Du khách Việt thích tới TP.HCM để giải trí nhất

Bảng khảo sát mới từ nền tảng đặt phòng trực tuyến Booking cho thấy những xu hướng du lịch của người Việt.

Mới đây, Booking đã đưa ra bảng khảo sát về xu hướng du lịch của người Việt. Xếp hạng các điểm đến trong bảng này sẽ dựa trên sở thích cá nhân của người dùng như Ẩm thực, Nghệ thuật & Giải trí, Sức khỏe & Thể dục... Đa số cái tên dẫn đầu đều là điểm đến quen thuộc như TP.HCM, Đà Lạt (Lâm Đồng), Nha Trang (Khánh Hòa)...

Ở hạng mục Nghệ thuật và Giải trí, khảo sát chia làm 3 sở thích nhỏ gồm giải trí, hội họa và nhiếp ảnh. Dẫn đầu cho xu hướng giải trí là TP.HCM. Các vị trí xếp sau lần lượt thuộc về Nha Trang, Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu), Hà Nội và Huế (Thừa Thiên - Huế).

TP.HCM đứng đầu về lựa chọn điểm đến phục vụ nhu cầu giải trí. Ảnh: The Reverie Saigon.

"Nếu cần tìm kiếm những điểm vui chơi, giải trí sau thời gian dài ở nhà, TP.HCM là lựa chọn lý tưởng. Đây là thành phố với nền văn hóa đa dạng, một điểm dừng chân hoàn hảo cho du khách muốn tận hưởng các loại hình giải trí đa dạng", Booking nhận xét.

Hội An (Quảng Nam), Sa Pa (Lào Cai), Đà Lạt, Hạ Long (Quảng Ninh) và Ninh Bình lại là những điểm đến hàng đầu cho du khách ưa chụp ảnh. Những cái tên dẫn đầu này vốn nổi tiếng về cảnh quan mang tính đặc trưng cao.

Trong khi Hội An được biết đến nhờ sự cổ kính, yên bình, Sa Pa hay Đà Lạt lại nổi tiếng bởi khí hậu đặc trưng. Hạ Long, Ninh Bình cũng đều sở hữu thắng cảnh cấp quốc gia và từng được chọn làm bối cảnh quay phim bom tấn.

Khảo sát của Booking cũng chỉ ra những du khách yêu hội họa có xu hướng chọn Hà Nội, TP.HCM và Huế.

Về hạng mục Ẩm thực, Đà Nẵng vượt qua TP.HCM, Hội An hay Hà Nội để giành vị trí số một. Từ trước tới nay, thành phố biển này luôn nổi tiếng với hải sản ngon, rẻ. Các loại đồ ăn đường phố như chè sầu, bánh xèo cũng là điểm nhấn trong ẩm thực Đà Nẵng.

Những cái tên xếp sau cũng đều là các thành phố nổi tiếng về cả ẩm thực đường phố lẫn nhà hàng sang trọng. Khi đến TP.HCM hay Hà Nội, du khách có thể thưởng thức ẩm thực từ những nhà hàng được quốc tế đánh giá cao. Đầu năm nay, 2 nhà hàng ở Việt Nam đã vào top 50 nhà hàng tốt nhất châu Á do The World's 50 Best Restaurants bình chọn.

Bảng xếp hạng các điểm đến dựa trên sở thích của du khách Việt. Ảnh: Booking.

Nếu thuộc tuýp du lịch sức khỏe, yêu thích các hoạt động bơi lội, đi bộ đường dài, Nha Trang hay Sa Pa sẽ là lựa chọn tuyệt vời.

"Giãn cách xã hội đã khuyến khích mọi người tập luyện tại nhà nhiều hơn để duy trì sức khỏe. Khi việc du lịch an toàn trở lại, đi bộ đường dài và bơi lội sẽ giúp bạn tiếp tục lối sống năng động và nâng cao sức khỏe. Những khách du lịch đã dành thời gian giãn cách để rèn luyện sức khỏe có thể thử thách sức bền của bản thân giữa khung cảnh thiên nhiên", Booking bình luận.