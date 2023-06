Du lịch châu Âu phục hồi dù ngày càng đắt đỏ

Ủy ban Du lịch châu Âu (ETC) cho biết du khách đến từ nhiều quốc gia có ý định xuất ngoại vào dịp du lịch hè năm nay, trong đó dẫn đầu là thị trường khách Trung Quốc.

Du khách từ Trung Quốc, Brazil, Mỹ mong muốn tham quan các địa điểm du lịch ở châu Âu dịp hè. Ảnh: Schengenvisainfo.

Không chỉ riêng người Trung Quốc, nhiều du khách từ Brazil, Australia, Canada và Mỹ cho biết châu Âu vẫn là lựa chọn chính cho các chuyến đi dài vào tháng 5-8 năm nay. Ngoài ra, các khách sạn ở châu Âu mong muốn du khách Trung Quốc quay trở lại do nắm bắt được nhu cầu chi tiêu “mạnh tay” của tệp khách này.

Du lịch châu Âu lên ngôi

Hai thị trường có ý định đi du lịch châu Âu ngắn hạn cao nhất là Trung Quốc và Brazil. 73% số người được hỏi ở Trung Quốc hy vọng sẽ đến thăm châu Âu vào mùa hè, trong đó có 52% cho biết họ đã lên kế hoạch chi tiết cho chuyến đi tới châu lục này. Xếp sau Trung Quốc, Brazil có số người lựa chọn du lịch các nước ở châu Âu tới 52%.

Ở ba quốc gia khác là Australia, Canada và Mỹ, chỉ số du khách muốn đến thăm châu Âu xuýt xoát nhau với 38%, 37% và 36%. Lượng khách chủ yếu dưới 50 tuổi.

Theo nhà cung cấp bảo hiểm du lịch Allianz Partners, London (Anh), Paris (Pháp) và Dublin (Ireland) đứng đầu danh sách 10 điểm đến phổ biến được du khách quan tâm nhất đầu năm. Các thủ đô như Rome (Italy), Reykjavik (Iceland), Amsterdam (Hà Lan) và Lisbon (Bồ Đào Nha) cũng lọt vào top 10 danh sách này.

Dựa trên cuộc khảo sát của Schengen Visa Info, chi phí của các sản phẩm và dịch vụ du lịch ở châu Âu đã tăng gần 10%, so với mùa hè năm 2021-2022. Giá khách sạn vẫn tiếp tục tăng mạnh ở châu lục này. Theo công ty quản lý du lịch American Express Global Business Travel (AEGBT), giá khách sạn ở châu Âu sẽ tăng mạnh nhất trong năm nay. Paris tăng 10% so với năm trước, ở Stockholm là 9% và Dublin là 8,5%, là những điểm đến được AEGBT dự đoán mức tăng cao nhất.

Châu Âu được du khách quan tâm do châu lục này đáp ứng được ba tiêu chí chính bao gồm cảm nhận về sự an toàn, tiện ích du lịch và khả năng chi trả của các dịch vụ du lịch. “Khi lựa chọn điểm đến du lịch, du khách vẫn quan tâm đến các địa danh nổi tiếng, sau đó là điều kiện thời tiết tại điểm đến có thuận lợi cho việc du ngoạn hay không”, báo cáo của ETC cho biết.

Chi phí đắt đỏ

Lượng khách đổ xô đến các nước ở châu Âu ngày càng đông khiến giá cả dịch vụ cũng như giá khách sạn bị đội lên đáng kể. Nhiều du khách buộc phải chuyển sang đi tàu lửa hay phà do giá vé máy bay tăng cao trong đợt cao điểm du lịch hè.

Du khách từ các nước đến nhiều, người đang sống ở châu Âu cũng gặp khó khăn trong việc lên kế hoạch du lịch hè. Sarah Ferguson là cư dân Florida (Mỹ) nhưng đã chuyển đến thành phố Amsterdam từ tháng 4/2021. Thế nhưng người này cho biết vẫn chưa thể trở lại Mỹ cùng gia đình do không đáp ứng đủ chi phí cho sáu vé máy bay.

Nhiều du khách Nhật Bản cho biết các điểm đến ở Đông Á vẫn là lựa chọn hàng đầu. Ảnh: Clement/Unsplash.

Chi phí đội lên cao, các chương trình giảm giá như khách hàng thân thiết hay hạ tiêu chí khách sạn được du khách ưu tiên áp dụng. Ngoài ra, khách du lịch còn lựa chọn các nhà hàng ít tốn kém hơn và chọn các cơ sở ăn uống tự phục vụ để tối ưu chi phí.

Theo ETC, cắt giảm 37% chi phí mua sắm là chiến lược ngân sách hàng đầu cho khách du lịch nước ngoài.

Hơn nữa, thông qua cuộc khảo sát, nhiều du khách cho biết họ ưu tiên lựa chọn các điểm đến bảo vệ di sản văn hóa và thiên nhiên.