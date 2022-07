Du lịch Thái Lan hồi sinh

Sau khi tiếp tục nới lỏng các quy định nhập cảnh, nhiều điểm du lịch nổi tiếng ở xứ Chùa Vàng nhanh chóng chào đón sự trở lại của các du khách quốc tế.

Từ 1/7, Thái Lan đã mở cửa hoàn toàn cho du khách nước ngoài sau khi tiếp tục nới lỏng các quy định nhập cảnh, đặc biệt là gỡ bỏ yêu cầu du khách phải đăng ký thẻ thông hành Thailand Pass.

Động thái này nhanh chóng được các doanh nghiệp liên quan đến du lịch hoan nghênh, hy vọng lượng khách quốc tế dự kiến tăng nhanh sẽ giúp ngành du lịch đứng vững trở lại sau thời gian bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, theo Bangkok Post.

Theo Bộ trưởng Du lịch và Thể thao Thái Lan Phiphat Ratchakitprakarn, hơn 400.000 khách quốc tế đã đến Thái Lan vào tháng 5 khi chương trình Test & Go được dỡ bỏ và có ít nhất 900.000 người/tháng được kỳ vọng sẽ ghé thăm quốc gia này kể từ tháng 7. Vào mùa cao điểm, con số được dự đoán đạt 1,5 triệu mỗi tháng.

Từ 1/7, Thái Lan gỡ bỏ yêu cầu du khách phải đăng ký thẻ thông hành Thailand Pass cũng như mở cửa hoàn toàn cho khách quốc tế. Ảnh: Apichart Jinakul/Bangkok Post.

Phuket

Thanet Tantipiriyakit, chủ tịch Hội đồng Du lịch Phuket, cho biết việc bỏ Thailand Pass sẽ đảm bảo việc nhập cảnh dễ dàng hơn.

"Các quy tắc nhập cảnh sẽ trở nên thân thiện và thuận tiện hơn cho khách du lịch. Nhập cảnh dễ dàng là một trong những yếu tố thuyết phục họ xem Thái Lan làm điểm đến xếp đầu danh sách. Việc bỏ Thailand Pass không chỉ mang lại lợi ích cho Phuket mà còn cả ngành du lịch nói chung".

Ông Thanet cho biết du lịch ở Phuket đang bắt đầu được cải thiện, với các hãng hàng không đang tìm cách khai thác các chuyến bay thẳng từ nhiều quốc gia, bao gồm Ấn Độ, đến hòn đảo này. Bên cạnh đó, các hãng hàng không Hàn Quốc cũng sẽ sớm nối lại các chuyến bay thẳng đến Phuket.

Ông Thanet cũng lưu ý rằng số lượng du khách hiện tại đến Phuket không giảm mặc dù đang là mùa thấp điểm, với lượng khách từ 3.000 đến 4.000 mỗi ngày, đặc biệt là từ Ấn Độ.

Phuket là một trong những điểm đến yêu thích của du khách ở Thái Lan. Ảnh: Lina Batarags.

Trong hai tháng qua, Phuket đã đón gần 50.000 du khách Ấn Độ. Hội đồng Du lịch Phuket sẽ làm việc với Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT) và chính quyền địa phương để tổ chức chương trình quảng bá du lịch tại 3 thành phố ở Ấn Độ để thu hút nhiều du khách hơn.

Ông hy vọng sẽ có ít nhất 200.000 du khách Ấn Độ sẽ đến Phuket trong năm nay.

Tuy nhiên, ông Thanet cho hay mặc dù số lượng du khách nước ngoài đến Phuket ngày càng tăng, nhưng vẫn sẽ cần một thời gian để du lịch ở đây trở lại như mức trước đại dịch.

"Chúng tôi hy vọng sẽ có nhiều chuyến bay thẳng đến Phuket. Sáng kiến ​​tiếp thị du lịch của TAT và hiệp hội du lịch Phuket được kỳ vọng ​ thu hút thêm nhiều khách từ các quốc gia mới và điều đó sẽ giúp cải thiện nền kinh tế địa phương", ông nói.

Ông Thanet cho rằng nếu lượng du khách nước ngoài đạt 30% mức trước đại dịch trong năm nay sẽ tạo ra thu nhập hơn 100 tỷ baht.

Chiang Mai

Thống đốc Chiang Mai Prachon Pratsakul cho biết tình hình Covid-19 ở khu vực này đã được cải thiện đáng kể, số ca mắc giảm xuống chỉ còn 1 chữ số. Việc nối lại kinh doanh và các hoạt động, bao gồm hội thảo, hội nghị và triển lãm, đã giúp hồi sinh nền kinh tế địa phương.

