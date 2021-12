Đức từng bước tăng cường hiện diện quân sự ở châu Á

WHO cấp phép sử dụng khẩn cấp vaccine ngừa Covid-19 thứ 10

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vừa phê duyệt khẩn cấp vaccine ngừa Covid-19 do hãng dược Novavax của Mỹ sản xuất. Đây là loại vaccine ngừa Covid-19 thứ 10 được WHO chấp thuận.