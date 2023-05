Dùng xe trộm cắp tông cán bộ CSGT

Bị CSGT yêu cầu dừng xe kiểm tra, nhóm thiếu niên không chấp hành mà rú ga tông vào cán bộ cảnh sát.

Dùng lá bài che biển số xe trộm cắp. Ảnh: Công Quang.

Khoảng 9h40 ngày 25/5, tại ngã 3 đường Nguyễn Công Trứ - Võ Thị Sáu (TP Huế, Thừa Thiên - Huế), tổ CSGT do thiếu tá Hoàng Công Tư và đại úy Huỳnh Văn Lũy thuộc Đội CSGT-TT Công an TP Huế đang tuần tra đảm bảo trật tự an toàn giao thông, thì phát hiện 4 thiếu niên điều khiển xe máy, không đội mũ bảo hiểm và che biển số.

Lúc này, đại úy Huỳnh Văn Lũy xuống xe ra hiệu lệnh yêu cầu 4 thiếu niên dừng xe. Tuy nhiên, nhóm này không dừng xe, mà tông thẳng vào cán bộ CSGT.

Sự việc khiến đại úy Lũy bị thương tích ở chân, tay, rách áo quần. Riêng nhóm thiếu niên bị ngã xe và bỏ chạy. Được sự giúp đỡ của nhân dân, tổ công tác đã truy đuổi và bắt giữ toàn bộ nhóm trên.

Nhóm thiếu niên bị công an bắt giữ. Ảnh: Công Quang.

Qua xác minh, lực lượng chức năng làm rõ nhóm thiếu niên gồm Nguyễn Văn Thêm (15 tuổi, hộ khẩu thường trú tại Quảng Trị), Nguyễn Bá Quang Huy và Nguyễn Đôn Hòa (cùng 15 tuổi) và Lê Đại Nghĩa (14 tuổi, cùng trú TP Huế).

Người điều khiển xe tông vào cán bộ CSGT là Thêm. Phương tiện mà Thêm điều khiển là do Nguyễn Đôn Hòa trộm cắp tại phường Hương Sơ vào lúc 2h cùng ngày. Để qua mặt lực lượng chức năng, nhóm này dùng lá bài để che biển số.