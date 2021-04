Du lịch nghỉ lễ ngày ấy - bây giờ có gì khác biệt?

Săn vé máy bay trong tích tắc: Tín đồ xê dịch hẳn không thể nào quên tháng ngày canh lịch khuyến mãi săn vé 0 đồng, hay tình cảnh máy tính treo vì mở quá nhiều tab mỗi khi so sánh giá, đến khâu thanh toán thì hệ thống “nhẹ nhàng” báo lỗi… Với thời đại 4.0, bạn chỉ cần lướt smartphone, chọn tính năng beFlight trên ứng dụng Be để so sánh giá vé của các hãng bay. Không chỉ giúp thống kê, beFlight còn dành tặng nhiều ưu đãi hấp dẫn để bạn dễ dàng đặt vé vi vu với mức giá chẳng còn “đau ví”.