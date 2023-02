Dùng gần 3.000 lít nước dập lửa khi chiếc Tesla Model S bốc cháy

Lực lượng cứu hỏa đã dùng hơn 2.800 lít nước mới có thể dập tắt ngọn lửa từ chiếc Tesla Model S. May mắn đã không có thương vong về người.

Chiếc Tesla Model S bốc cháy tại California. Ảnh: Metro Fire of Sacramento.

Theo Sở cứu hỏa của Sacramento, ngày 29/1 vừa qua, chiếc Tesla Model S đã bất ngờ bốc cháy dữ dội khi đang di chuyển trên cao tốc ở bang California. Không có thương vong về người được ghi nhận, song, đội cứu hỏa đã rất khó khăn khi dập tắt đám cháy từ chiếc sedan điện này.

Xăng dễ dàng bay hơi hơn so với pin lithium-ion bên trong xe điện. Do đó, những chiếc ôtô điện thường hiếm khi gặp sự cố về lửa so với các mẫu xe xăng. Tuy nhiên, đám cháy từ các xe điện thường sẽ dữ dội hơn.

Cá biệt, các mẫu ôtô điện khi cháy sẽ rất khó dập lửa và dễ dàng bị cháy trở lại. Nhiều trường hợp xe điện đã bốc cháy trở lại chỉ sau một ngày được dập lửa, dù khi đó xe đã được đậu tại bãi phế liệu hay cơ sở điều tra.

Sở cứu hỏa Sacramento cho biết lực lượng cứu hỏa đã phải dùng gần 3.000 lít nước để dập tắt đám cháy. Đội cứu hộ đã phải nâng toàn bộ chiếc Tesla lên cao để làm cạn pin của xe nhằm tránh việc pin sẽ hoạt động trở lại, tái diễn cuộc hỏa hoạn.