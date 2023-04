Du lịch Bình Thuận đắt khách dịp 30/4-1/5 nhờ hưởng lợi từ cao tốc

Nhiều resort, khách sạn ở Mũi Né, Phan Thiết đã kín chỗ. Đảo Phú Quý - điểm đến hấp dẫn năm nay dự kiến đón 10.000 khách du lịch dịp lễ 30/-1/5.

Khởi công từ tháng 9/2020, cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây chuẩn bị được khánh thành vào dịp 30/4-1/5. Đây được xem là một cú hích cho du lịch tỉnh Bình Thuận khi thời gian di chuyển từ TP.HCM chỉ khoảng 2 giờ. Những điểm đến như Mũi Né, Phan Thiết, đảo Phú Quý đều được dự đoán sẽ kín khách.

Cháy phòng

Chia sẻ với Zing, bà Ngô Khánh Hân - FOM tại Resort Seahorse (Mũi Né - Phan Thiết) cho hay so với năm ngoái, lượng khách đặt phòng năm nay đã tăng mạnh. Hiện tại, lượng khách đặt phòng tại resort vào ngày 29-30/4 đã đạt 100%, còn ngày 1-3/5, 70% lượng phòng đã kín khách. Ngoài hưởng lợi từ việc cao tốc khánh thành, kỳ nghỉ dài cũng là nguyên nhân khiến lượng khách du lịch tăng cao.

Tuy vậy, số lượng nhân sự tại resort vẫn chưa cao bằng với thời điểm trước dịch Covid-19. Tuy vậy, đơn vị này đã lên kế hoạch để đảm bảo phục vụ chu đáo du khách vào thời gian cao điểm.

Nhiều resort ở Bình Thuận đã kín khách dịp lễ. Ảnh: Seahorse Resort.

Dự báo về tình hình khách du lịch trong thời gian tới, ông Trần Anh Thi - Giám đốc điều hành Seahorse nhận định sau cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết được khánh thành, chắc chắn khách du lịch sẽ đến Mũi Né nhiều hơn, đặc biệt là lượng khách từ TP.HCM. Ngoài ra, sân bay Phan Thiết được kỳ vọng đi vào hoạt động trong những năm tới sẽ giúp ngành du lịch tại đây tiếp cận thêm lượng khách khắp cả nước, đặc biệt là Hà Nội.

"Hiện lượng khách đến từ Hà Nội vẫn còn hạn chế. Nếu tiếp cận thêm lượng khách này, các đơn vị lưu trú sẽ được hưởng lợi vì họ sẽ ở dài ngày hơn thay vì 1-2 ngày như khách ở TP.HCM" - Bà Hân nói với Zing.

Tương tự, theo khảo sát của Zing, nhiều resort nổi tiếng ở Mũi Né như The Anam, The Cliff Resort and Residences, Anantara Mui Ne Resort, Mường Thanh Holiday Mũi Né đều đã kín phòng trong dịp lễ.

Ngoài Mũi Né, đảo Phú Quý cũng là điểm đến thu hút sự quan tâm rất lớn của du khách trong thời gian qua. Theo ông Tấn Lực - Phó chủ tịch UBND huyện đảo Phú Quý phụ trách du lịch, hiện các điểm lưu trú trên đảo không còn chỗ trống do du khách đã đặt phòng trước 1-2 tháng. Các nhà tàu cao tốc cũng tăng gấp đôi chuyến ra đảo trong dịp lễ dự kiến tới 8-10 chuyến/ngày.

Ngoài ra, ông Lực cũng tiết lộ Phú Quý dự kiến đón 10.000 khách du lịch nhân dịp này.

Đón 160.000 lượt khách dịp lễ

Chia sẻ với Zing, Ông Bùi Thế Nhân, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận cho biết sau khi bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, du lịch Bình Thuận đã có sự phục hồi tốt. Khách du lịch nội địa chiếm đa số đến từ TP.HCM, Lâm Đồng, Đồng Nai, Bình Dương, Khánh Hòa, các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, Hà Nội…

Khách chủ yếu đi dạng gia đình, nhóm bạn bè và khách lẻ và đi bằng phương tiện cá nhân. Bên cạnh đó, cũng có số lượng du khách ít hơn đi theo tour đến Phan Thiết - Bình Thuận qua các công ty lữ hành.

Từ khi có cao tốc Long Thành - Dầu Giây, thời gian du khách đến Bình Thuận đã được rút ngắn tuy nhiên vẫn phải mất khoảng 3,5 tiếng đến 4 tiếng để đến Bình Thuận. Theo ông Nhân, đây cũng là một hạn chế của tỉnh so với các tỉnh khác khi không có sân bay nên khả năng thu hút các thị trường khách ở các tỉnh miền Trung, miền Bắc cũng bị ảnh hưởng.

Đảo Phú Quý là địa điểm du lịch được nhiều bạn trẻ yêu thích. Ảnh: @klinhnd, @vothanhdanh_2308

Dự kiến dịp lễ 30/4-1/5 tới, 2 đoạn cao tốc qua địa bàn Bình Thuận (Dầu Giây - Phan Thiết và Phan Thiết - Vĩnh Hảo) sẽ hoàn thành và đưa vào khai thác. Nhờ đó, thời gian đến đây sẽ được rút ngắn rất nhiều. Bình Thuận kỳ vọng sẽ thu hút được một lượng lớn du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng dịp lễ cũng như mỗi dịp cuối tuần.

Toàn tỉnh dự kiến đón khoảng 160.000 lượt khách tham quan, lưu trú trong dịp lễ năm nay. Con số này vẫn thấp hơn thời kỳ trước dịch Covid 19 là năm 2019 với 175.000 lượt khách nhưng đã tăng vượt trội so với 3 năm gần đây là 2022 (80.000 lượt), năm 2021 (60.000 lượt) và năm 2020 (35.000 lượt).

Theo ông Nhân, một lý do nữa khiến Bình Thuận hút khách là dịp lễ 30/4 và 1/5 cũng là thời gian nắng, nóng kéo dài nên nhu cầu đi du lịch miền biển tăng cao. Du khách thường tập trung ở khu vực Hàm Tiến, Mũi Né, Tiến Thành, Hàm Thuận Nam, La Gi, Tuy Phong và đảo Phú Quý.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận, khảo sát tại một số cơ sở lưu trú, kinh doanh dịch vụ trên địa bàn Hàm Tiến - Mũi Né, Phan Thiết cho thấy đa số khách đặt giữ phòng từ khá sớm. Lượng khách đến tỉnh đã được phân bổ chia đều.

Ngoài lượng khách lưu trú tại các resort cao cấp Hàm Tiến Mũi Né, các khu vực khác như Tiến Thành, Hàm Thuận Nam, Lagi, Tuy Phong đạt công suất tương đối cao. Đặc biệt, đảo Phú Quý đang là điểm đến được nhiều du khách quan tâm và lựa chọn du lịch nghỉ dưỡng.

Trong thời gian tới, tỉnh sẽ có một số dự án có sức chứa lớn đi vào hoạt động. Do vậy, không có tình trạng quá tải khi cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết đưa vào hoạt động.