Du lịch dịp 30/4 đông nhưng chưa quá tải

Đà Lạt, Phú Quốc, Vũng Tàu... không đông đúc, quá tải du khách như mọi năm. Nguyên nhân được đưa ra là thời tiết, xu hướng du lịch né lễ, người dân có 2 kỳ nghỉ dài trong tháng.

Tình hình thời tiết diễn biến xấu ảnh hưởng đến trải nghiệm du khách tại Đà Lạt (Lâm Đồng), Phú Quốc (Kiên Giang), Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu)...

So với mọi năm, các điểm du lịch ít xảy ra tình trạng đông đúc, quá tải du khách trong kỳ nghỉ lễ. Du khách có nhiều lựa chọn, trải nghiệm vui chơi mới.

Đa dạng loại hình du lịch mới

Dịp nghỉ lễ 30/4, các địa phương nói chung, công ty lữ hành, khu vui chơi nói riêng tung ra hàng loạt sản phẩm du lịch lạ, phục vụ nhu cầu khám phá, trải nghiệm.

Cầu kính đi bộ dài kỷ lục thế giới tại Mộc Châu khai trương đúng dịp này. Giá vé cầu kính các ngày cuối tuần và dịp lễ là 650.000 đồng/người lớn, trẻ em cao 1-1,4 m là 450.000 đồng.

Giá vé ngày thường giảm 100.000 đồng. Người dân Sơn La, học sinh, sinh viên và người có công được giảm giá vé trong ngày thường là 400.000 đồng/người lớn và 250.000 đồng/trẻ em. Trẻ dưới một m được miễn phí.

Cây cầu đang đợi được ghi danh "cầu kính đi bộ dài nhất thế giới" vào sách Kỷ lục Guinness thế giới. Ảnh: Mộc Châu Island.

Tại TP.HCM, sáng 29/4, tour trực thăng ngắm cảnh từ trên cao đón những vị khách đầu tiên.

Có hai chuyến bay trong ngày cất cánh từ sân bay Tân Sơn Nhất lúc 8h và từ sân đỗ trực thăng bệnh viện Quân y 175 lúc 10h.

Trong ngày 30/4, TST tourist tiếp tục thực hiện 2 chuyến bay với khoảng 32 người. Giá tour dao động 4-5 triệu đồng/khách, tùy lộ trình và dịch vụ đi kèm. Thời gian bay là 40 phút.

Nơi đông đúc, chỗ vắng khách hơn mọi năm

Loạt điểm đến nổi tiếng như Đà Lạt, Phú Quốc, Vũng Tàu... không rơi vào tình trạng đông đúc, quá tải du khách. Nhiều nguyên nhân được đưa ra như thời tiết, xu hướng du lịch né ngày lễ, người dân có 2 kỳ nghỉ dài trong tháng.

Theo ông Lê Anh Kiệt, Trưởng phòng Văn hóa Thông tin thành phố Đà Lạt, thành phố ước tính đón khoảng 101.000 lượt khách đến tham quan, nghỉ dưỡng trong 4 ngày nghỉ lễ (giảm 30.6% so cùng kỳ năm 2021). Trong đó, tổng lượng khách lưu trú là 70.000 lượt (giảm 42,6% so cùng kỳ năm 2021).

Chợ đêm Đà Lạt vẫn là điểm đến ưa thích của nhiều người. Từ khoảng 19h mỗi ngày, hàng nghìn người và xe cộ đổ về trung tâm khiến khung cảnh trở nên đông đúc, vài tuyến đường kẹt xe cục bộ.

Khách du lịch chờ chụp ảnh ở khu vực gần ngọn hải đăng. Ảnh: Quỳnh Danh.

Phố biển Vũng Tàu đón 165.000 lượt khách, tăng so với kỳ nghỉ giỗ Tổ nhưng giảm 20,6% nếu đem so với cùng kỳ năm ngoái. Zing ghi nhận bãi tắm trong suốt dịp lễ thông thoáng hơn bình thường, không xảy ra tình trạng đông đúc.

Trong khi đó, lượng khách các điểm đến miền Trung được ghi nhận tăng đột biến. Ông Trần Văn Thanh, Giám đốc Sở Du lịch Bình Định, cho hay trước, trong và sau dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, hơn 192.000 lượt khách đến tham quan, lưu trú tại các khách sạn, khu resort trên địa bàn, tăng 92% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đặc biệt, tối 29/4 khai mạc Lễ hội du lịch Quy Nhơn - Thiên đường biển, đã thu hút hàng chục nghìn du khách, người dân đến tham quan, thưởng thức.

