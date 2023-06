Dùng hợp đồng giả lừa bán hàng dởm

Công an huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) cho biết trên địa bàn xuất hiện nam thanh niên điều khiển môtô Sirius màu đen - cam đến nhà bà H.T.C. tại Bến Quan để thực hiện hành vi lừa đảo.

Người này giới thiệu là đại diện Công ty năng lượng Việt Nhật, muốn thuê đất của bà C. để đặt bảng quảng cáo. Sau một lúc nói chuyện và được bà C. đồng ý cho thuê với giá 36 triệu đồng/2 năm, nghi phạm liền ghi hợp đồng, đồng thời giới thiệu với bà C. về sản phẩm bếp năng lượng mặt trời tổng trị giá 7 triệu đồng gồm bếp 5 triệu đồng và pin 2 triệu đồng.

Tuy nhiên, khi bà C. đồng ý mua, thì nghi phạm chỉ đưa bếp và nhận 5 triệu đồng, đồng thời yêu cầu bà C. ra chỉ điểm đặt bảng quảng cáo và nói hôm sau đến thanh toán tiền hợp đồng này sẽ giao luôn pin bếp và trừ lại tiền. Ngay sau đó, nghi phạm lên xe chạy nhanh về hướng xã Vĩnh Long (Vĩnh Linh).

Thủ đoạn làm hợp đồng giả để lừa đảo bán hàng dỏm.

Công an huyện Vĩnh Linh nhận định đây là nghi phạm lừa đảo. Trong 2 năm nay, nhiều nghi phạm lừa đảo là người ngoài địa phương đã nhiều lần đến địa bàn huyện Vĩnh Linh, sử dụng thủ đoạn tương tự trên để lừa đảo nhiều người, chủ yếu là người già ở các vùng quê.

Công an huyện Vĩnh Linh thông báo người dân trên địa bàn cần nâng cao cảnh giác, khi phát hiện người lạ mặt có các hành vi, dấu hiệu nghi ngờ và bất thường, thì thông báo ngay đến cơ quan công an nơi gần nhất để phối hợp xử lý.