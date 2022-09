Dùng búa đập Apple Watch Ultra để thử độ bền

Apple Watch Ultra gây ngạc nhiên khi vẫn nguyên vẹn, không một vết xước sau bài kiểm tra độ bền khắc nghiệt.

Chiếc Apple Watch không thể hoạt động bình thường sau bài kiểm tra độ bền khắc nghiệt. Ảnh: TechRax.

Một YouTuber đã thử thách độ bền của Apple Watch Ultra bằng nhiều cách khác nhau như thả rơi tự do từ vị trí cao, cọ xát bằng đinh vít và cuối cùng dùng búa đập mạnh liên tục vào thiết bị.

TechRax, kênh chuyên kiểm tra độ bền của các sản phẩm, đã thử thả chiếc Apple Watch Ultra mới ra mắt từ độ cao 1,2 m. Kết quả là chiếc smartwatch gần như không bị ảnh hưởng gì, ngoại trừ một vài vết xước nhỏ ở lớp viền làm từ hợp kim titan.

Sau đó, YouTuber này tiếp tục cho chiếc đồng hồ vào một chiếc hộp chứa đầy đinh rồi xóc mạnh. Điều bất ngờ là thiết bị không hề suy suyển và vẫn nguyên vẹn như ban đầu.

Cuối cùng, để thử thách độ bền của mặt kính sapphire trên đồng hồ, TechRax đã dùng búa đập mạnh vào thiết bị. Sau 12 lần đập bằng búa, màn hình của chiếc đồng hồ bắt đầu vỡ, trong khi đó chiếc bàn bên dưới thậm chí còn bị biến dạng vì chịu lực quá lớn.

Phần mặt kính sapphire bên trong chiếc Apple Watch vẫn còn nguyên sau 12 cú đập mạnh bằng búa. Ảnh: TechRax.

Mặc dù nhìn bề ngoài màn hình ‌Apple Watch Ultra‌ không bị hư hại nghiêm trọng, thiết bị này không thể bật nguồn để sử dụng. Tình trạng này cho thấy mặt kính sapphire có độ bền cao sẽ nên sẽ không bị vỡ, nhưng các linh kiện bên trong đã bị ảnh hưởng rất nhiều từ những cú đập.

Theo MacRumors, thí nghiệm này không thực tế vì trong sử dụng bình thường, người dùng sẽ không “phá hoại” chiếc smartwatch của Apple đến mức độ này. Tuy nhiên, TechRax cũng cho thấy độ bền bỉ ấn tượng của Apple Watch Ultra, đặc biệt là màn hình làm từ kính sapphire, giúp người dùng yên tâm hơn khi mua sản phẩm.

Trước đó, kênh DC Rainmaker đã thử thách khả năng chịu đựng dưới môi trường nước của chiếc Apple Watch Ultra. Apple cho biết chiếc đồng hồ có thể hoạt động tốt ở độ sâu 40 m và đi kèm với chứng nhận EN 13319 để hoạt động với các phụ kiện lặn khác. Vì thế, DC Rainmaker đã dùng một hồ nước tự chế có khả năng điều chỉnh áp suất nước như dưới biển.

Trong video, YouTuber đã cho chiếc smartwatch “lặn” sâu hơn so với giới hạn Táo khuyết đưa ra. Kết quả là Apple Watch Ultra vẫn “sống sót” dưới độ sâu hơn 48 m và vẫn nguyên vẹn sau khi lên bờ, vượt qua cả con số mà Táo khuyết dùng để quảng cáo.

Apple rất tự tin về độ bên của Apple Watch Ultra. Ảnh: Getty Images.

Về phía Apple, hãng khẳng định Apple Watch Ultra‌ là thiết bị bền bỉ nhất trong các smartwatch của mình.

Với giá 799 USD , chiếc đồng hồ này thể hiện tham vọng bước chân vào phân khúc đồng hồ thông minh cao cấp của Apple, cạnh tranh trực tiếp với Garmin, thương hiệu dẫn đầu thị trường smartwatch chuyên thể thao. Nhiều chuyên gia còn nhận định Táo khuyết đủ khả năng biến Garmin thành dĩ vãng.

Song, đáp trả lại so sánh này, Garmin, thương hiệu đang có thị phần vượt trội đã nêu ra ưu điểm về thời lượng pin so với đối thủ tới từ Apple. "Thời lượng pin của sản phẩm chúng tôi tính theo tháng, không phải đếm từng giờ", hãng Garmin tuyên bố trên Twitter về ưu điểm của đồng hồ Enduro 2 so với Apple Watch Ultra.