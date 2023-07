Đừng chờ đợi màu đỏ đậm trên iPhone 15 Pro Max

Thiết bị sẽ có nhiều thay đổi phần cứng, nhưng sẽ không có màu đỏ đậm như các dự đoán trước đây, theo một chuyên gia tin đồn.

Màu đỏ đậm hay Burgundy được rò rỉ từ đầu tháng 2 có thể sẽ không xuất hiện trên dòng iPhone 15. Ảnh: MacRumors.

Nhiều bộ phận phần cứng quan trọng của dòng iPhone 15 đã bị tiết lộ thông số, bao gồm camera và màn hình. Mới đây, nguồn tin của Forbes tiếp tục tiết lộ các thay đổi về màu sắc, nút bấm và cổng kết nối trên thế hệ iPhone sắp ra mắt vào tháng 9.

Các tin rò rỉ và cả hình ảnh thể hiện màu Pantone đến nay cho thấy màu đặc trưng mới của iPhone 15 Pro, thay cho màu tím "deep purple" trên iPhone 14 Pro, sẽ là màu đỏ đậm. Tuy nhiên nguồn tin nói rằng màu rò rỉ này không chính xác.

“Không có thiết bị mẫu hay tài liệu nào cho thấy dòng iPhone 15 sẽ có màu đỏ đậm", theo Unknownz21, leaker chuyên về sản phẩm Apple. Nguồn tin này cho biết thêm đã chứng kiến các sản phẩm nguyên mẫu mang màu đặc trưng của iPhone 15, nhưng chưa thể tiết lộ thông tin màu cụ thể.

Unknownz21 là nguồn tin nhiều lần dự đoán chính xác các thiết bị của Apple trong năm qua, bao gồm thông tin về dòng iPhone 14 và Apple Vision Pro.

Cũng theo nguồn tin này, dòng iPhone 15 dự kiến có 4 mẫu. Đó là iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro và iPhone 15 Pro Max. Các mẫu iPhone 15 và 15 Plus sẽ được nâng cấp đảo động, do đó có mặt trước giống với iPhone 14 Pro và 14 Pro Max năm ngoái.

Thông tin này trùng khớp với rò rỉ từ Ross Young, chuyên gia tại Display Supply Chain Consultants, vào tháng trước. 2 thiết bị này sẽ được trang bị vi xử lý A16 và camera chính 48 megapixel.

Trong khi đó các mẫu iPhone 15 Pro và 15 Pro Max sẽ được nâng cấp lên vi xử lý A17 3nm thế hệ tiếp theo. Màn hình của 2 thiết bị này sẽ có viền mỏng hơn thế hệ hiện tại. Ngoài ra, công tắc tắt tiếng có thẻ bị thay bằng nút mới gọi là "Action", có thể tùy chỉnh tính năng. Camera trên 2 mẫu iPhone cao cấp cũng được nâng cấp và bổ sung camera tiềm vọng. Tất cả các mẫu iPhone 15 sẽ sử dụng cổng USB-C.

Đáng chú ý, Unknownz21 cho rằng iPhone 15 là “một bản nâng cấp quá tầm thường”. Trong bối cảnh nhiều kế hoạch nâng cấp lớn trên iPhone 16 đã bị rò rỉ sớm, nhiều người mua có thể do dự với thế hệ iPhone 15.