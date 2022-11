Dùng chân đá người nằm võng tử vong

Nguyễn Thanh Quang (ở An Giang) cho rằng người khách cùng đi hành hương nói mình ăn cắp võng nên bực tức, dùng chân đá khiến nạn nhân tử vong.

Ngày 18/11, cơ quan CSĐT Công an huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang, đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thanh Quang (43 tuổi, ở TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) điều tra về tội Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.

Theo cơ quan điều tra, ngày 4/11, Quang cùng gia đình đi hành hương tại An Giang và ở nhờ nhà người quen.

Tối 5/11, Quang cùng nhóm người hành hương tổ chức nhậu. Đến gần 1h hôm sau, Quang thấy có chiếc võng gần đó, nên tháo mang đến gần chỗ mình ngồi nhậu để giăng ngủ.

Quang tại cơ quan điều tra. Ảnh: Nghiêm Túc.

Ông Trương Văn Mãn (58 tuổi, ở Tiền Giang) cũng là khách hành hương trở về thấy chiếc võng gần chỗ Quang, nên lấy lại võng giăng lại chỗ cũ để nằm ngủ.

Quang cho rằng ông Mãn nói mình ăn cắp võng nên bực tức. Quang đến chỗ ông Mãn đang nằm ngủ, dùng chân đá vào người.

Ông Mãn đứng dậy, thì té ngã xuống nền và có biểu hiện mệt mỏi. Người dân đã đưa ông Mãn đến bệnh viện nhưng đến sáng cùng ngày, nạn nhân đã tử vong.

Cảnh sát sau đó đã mời Quang về làm việc, lập hồ sơ điều tra.