Ông nhận xét việc bỏ Thailand Pass sẽ thúc đẩy ngành du lịch ở Chiang Mai vì tỉnh này là điểm đến yêu thích của nhiều du khách. Chiang Mai đang tổ chức hội chợ FTI Expo 2022 do Liên đoàn các ngành công nghiệp Thái Lan (FTI) tổ chức cũng như Lanna Expo 2022.

Tuy nhiên, ông thừa nhận tình hình kinh tế, giá nhiên liệu tăng và giá cả sinh hoạt cao vẫn là những thách thức khó khăn.

Chiang Mai và nhiều điểm du lịch ở Thái Lan đang trên đà hồi phục sau dịch. Ảnh: CNN.

Watcharayu Kuawong, giám đốc văn phòng TAT's Chiang Mai, cho biết du lịch địa phương tiếp tục phục hồi với tốc độ mạnh sau khi nhiều hạn chế nhập cảnh được nới lỏng.

Từ tháng 1 đến tháng 4, khoảng 2,8 triệu khách du lịch đã đến thăm Chiang Mai, tạo ra doanh thu khoảng 20 tỷ baht, mặc dù con số này không thể so sánh với thời kỳ trước khi Covid-19 bùng phát. Hầu hết khách du lịch là người Thái, phần còn lại đến từ Mỹ, châu Âu và các nước châu Á khác.

Ông nói thêm rằng các doanh nghiệp kinh doanh du lịch đã sẵn sàng để chào đón khách quốc tế trở lại, nhất là du khách Ấn Độ.

Pattaya

Thị trưởng Pattaya Poramet Ngampichet cho biết quyết định của chính phủ Thái Lan cho phép các tụ điểm ăn uống về đêm mở cửa đến 2h sáng sẽ hồi sinh ngành du lịch ở khu vực này.

"Du khách sẽ có nhiều thời gian để tận hưởng hơn. Quan trọng nhất, việc bỏ Thailand Pass sẽ giúp họ đi lại thuận tiện hơn", ông Poramet nói, cho biết thêm Pattaya dự kiến đón khoảng 3-4 triệu du khách đến từ Ấn Độ.

“Họ đang làm visa và sẽ là những khách chịu chi ở Pattaya, ngoài du khách đến từ Anh và Trung Đông".

Pattaya kỳ vọng đón thêm nhiều khách quốc tế sau khi các quy định phòng dịch được nới lỏng. Ảnh: SCMP.

Từ tháng 1 đến tháng 4 năm nay, Pattaya đã đón 3,8 triệu du khách, chủ yếu là người Thái, một phần do chương trình hỗ trợ khách sạn "We Travel Together" của chính phủ, tạo ra khoảng 22 tỷ baht.

Trong giai đoạn này, chỉ có 65.000 du khách nước ngoài nhưng con số nhanh chóng tăng lên 40.000 khách vào tháng 5 khi một số yêu cầu đầu vào như chương trình Test & Go được dỡ bỏ.

Từ tháng này, một loạt hoạt động sẽ được triển khai để chào đón khách du lịch, chẳng hạn như cuộc thi Marathon Pattaya vào ngày 18-19/7, Lễ hội âm nhạc Pattaya vào tháng 8 hoặc tháng 9, Lễ hội pháo hoa Pattaya vào tháng 11, cùng một số sự kiện khác.

Hua Hin

Thị trưởng Hua Hin Nopporn Wutthikul cho biết vào năm 2019, nơi này đã đón 4,8 triệu khách du lịch Thái Lan và 1,2 triệu du khách nước ngoài, thu về khoảng 40 tỷ baht.

Sau khi đại dịch bùng phát, số lượng khách trong nước giảm xuống còn 570.000 người, khách quốc tế chưa tới 700 vào năm 2021. Doanh thu từ 2 nhóm khách cũng giảm tương ứng xuống còn 2,2 tỷ baht và 7,7 triệu baht.

“Tôi tin rằng năm nay sẽ tốt hơn năm 2020 và 2021, nhưng vẫn chưa thể so với năm 2019. Phải mất một thời gian nữa doanh nghiệp mới có thể phục hồi được".

Ông Nopporn cho biết 40-50% du khách nước ngoài đến Hua Hin là từ các nước Bắc Âu để tránh cái lạnh ở quê nhà. Họ lưu lại ít nhất 2-3 tháng, thậm chí một số người quyết định định cư tại đây sau khi nghỉ hưu.

"Tôi đặt mục tiêu biến Hua Hin thành một không gian làm việc cho mọi người từ khắp nơi trên thế giới. Hua Hin được trang bị đầy đủ tiện nghi. Biển, cát và mặt trời luôn sẵn sàng, có không khí trong lành từ biển thổi vào và cách Bangkok không quá xa", ông nói.

"Ở đây cũng có các sân golf chất lượng, nhà hàng nổi tiếng và bệnh viện chất lượng cao. Hua Hin cũng nổi tiếng về mức độ an toàn cao".