Du lịch tỉnh Khánh Hòa cũng có tín hiệu tích cực với hơn 275.000 lượt khách trong 4 ngày lễ. Sau trận mưa 29/4, thời tiết địa phương nắng đẹp, biển êm. Từ 8h ngày 30/4, hàng nghìn du khách chen chân tại bến cảng du lịch Nha Trang đi tour biển đảo.

Ở bến Gót (Hải Phòng) xảy ra tình trạng quá tải, ôtô xếp dài từ sớm do du khách từ các địa phương phía bắc đổ về Cát Bà.

Theo báo cáo của Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh, trong 3 ngày lễ từ 30/4 đến 2/5, du khách đến tỉnh này có xu hướng tăng mạnh với khoảng trên 340.000 lượt trong nước và quốc tế. Trong đó, vịnh Hạ Long đón 60.788 khách. Địa phương có mưa đêm 30/4 và sáng 1/5, nhiệt độ se lạnh nhưng không ảnh hưởng quá lớn đến trải nghiệm khách tham quan.

Kỳ nghỉ tại chỗ ở TP.HCM

Theo khảo sát của Zing, chỉ có khoảng 6% du khách lựa chọn đi du lịch vào dịp lễ. Trong khi đó, gần 70% người chọn ở lại thành phố để tận hưởng kỳ nghỉ.

Tại TP.HCM, hoạt động du lịch lễ diễn ra sôi nổi. Đêm 30/4, thành phố tổ chức bắn pháo hoa tại 2 vị trí, gồm điểm tầm cao ở khu vực đường hầm Thủ Thiêm (hầm sông Sài Gòn, TP Thủ Đức), điểm tầm thấp ở Công viên Đầm Sen (quận 11).

Đúng 21h, người dân, du khách tập trung tại các khu vực tầm nhìn tốt, ngắm từng chùm sáng đa sắc bung nổ trên bầu trời.

Như các kỳ nghỉ lễ khác, Thảo Cầm Viên là lựa chọn quen của các gia đình, nhóm bạn. Dịp lễ 30/4-1/5, Thảo Cầm Viên tổ chức nhiều chương trình ca nhạc, xiếc, ảo thuật và biểu diễn tập tính thú phục vụ các bạn nhỏ.

Khảo sát trong ngày 1/5, nhiều người mất khoảng 15 phút để gửi xe và 30 phút để xếp hàng tại cổng mua vé trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Nhiều nơi mưa lớn

Từ trước kỳ nghỉ lễ, Tổng cục Khí tượng Thủy văn, nhận định cả nước có thể xuất hiện nhiều hình thái thời tiết nguy hiểm trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5. Cụ thể, mưa lớn nguy cơ xảy ra ở Bắc Bộ, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ.

Chiều 29/4, Phú Quốc, Nha Trang, Đà Lạt, Vũng Tàu xảy ra mưa lớn. Mưa lạnh cũng ảnh hưởng đến trải nghiệm của du khách tại Cát Bà, biển Sầm Sơn, Cô Tô...

Nha Trang xuất hiện mưa sáng 29/4. Ảnh: X. Hoát.

Thông tin thời tiết chuyển biến xấu khiến du khách lo lắng, nhiều người hủy chuyến đi chơi, nghỉ dưỡng dịp lễ. Ví dụ như Đà Lạt, trước lễ một tuần, nhiều khu lưu trú thông báo gần kín phòng. Tuy nhiên, đến ngày 28/4, các khách sạn ghi nhận thông tin khách hủy hàng loạt do dự báo thời tiết. Nhiều nơi lưu trú trên đường Bùi Thị Xuân, Phan Bội Châu, Nam Kỳ Khởi Nghĩa tại trung tâm treo biển còn phòng ngày 1/5.

Thời tiết thành phố Vũng Tàu ngày đầu kỳ nghỉ lễ có mưa từ 11h30. 14h30, khi trời nắng trở lại, du khách tập trung vui chơi ở bãi biển nhưng không có tình trạng chen lấn.

Tại bến tàu ra đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi), sáng 1/5, do mưa to, sóng biển lớn, tuyến vận tải hành khách đường thủy nội địa Cửa Đại - Cù Lao Chàm (Hội An, Quảng Nam) buộc phải tạm dừng.

Phụ huynh và trẻ nhỏ ngồi kín sân, chăm chú xem chương trình ở Thảo Cầm Viên. Ảnh: Phương Lâm.

Nhà sách, quán ăn, quán cà phê trong khu vực trung tâm cũng là điểm đến được người trẻ ưu ái lựa chọn. Trong khi nhiều nhà hàng thông báo "cháy" bàn từ trước lễ vài ngày thì địa điểm ăn uống trong trung tâm thương mại không nhận booking, khách phải chờ đợi từ 30 phút đến vài tiếng để có chỗ ăn uống.