Đừng FOMO, hãy tìm niềm vui ngày giãn cách với JOMO

Thay vì so sánh với người khác, áp dụng JOMO giúp chúng ta hạnh phúc với thực tại của mình và tập trung vào những gì có thể kiểm soát được.

Điểm chính: JOMO viết tắt cho cụm từ "Joy of Missing Out" (niềm vui được bỏ lỡ).

Lối sống JOMO giúp tinh thần thư thái, hạn chế bội thực thông tin và biết đặt thứ tự ưu tiên.

3 cách để tận hưởng JOMO khi giãn cách: tắt điện thoại, chọn những gì khiến tâm trạng vui vẻ, tận dụng thời gian này để làm điều có ích.

Có lẽ bạn đã từng ít nhất một lần nghe qua FOMO (Fear of Missing Out - nỗi sợ bị bỏ lỡ) và kể cả JOMO (Joy of Missing Out - niềm vui được bỏ lỡ).

Là suy nghĩ tích cực ngược lại với FOMO, JOMO khuyến khích chúng ta tin rằng mỗi người có một cuộc sống khác nhau, hãy bỏ qua điều người khác đang làm và tập trung vào xây dựng niềm vui của chính mình.

Trong thời gian ở nhà, việc dành thời gian lướt mạng xã hội và xem cập nhật của người xung quanh có thể là yếu tố khiến nhiều người trong chúng ta mất đi niềm vui.

Nếu bạn bồn chồn khi nghe bạn bè có những hoạt động ở nhà mà bạn không thể làm, hoặc bạn liên tục F5 các trang tin để biết tình hình bên ngoài dù mỗi lần đọc đều thấy stress, JOMO là điều bạn cần cân nhắc lúc này.



Nguồn gốc của JOMO

Theo Experience JOMO, cụm từ JOMO lần đầu được đề cập vào năm 2012 bởi Anil Dash, một doanh nhân công nghệ. Trên blog của mình, Dash nói về việc ngắt kết nối với thế giới ảo và tận hưởng thời gian ở hiện tại.

Cho đến nay, sự ra đời của JOMO đã làm thay đổi lối sống của nhiều người.

Thay vì liên tục lên mạng, nhìn vào cuộc sống của người khác và tiêu cực, JOMO giúp người trẻ vui với lựa chọn riêng.



Vì sao bạn nên JOMO lúc này?

Những ngày giãn cách là khoảng thời gian chúng ta sống chậm lại, tự quyết định sinh hoạt của mình mà không bị nhịp sống hối hả bên ngoài cuốn đi. Do đó, đây có thể là cơ hội vàng để bạn thực tập JOMO.

Khi không thể đi ra ngoài, bạn nên bắt đầu đi vào bên trong, thành thật với chính mình và biết đâu là những ưu tiên trong đời.

Ngoài ra, tiếp nhận quá nhiều tin tức không quan trọng hàng ngày có thể dẫn đến bội thực thông tin.

Một vài ngày không truy cập mạng xã hội đôi khi lại là liều thuốc tốt nhất cho tinh thần thư thái.



Làm thế nào để JOMO?

Tất nhiên, áp dụng JOMO là hành trình không dễ dàng. Nhất là khi chúng ta luôn bị vây quanh bởi thông tin và mạng xã hội.

Trang Medium gợi ý 3 cách để tận hưởng JOMO, gồm:

Tắt điện thoại

Thay vì để thông tin không liên quan bao vây bạn, hãy nghỉ ngơi và xác định lại mối quan tâm của mình.

Việc theo dõi những gì đang xảy ra bên ngoài là đúng. Nhưng nếu bạn cảm thấy mình bắt đầu tiêu cực, 1-2 ngày tạm quên đi các sự kiện chung và trở về với thế giới riêng không phải vấn đề quá lớn.

Ngắt kết nối điện thoại để chủ động tái kết nối với điều thật sự quan trọng, đây là bước đầu của JOMO.

Dành thời gian cho bản thân

Ngoài giờ làm việc, bạn có thể đọc sách, trồng cây, chơi với thú cưng hoặc làm bất cứ điều gì khiến bản thân vui vẻ.

Bạn thậm chí có thể có những thời gian không làm gì cả, miễn là chúng có ích cho việc sạc lại năng lượng bên trong.

Sống với chính mình ở hiện tại

"Niềm vui được bỏ lỡ" đi đôi với những lần nói "không" với điều làm bạn thiếu thoải mái. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng JOMO không đồng nghĩa với việc xa rời thực tế và cộng đồng.

Trái lại, Medium nói JOMO giúp chúng ta gắn kết mình với thực tại hơn.

"Chọn JOMO nghĩa là bạn chọn hài lòng với thực tại và chỉ quan tâm đến những ưu tiên của mình, thay vì so đo với người khác và cố gắng bắt kịp tất cả xu hướng chung", tác giả Kristen Fuller viết trên Psychology Today.

Khi không còn lo lắng cho tương lai hay điều nằm ngoài tầm kiểm soát, người có lối sống JOMO sẽ chấp nhận những gì đang diễn ra, sử dụng thời gian một cách khôn ngoan và trân quý điều mình đang có.