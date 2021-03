Dùng Zalo truy vết ca nhiễm Covid-19 mới tại Bình Dương, Hải Phòng

Người dân có thể truy cập vào tài khoản Zalo “Chính quyền điện tử TP Hải Phòng” và “Bình Dương SmartCity” để nhanh chóng cập nhật thông tin về dịch bệnh Covid-19.

Bình Dương và Hải Phòng ghi nhận 3 trường hợp mới mắc Covid-19 vào 2 ngày 25-26/3. Theo đó, tài khoản Zalo “Chính quyền điện tử TP Hải Phòng” và “Bình Dương SmartCity” nhanh chóng cập nhật thông tin nhằm truy vết, thông báo người dân đã đến những địa điểm liên quan bệnh nhân cần liên hệ lực lượng chức năng hoặc khai báo với cơ quan y tế để được hỗ trợ.

Các thông báo khẩn từ tài khoản Zalo “Chính quyền điện tử TP Hải Phòng” và “Bình Dương SmartCity”.

Ở Hải Phòng, những người có mặt trên chuyến bay VJ458 từ sân bay Phú Quốc đến sân bay Nội Bài, Hà Nội vào lúc 12h15 ngày 22/3; những người có lịch sử tiếp xúc, liên quan 2 ca bệnh tại xã Đại Hợp và xã Tú Sơn, huyện Kiến Thụy, vào ngày 22/3; khách sạn Pari, số 2/8A Lê Hồng Phong, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, vào các ngày 23-25/3 phải liên hệ lực lượng chức năng hoặc khai báo với cơ quan y tế.

Ở Bình Dương, những người đến địa chỉ 259-260 khu dân cư Oasis 2, An Phú TP Thuận An và công ty C63-64, khu dân cư Việt Sing, An Phú, TP Thuận An phải liên hệ lực lượng chức năng hoặc khai báo với cơ quan y tế.

Tính năng “Covid-19” của trang Zalo “Bình Dương SmartCity”.

Ngoài ra, để đảm bảo thông tin được truyền tải nhanh chóng và chính xác đến người dân, tránh tin tức giả, tài khoản Zalo “Bình Dương SmartCity” tích hợp tính năng “Covid-19”, tổng hợp các thông tin về tình hình phòng chống dịch bệnh, thông báo khẩn, truy vết bệnh nhân... tại địa bàn.

Song song đó, tại tài khoản Zalo “Chính quyền điện tử TP Hải Phòng”, người dân có thể truy cập chuyên mục “Hỗ trợ” liên kết trực tiếp đến Cổng thông tin điện tử TP Hải Phòng để theo dõi, nắm bắt tình hình dịch. Nhờ đó, người dân được trang bị đầy đủ và kịp thời thông tin truy vết, khoanh vùng F1, F2 nhanh, hạn chế phát tán và lây nhiễm trong cộng đồng.

Tính năng “Hỗ trợ” tại tài khoản Zalo “Chính quyền điện tử TP Hải Phòng”.

Người dân cập nhật tin tức từ 2 tài khoản Zalo “Chính quyền điện tử TP Hải Phòng” và “Bình Dương SmartCity” bằng cách quét mã QR phía trên và nhấn nút “Quan tâm”.

Tính đến 6h ngày 26/3, Việt Nam có 1.603 ca mắc Covid-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay là 910 ca. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC) khuyến cáo người dân cần cảnh giác trước các trường hợp nhập cảnh trái phép; đồng thời tuân thủ quy định cách ly khi nhập cảnh, phát hiện các trường hợp nhập cảnh trái phép cần thông tin đến chính quyền địa phương.