cũng đề cập hợp đồng được ký giữa “nhà tài trợ” và người nổi tiếng sẽ nêu chi tiết số tiền mà mỗi bên phải trả cho ca phẫu thuật.

Lợi dụng quyền lực bắt ép ca sĩ trẻ

Cuối năm 2020, Ari - cựu thành viên nhóm nhạc Yellow Bee - tố cáo quản lý của công ty giải trí Addiction Entertainment quấy rối tình dục, ép các thành viên tiếp khách.

Theo Ari, nhân viên trong công ty nhiều lần nói với các thành viên: "Tôi sẽ giúp cô sinh một đứa con nên chúng ta hãy vào nhà nghỉ". Người này thậm chí cố gắng kéo một thành viên vào phòng tập để quan hệ tình dục. Ari khẳng định các thành viên thường xuyên bị đụng chạm cơ thể và quản lý gọi đi lúc bình minh để phục vụ những người được gọi là nhà đầu tư.

Nhóm nhạc Yellow Bee tố quản lý quấy rối tình dục.

Trước đó, Enews đưa tin giám đốc điều hành của Open World Entertainment, Jang Seok Woo bị bắt vì cáo buộc lạm dụng tình dục các thực tập sinh nữ. Jang thậm chí ép buộc các thực tập sinh nam trong công ty tấn công tình dục đồng nghiệp nữ. Theo Enews, cảnh sát cho biết có hơn 30 nạn nhân liên quan đến vụ việc, nhiều người trong số đó chưa đến tuổi vị thành thành niên.

Vụ lạm dụng kéo ra trong 4 năm cho đến khi Jang Seok Woo bị bắt và thường xảy ra trên tầng 5 của công ty hay phòng tập vũ đạo ở tầng hầm. Jang ép các nữ thực tập sinh uống bia trộn với thuốc kích dục, sau đó tấn công tình dục họ. Jang cũng yêu cầu các thực tập sinh nam - một số là trẻ vị thành niên vào thời điểm đó - tham gia cùng hoặc xem đoạn phim quay lại quá trình lạm dụng tình dục của hắn với nghệ sĩ nữ.

Vụ bê bối của Open World Entertainment đã cho thấy mặt tối của showbiz Hàn Quốc. Tội phạm tình dục là một thực tế mà đến nay ngành công nghiệp giải trí nước này chưa thể giải quyết triệt để, thậm chí nó có thể lan rộng hơn những gì công chúng tưởng tượng.

Vụ tự tử của Jang Ja Yeon đến nay vẫn chưa có kết luận cuối cùng. Nữ ca sĩ tự sát vào năm 2009 và để lại bức thư tay cho biết cô bị ép buộc phải uống rượu, quan hệ tình dục với một số nhân vật quyền lực của ngành giải trí. Cảnh sát Hàn Quốc thực hiện một cuộc truy lùng những nhân vật cấp cao được nêu tên trong bức thư.

Vụ việc của Jang Seok Woo gây chấn động giới giải trí.

Bà Lee Na Young, nhà xã hội học tại Đại học Chung-Ang, nói với BBC thực tế nạn nhân của tội phạm tình dục thường bị kỳ thị. Bà nhấn mạnh các nạn nhân phải sống trong đau khổ để rồi đi đến kết cục như Jang Ja Yeon.

"Cô ấy có thể bị coi là bẩn thỉu, một cô gái điếm, một cái giẻ rách", Lee Na Young nói với BBC. "Một khi bị gán cho là kẻ bẩn thỉu, cô ấy phải sống như gái mại dâm trong suốt phần đời còn lại của mình. Làm sao một cá nhân có thể gánh được gánh nặng này?", Lee Na Young nhấn mạnh.

Bà Vivian Lee, người đã làm việc trong ngành giải trí 25 năm, cho biết với Straits Times các minh tinh dễ trở thành mục tiêu khi đời tư của họ bị phơi bày trước công chúng. "Cuộc tấn công nhằm vào một người nổi tiếng là nữ giới rất dai dẳng và hiếm khi kết thúc. Họ có thể suy sụp về tinh thần và trong trường hợp xấu nhất là tự sát", Vivian Lee bày tỏ.