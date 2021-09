Dùng xe ưu tiên 'luồng xanh' vận chuyển gần 100 kg ma túy

Nhóm buôn ma túy sử dụng xe ưu tiên theo “luồng xanh” để vận chuyển ma túy từ Campuchia về TP.HCM tiêu thụ. Đường dây này bị cảnh sát triệt phát, thu giữ gần 100 kg chất cấm.

Phát hiện gần 100 kg ma túy ở TP.HCM L.T.H. (29 tuổi, ngụ TP.HCM) cầm đầu đường dây vận chuyển gần 100 kg ma túy bằng xe ưu tiên "luồng xanh", chạy từ biên giới Campuchia về TP.HCM tiêu thụ.

Ngày 8/9, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.HCM (PC04) cho biết đã triệt phá một đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy, bắt giữ 4 người và thu giữ gần 100 kg ma túy các loại.

Theo cảnh sát, cuối tháng 6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.HCM phát hiện đường dây vận chuyển trái phép ma túy số lượng lớn từ Campuchia về TP.HCM tiêu thụ.

Đặc biệt, nhóm tội phạm lợi dụng xe được cấp giấy nhận diện phương tiện ưu tiên theo “luồng xanh” lưu thông qua chốt kiểm soát dịch Covid-19 để vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy.

Số ma túy được cảnh sát thu giữ. Ảnh: Công an cung cấp.

Sau khi nắm rõ phương thức, thủ đoạn hoạt động của đường dây này, Phòng PC04 phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Bộ Công an, Công an quận 12, Công an huyện Bình Chánh và Công an huyện Củ Chi lên phương án triệt phá.

Chiều 19/8, các tổ công tác đồng loạt kiểm tra, bắt giữ L.T.H. (29 tuổi), H.H.N. (29 tuổi), H.V.T. (46 tuổi) và Đ.T.M.D. (41 tuổi); thu giữ gần 100 kg ma túy các loại (92 bánh heroin, gần 57 kg ma túy, 20.000 viên thuốc lắc).