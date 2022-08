Dùng vũ lực đòi cưỡng hiếp con gái của bạn nhậu

Người đàn ông 37 tuổi nảy sinh dục vọng với con gái bạn nhậu, nên dùng vũ lực khống chế nhưng đã bị kháng cự dữ dội.

Ngày 26/8, cơ quan CSĐT Công an thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang, đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Văn Lép (37 tuổi, ở xã Châu Phong, thị xã Tân Châu) điều tra về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Theo điều tra, trưa 3/8, Lép đến nhà người bạn ở cùng địa phương để nhậu. Trong lúc đi vệ sinh, Lép nhìn thấy bé gái 12 tuổi (con của bạn nhậu) nằm trong phòng một mình.

Lép nảy sinh dục vọng nên bước vào phòng, dùng vũ lực khống chế nhằm mục đích xâm hại tình dục.

Lép tại cơ quan điều tra. Ảnh: Nghiêm Túc.

Bé gái chống cự dữ dội và kêu cứu. Lép đã buông tha cho bé gái và ra ngoài ngồi nhậu. Nạn nhân sau đó bước ra ngoài và kể lại sự việc cho cha ruột. Lép sợ bị đánh nên bỏ chạy, sau đó lẩn trốn.

Cảnh sát đã vào cuộc điều tra. Lép được cảnh sát mời đến làm việc và thừa nhận hành vi phạm tội.